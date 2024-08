Bu Hafta Ne İzlesem? -215

Merhaba,

Bu haftaki giriş yazımız, Deadpool & Wolverine’le ilgili sürprizbozan içermektedir. İzlemediyseniz okumayınız.

Wesley Snipes, Blade karakterinin Deadpool & Wolverine’de görünmesiyle ​​iki dünya rekoru birden kırmış! Guinness’e göre aktörün role dönüşü, karakteri ilk kez oynadığı 1998 tarihli Blade filminden 25 yıl 340 gün sonra olunca, bu ona “bir canlı aksiyon Marvel karakteri olarak” en uzun kariyer rekorunu sağlamış. Ayrıca Snipes’ın Blade rolündeki sürpriz cameo’su ona “Marvel filmlerinde karakter görünümleri arasındaki en uzun boşluk” dalında bir rekor daha getirmiş. Guinness’e göre karaktere en son 19 yıl 231 gün önce Blade: Trinity filminde bürünen aktör, Alfred Molina’nın Örümcek Adam 2 ile Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmlerinde Doktor Ahtapot’u 17 yıl arayla canlandırmasını geride bırakmış.

Kafamızda tek soru var: Guinness bu işlere de mi bakıyor?

Geçen Hafta Ne İzlendi?

Geçen hafta gelen içerikler epey zayıftı, o yüzden liste biraz “yoklukta ne yapalım” tadında oldu. İşte 214. sayımızda tanıttıklarımızdan en çok ilgi çeken beşi:

Editörün Seçimi

Bu hafta; bayık Türkçe ismine rağmen Hatır’ı, suçlu zevk kontenjanından One Fast Move’u, sonunu merak ettiğimiz The Umbrella Academy’yi ve belki biraz bakıp kapatırız düşüncesiyle Blue Beetle’ı önceleyeceğiz.

BluTV

🐉 House of the Dragon’ın yapım sürecini anlatan belgesel dizi The House That Dragons Built şimdi BluTV’de. İki sezon.

🦈 Meg 2: Çukur / Meg 2: The Trench: 2018’de çok para kazanan Jason Statham’lı köpek balığı aksiyonunun devamı.

🦋 Blue Beetle: DC uyarlaması, vücudu acayip bir teknolojiyle bütünleşen gencin süper kahraman olma yolculuğunu anlatıyor. Üç dakikalık fragmanı izlerseniz, tamamını görmenize gerek kalmayabilir.

Prime Video

Yazarınız, aşağıdaki Türkçe katli için peşinen özür diler.

08 Ağustos: Müthiş yetenekli bir motosiklet yarışçısı beş kuruş parasız halde hapisten çıkar ve “acı yok Rocky” gibi hazırlanıp ortalığı birbirine katmaya başlar. Daddy issues soslu –ki herkesin official daddy’si Eric Dane oynuyor–, bad boyaksiyonu One Fast Move, suçlu zevk kontenjanımıza girmek için kapıda bekliyor.

Yayında: 2017’de 2 dalda Oscar’a aday gösterilen İsveç yapımı En Man Som Heter Ove’nin Marc Foster tarafından Tom Hanks’i başrole yerleştirip yeniden çekilen versiyonuna Hayata Röveşata Çeken Adam / A Man Called Otto ismi verilmişti.

Yayında: Akla zarar bilimkurgu 65’te kaza geçirip 65 milyon yıl öncesinin dünyasına iniş yapan pilot Adam Driver, elindeki modern silahlarla yanındaki kızı dinozorlara yem etmemeye çalışıyor.

Netflix

08 Ağustos: Netflix sayesinde Netflix’i satın alacak kadar zenginleşmesi beklenen Serenay Sarıkaya (abartıda sınır tanımayız), Şahmaran’ın ikinci sezonunda da aynı oyunculuğu sergiliyor. Biz Umur Turagay’ın rejisi için izleyeceğiz. İlk sezonu hatırlamayanlar için (herkes) özet burada.

