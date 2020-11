Bu Hafta Ne İzlesem? -22

Merhaba,

Topluluğumuz kalabalıklaştıkça, promosyon üyelik talepleri hızla artıyor. İlginize teşekkür eder ve artık yurtdışı e-bülten örneklerinde olduğu gibi hediyelerimizi öneri programıyla dağıtmak durumunda olduğumuzu duyurmak isteriz. Böylece şans faktörü ortadan kalkıyor ve bize destek olan herkesin kazandığı bir dönem başlıyor.

Başlangıç olarak öneri programı kapsamında 3 arkadaşını bültenimize abone yapan herkese 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarından emin olduktan sonra isimleri bizimle paylaşın ve üyelik kazanın. (Laf aramızda, daha önce kazananlar da katılabilir.) Bu kadar basit. Diğer platformlar da yolda.

Ayrıca bu e-postayı 1989 yazıp cevaplayan ilk kişiye Beyoğlu Sineması’nın haftalık sinema kültürü gazetesinin 6 aylık üyeliğini hediye ediyoruz.

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Netflix izleyicilerini zayıf bir hafta bekliyor. İzleme listenizde birikenleri tüketmek için fırsat olarak düşünün.

Brian De Palma’nın sondan ikinci filmi Öldüren Tutku / Passion, reklam ajansındaki patronundan intikam almak isteyen bir kadını konu ediyor. Rachel McAdams ve Noomi Rapace başrollerde. Pazar günü.

Nicole Kidman ve Russell Crowe’u bir araya getiren Boy Erased babası vaiz olduğu için cinsel kimliğiyle barışamayan bir gencin gönderildiği tedavi (!) sürecini anlatıyor. Gerçek olaylardan uyarlanmış. Pazartesi.

Netflix İsveç dizisi Love&Anarchy evli bir danışman ile genç bir bilişim teknisyeninin toplumsal normlara meydan okuyan bir flört oyununa kaydolmalarını konu ediyor. Çarşamba günü.

MUBI

Günün filmi Garson Adayı, prestijli bir otelde çalışmak üzere eğitim almaya başlayan Luca ve arkadaşlarının ilk yılına odaklanıyor. Servis sanatının kompleks kurallarını öğrenirken, mesleğin geleceğinin disiplinle garanti altına alınabileceği empoze edilen gençlerin yaşamını anlatan belgesel 2019 İtalya yapımı.

Altın Ayı ödüllü başyapıt Çocuk Pozu yarın MUBI’ye geliyor. Ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu hapisten kurtarmak için her yolu deneyen bir annenin yaptıklarını anlatan ve Rumen Yeni Dalgasının en önemli temsilcilerinden olan filmi kaçırmayın. Bir daha söylüyoruz, kaçırmayın!

Tolga Karaçelik imzalı Sarmaşık cumartesi günü Altın Portakallı Filmler seçkisi kapsamında izlenebilecek. Güzin Tekeş’in eleştirisi Ters Ninja’da, film de hemen burada.

MUBI’de kasım ayı, (filmin tanıtımında bu niteleme kullanıldığı için aynen tekrarlıyoruz) trans aktris Julia Katharine’nin uyuyamama hastalığıyla boğuşurken anlattığı hikayeleri konu eden Kargaları Hatırlıyorum ile başlıyor.

2 Kasım’da ise Éric Rohmer seçkisinden Dolunay Geceleri geliyor. Cahiers du Cinéma’nın, yayınlandığı yılın en iyi filmleri arasında gösterdiği romantik komedi; düzenli ilişkisinden sıkılıp Paris’te bekar evi kuran genç bir kadının bağımsızlık uğruna verdiği sınavlar üzerine.

Şu sıralar yeni filmi Nomadland ile övgülere boğulan Chloé Zhao’nun 37. İstanbul Film Festivalinde görüp hayran kaldığımız The Rider’ını izlemek, salı günü yapabileceğiniz en iyi aktivite olabilir. Anlatılmaz yaşanır bir film.

BluTV

The Story of Film: An Odyssey (2011) ile tanıyıp sevdiğimiz Mark Cousins’in 2018 tarihli belgeseli Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema yaklaşık 14 saatte ve 40 başlık altında, adından da anlaşılabileceği gibi sinema tarihi boyunca beş kıtada film yapmış 183 kadın sinemacıyı inceliyor. Alice Guy-Blaché’den Nell Shipman’a unutulmuş kadın sinemacıları, üniversitede ders verir ciddiyetiyle anlatan Tilda Swinton, Jane Fonda, Debra Winger ve Thandie Newton gibi isimlerin sesinden dinliyoruz. Birden fazla kez izlenebilecek, izlerken kâğıt kalemi hazır bulundurup notlar alabileceğiniz kıymetli bir çalışma. Yapımı beş yıl süren belgeselle ilişkili şöyle de ilginç bir web sitesi mevcut. BluTV’de izleyebilirsiniz.