08 Ağustos: Netflix’in kalburüstü işlerinden The Umbrella Academy, dördüncü ve son sezonuyla yayında.

08 Ağustos: Kingsman: Gizli Servis / Kingsman: The Secret Serviceve Kingsman: Altın Çember / Kingsman: The Golden Circle platforma ekleniyor.

09 Ağustos: Ev Ajanı / Keuroseu, Kore yapımı bir ajan komedisi.

09 Ağustos: Yeni yasayı geçirenlerin izlemeyeceğini düşündüğümüz Köpeklerin Aklından Neler Geçiyor? / Inside the Mind of a Dog; köpeklerin beyninin nasıl çalıştığını, insanlarla yakınlaşmak için geçirdikleri evrimi, ayırt edici özelliklerini ve daha birçok ilginç bilgiyi gözler önüne seren 75 dakikalık bir belgesel.

09 Ağustos: Pastacılık yarışması Mavi Kurdeleliler Yarışıyor / Blue Ribbon Baking Championship, 100 yılı aşkın süredir ABD genelindeki en üstün yetenekli pastacıların kendilerini kanıtlama alanı olan Amerikan eyalet fuarlarını konu eden sekiz bölümlük bir program.

09 Ağustos: Pokémon Yeni Ufuklar / Poketto monsutâ’nın üçüncü kısmında cesur maceracılar, Altı Kahraman’ı ararken birçok gizemi çözüyor.

11 Ağustos: 2016’da kör bir adamın evine giren üç hırsızın başına gelenleri anlatıp epey beğenilen filmin devamı Nefesini Tut 2 / Don’t Breathe 2, 2021’de gelmiş ve onun kadar sevilmemişti.

14 Ağustos: Bu sene Sundance’te Seyirci Ödülü kazanan Mahkûm Babalar ve Kızları / Daughters, hapisteki babalarıyla katılacakları bir dans etkinliğine hazırlanan dört küçük kız üzerinden empati ve bağışlamaya dair dokunaklı bir portre sunuyor.

MUBI

10 Ağustos: Peter Sarsgaard’a Venedik Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu dalında Volpi Cup getiren ve Jessica Chastain’in de rol aldığı Michel Franco imzalı Hatır / Memory, hayatının unutmaya çalıştığı dönemlerinden bir adamla karşılaşınca yaşamı beklenmedik bir yöne sapan Sylvia’yı anlatıyor. Türkiye haklarını alan MUBI filmi 8 Mart’ta vizyona soktuğu için platforma gelmesini beş ay daha beklemek zorunda kaldık.

14 Ağustos: Pınar Fontini’nin belgeseli Filmin Adı Ne?, 1990’lı yıllarda Türkiye’de ilk filmlerini çeken 68 kuşağının kadın yönetmenlerini mercek altına alıyor. Sekiz kadın sinemacı ve Arslanköylü kadın tiyatro grubunun iç içe geçmiş hikâyelerini ele aldığı Senin Yıllardır Gerçekleştirmeyi Beklediğin Bir Düş Var adlı diğer belgeseli de yine bugün yayında olacak.

Disney+

08 Ağustos: Güney Koreli grup BTS’nin iki üyesi, Jimin ve Jung Kook’un gezip tozmasını izleyeceğimiz sekiz bölümlük Are You Sure?!, bizim Erkan Can & Güven Kıraç İle’ye benziyor.

Başka Ne Var?

Favori mutantınız Wolverine’in Deadpool & Wolverine dışında yer aldığı filmleri kronolojik sırayla izlemek ister misiniz? İşte Disney+ bağlantılarıyla birlikte dev hizmet:

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men: First Class (2011)

X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Apocalypse (2016)

X-Men (2000)

X2: X-Men United (2003)

X-Men: The Last Stand (2006)

The Wolverine (2013)

Logan (2017)

Vizyonda Ne İzlesem?

🛗 Asansör Oyunu / Elevator Game: İnternette kulaktan kulağa yayılan bir oyun, bir binanın beşinci katında asansörü durdurup oradaki kötü ruhu özgür bırakan bir grup genç ve elbette cılkı çıkmış korku numaraları… Kötü filmlerin karbon emisyonlarını hesaplama zamanı geldi sanki.

🇰🇿 Neredeyse Maço / Pochty Macho: Yeterince yerli ve milli kötü romantik komedi üretemiyor olacağız ki, Kazakistan’dan da ithal etmişiz.

🏃‍♀️‍➡️ Sonsuza Kadar Kaçamazsın / You Can’t Run Forever: J. K. Simmons’ın elinde tabancayla ormanda genç bir kadını kovaladığı gizemli bir film.

🚕 New York’ta Bir Gece / Daddio: JFK Havalimanı’ndan Manhattan’a gitmek için taksiye binen Dakota Johnson, taksi şoförü Sean Penn’le ilişkiler üzerine sohbet ediyor. 100 dakika boyunca.

🧘 İnziva: Rüyalar, garip cinsel oyunlar, kötü oyunculuk ve yoga içeren bir yerli korku.

🕹️ Borderlands: Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jack Black’i bir araya getiren video oyunu uyarlaması, komik olmayı her şeyden çok isteyen bir görsel efekt bulamacı. Kariyeri vasat filmlerle dolan Eli Roth’un da yeni denemesi.

🇮🇩 El Fecr / Menjelang Magrib: Haftanın Endonezya yapımı cin filmi. Neden? Sanırım bizimkiler yetmiyor. Üstelik 2022 yapımı.

Ali Ulvi’den Vizyon Notları

“Yolda Psikiyatr Seansı”

Genç kadının JFK Havalimanı’nda taksiye bindiği andan, evine ulaşıp şoför Clark’la vedalaşana dek tam bir buçuk saat ilginç bir deneyim yaşıyoruz. New York’ta Bir Gece / Daddio, yolcu ile sürücü arasında hafif sohbet gibi başlayıp giderek derinlere, kadın-erkek ilişkilerinin çözülmesi imkânsız doğasına inen bir tür psikiyatr seansına dönüşüyor. Çünkü takside aslında kadını sürekli müstehcen sözcüklerle yazışmaya zorlayan telefonda mesajlaştığı üçüncü bir kişi daha var.

Filmin orijinal adı Babacığım, iki evlilik yapmış, sezgileri güçlü, oldukça açık sözlü Clark’ı, kadının geçmişinde iz bırakmış babasını ve bugünkü ilişkisini temsil ediyor. Yazar-yönetmen Christy Hall’un özyaşamsal deneyimleri filme sızmış mıdır bilemiyoruz. Fakat hikâyenin çağdaş genç kadınların duygu dünyalarını ve kaygılarını değerlendirme anlamında dürüst bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.

Karakterinin içinden geçtiği çalkantılı ruh durumunu, aşina olduğumuz yumuşak tarzda oyunculuğuyla yorumlayan Dakota Johnson’ın kusursuz bir seçim olduğunu düşünüyorum. Sean Penn ise feleğin çemberinden geçmiş, özünde inanılmaz kırılgan olduğunu hissettiren Clark, yani dünyanın her yerinde insan sarrafı olan ve bir tür ruh hekimi görevi üstlenen taksi şoförlerinden biri rolünde. Penn, deneyimiyle seyirciyi avucunun içine alıyor. Zira bir yönetmenin ilk filmiyle, bilet alanlara perdede sadece bir şehir içi taksi yolcuğunu vaat etmesi hiç kolay değil. Öncelikle iki oyuncusuna güveniyor. Aldığı riske de değiyor.

Ayrıca…

Sinema yazarı Barış Saydam, 1990-2019 yılları arasında çekilmiş 200 alternatif Avrupa filmini listeledi. Filmleri izledikten sonra eleştirilerini okumak isterseniz, Avrupa Sineması web sitesine bakabilirsiniz. Saydam’ın “İçinde Yaşamak İstediği” filmiyse 182. sayımızda bulabilirsiniz.

Katkılarından dolayı Ali Ulvi Uyanık, Ozancan Demirışık ve Zeynep Şima’ya teşekkür ederiz.