Amazon Prime Video

Al Pacino’yu 17 yıl sonra dizi yapmaya ikna eden bir proje var ve şu an Prime Video’da desek sanırım hayranları buraya tıklayıp devamını okumayı bırakır. Hala bizimleyseniz teşekkür ederiz, bu sizi daha az Pacino hayranı yapmaz ama bizi sevindirir.

Yıl 1977 ve Naziler Amerika’da! İzlerini kaybettirip devletin üst düzey ofislerine sızan saf kötüler ve toplama kamplarından sağ çıkıp hayata tutunan yaşını almış Yahudiler arasında gizli bir savaş çıkmış durumda. Çizgi roman uyarlaması olmadığı halde o tadı veren, The Boys sevenlerin çabucak ısınacağı, Tarantinovari şiddet sahneleri ve ağzı laf yapan zeki kötü adamlarıyla tadına doyamayacağınız birinci sınıf bir iş.

IMDb puanının nispeten düşük oluşunu, 10 bölümlük bir dijital platform dizisi için uzun sayılabilecek bölüm sürelerine bağlamak mümkün; yoksa şok edici açılış sahneleri, döktüren oyuncuları ve uzun zamandır gördüğümüz en akılda kalıcı psikopat katil kötü adam karakteriyle dizi akıp gidiyor. Fikir parlak, uygulama A kalite, jenerik yaratıcı, dönemin popüler filmlerine yapılan referanslar eğlenceli… Daha ne olsun!

Yetmediyse, Amazon Prime Video’da bulabileceğiniz 37 başlık daha burada.

IMDb Pro

En iyi perili evler.

Ünlü yakın arkadaşlar.

Vimeo

Sular altında kalan Hasankeyf’te, bölgede yaşayan 39 çocuğun katılımıyla çekilmiş bir kısa film olan 2017 tarihli Hevêrk / The Circle / Çember burada.

YouTube

Uluabat Gölü kenarındaki Eskikaraağaç Köyü‘nde yaşayan bir adamın kayığına konan bir leylekle kurduğu bağ, dokuz yıldır devam ediyor. Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in dostluğuyla ilgili onlarca haber mevcut hatta bir tanesi Covid-19 içerikli. Ders kitaplarına girdiği, tiyatro oyunlarına konu olduğu söylenen olaylarla ilgili Burak Doğansoysal’ın hazırladığı ödüllü belgesel YouTube’da mevcut.

Yaren’le ilgili belediyenin hazırladığı şöyle de bir internet sitesi var.

Le Cinéma Club

Arkadaşının ölümünün ardından yıkılan genç bir kadının yaşadıklarını anlatan 19 dakikalık kısa film Point and Line to Plane bu hafta izlenebiliyor. Filmin bir kısmı iPhone ile çekilip 16mm kamerayla bilgisayar ekranından yeniden kaydedilmiş.

NFB.CA

Dini inancıyla cinsel kimliği arasında kalmış genç bir kadının bocalayışını anlatan Shannon Amen haftanın kısa filmi.

Folklorik anlatıları sevenler için 19. yüzyılın başından beri söylenegelen ve ülkesine baharı getirmek için Dev Kış’ı kovmaya çalışan Glooscap’ı anlatan Summer Legend haftanın kısa animasyonu.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Siyahi polis Virgil Tibbs’in, bir cinayet soruşturması için gittiği Güney eyaletlerinde karşılaştığı olayları anlatan In the Heat of the Night (1967), ırkçılık karşıtı başyapıtı olarak güncelliğini ve etkileyiciliğini her daim koruyor. Dahi yönetmen Norman Jewison ile uzun süre siyahi topluluğun ana akım sinemadaki en önemli temsilcisi olan Sidney Poitier‘in sürüklediği ve sonradan -çok da başarılı olmayan- devam öyküleri de çekilen filmin, “ortamlarda satılabilecek” güzel bir ekstra bilgisi var: Montaj masasında, henüz yönetmenliğe geçmemiş Hal Ashby oturuyor!

Ayrıca…

* Ercan Kesal’ın ödüllü filmi Nasipse Adayız yarın vizyona giriyor. Sinema salonlarını özleyenlere duyurulur. Eleştirisi burada.

* Sevilen diziler setlere döndü. Sizinkinden haber var mı, bir bakın deriz.

* Kino 2020 filmleri de bu sene İKSV Çevrimiçi Film Platformunda. Bilmeniz gereken her şey burada.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Tanju Baran, Beyoğlu Sineması ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Bültenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, dijital teşekkür kartı satın alarak katkıda bulunabilirsiniz. Paym.es altyapısıyla 10TL, 25TL, 50TL, 75TL ya da 100TL destek vermek için sayılara tıklamanız yeterli.

Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz.