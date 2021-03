Bu Hafta Ne İzlesem? -41

Merhaba,

Annenberg Inclusion Initiative 2018-2019 yıllarında yayınlanmış 126 film ve 180 diziyi incelemiş. Çalışmaya göre Netflix’teki kadın temsilleri endüstri standartlarının üstünde bulunmuş (içeriklerin %52’si kadın başrol içeriyor) ve siyahi karakterlere bolca yer verilmiş ancak LGBTİ+ ve engelli karakter sunma konusunda eksik kalınmış. Platform yine de içeriklerinin %35,7’sinde görünürlüğü düşük gruplara yer vererek, %28’de kalan büyük stüdyoların önüne geçmiş.

Netflix, bu konudaki eksiklerini kapatmak için Yaratıcı Eşitlik adını verdiği ve iş arayan azınlıklara beş yıl boyunca dağıtacağı 100 milyon dolarlık bir kaynak ayırmaya karar vermiş. Türkiye ayağıysa bu tavrın aksine, iki yapım şirketinin “Genel İzleyici” projelerini satın almaya devam ediyor.

Bu arada bültenimizin 41. sayısına ulaştık. “41 kere maşallah 🧿” istiyoruz. Madem bunca sayı birlikte olduk, bülteni arkadaşlarımıza iletip onları da abone yapalım mı? 😊

Haftaya görüşmek dileğiyle.

Netflix

Geçtiğimiz hafta fiyat artışıyla gündeme gelen Netflix’te haftanın öne çıkan içerikleri şöyle:

12 Mart: Ayla’nın (2017) yönetmeni Can Ulkay’ın çektiği Kâğıttan Hayatlar, kâğıt atık toplayarak geçinen ve sağlığı gitgide kötüleşen bir adamın, terk edilmiş bir çocukla kurduğu bağı anlatıyor. Hedef kitle: Çağatay Ulusoy hayranları, ağlamak isteyen izleyici ve Netflix’te biraz daha eski İstanbul sokağı görmek isteyen yabancılar.

15 Mart: Better Call Saul’un 23 Şubat 2020’de yayına başlayan beşinci sezonu, bir yıl gecikmeli de olsa nihayet geliyor. Ah şu yayın hakkı kısıtlamaları!

MUBI

Reha Erdem‘in yeni filmi Seni Buldum Ya! ilk kez ve sadece MUBI’de! Yönetmenin, 2020 nisanında karantinaya kapanan İstanbul’da Zoom üzerinden çektiği komedi, cumartesi günü seyirciyle buluşuyor.

Karantinayı fırsat bilip çevrimiçi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcıyı ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olayları konu alan film; Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u bir araya getiriyor. Oyuncuları, kendileri için yazılmış rollerde ve kendi evlerinde izleyeceğimiz kara komedi Seni Buldum Ya!, tüm Reha Erdem filmleri gibi insanlık hâlimize ayna tutuyor ve bunu çoktandır unuttuğumuz bir neşe ve bolca kahkahayla süslüyor.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.

Öneri programımız kapsamında arkadaşlarını bültenimize abone yapanlara bir aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın.

TV+

Çok zengin bir aile, muhasebecilerinden kazık yiyip her şeylerini kaybeder, yıllar önce şaka olsun diye aldıkları ücra bir kasaba hariç! Taşıyabildikleri kadar tasarımcı kıyafeti ve perukla yola çıkıp, kasabanın dökülen motelinde iki odaya yerleşen Rose ailesini, kasaba ahalisiyle girecekleri pek çok sosyokültürel çatışma beklemektedir.

2015-2020 yılları arasında 6 sezon 80 bölüm halinde yayınlanan Schitt’s Creek, geçtiğimiz pazar günü mevcut 72 ödülüne 2 adet Altın Küre ekleyerek ekranlara veda etti. Popülaritesi iyice yükselen ve bir komedi efsanesi olma yolunda ilerleyen dizi ilk iki sezonuyla şimdi TV+ platformundan izlenebiliyor, kalan tüm sezonlar da kısa sürede eklenecek. Buradan izleyebilirsiniz.

Schitt’s Creek ve daha birçok yapımı bir ay ücretsiz izlemek isterseniz bugün 3 arkadaşını bültenimize abone yapan ilk 10 kişiden biri olmanız yeterli. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra bize ulaşın ve 1 aylık TV+ üyeliği kazanın.

Çevrimiçi Festivaller

İKSV Film Online platformu gösterimlerine üç yeni filmle devam ediyor. filmonline.iksv.org adresinden bilet alıp izleyebileceğiniz filmlere iOS ve Android uygulamalarından da erişebilirsiniz. İşte bu haftanın beşer gün gösterime açık kalacak filmleri.

12 Mart: Altın Lale’li Tsai Ming-liang‘ın 2020 Berlin Teddy Jüri Ödülü kazanan son filmi Günler / Rizi / Days.

13 Mart: Bağımsız fantastik ve korku filmlerinde izlemeden duramadığımız Nicolas Cage‘in rol aldığı Richard Stanley imzalı Uzaydan Gelen Renk / Color Out of Space.

14 Mart: Kelly Reichardt‘ı üne kavuşturan western Kestirme Yol / Meek’s Cutoff.

Cervantes Enstitüsü

Endülüs kırsalı ve çiftlik hayatını resimsel bir estetikle sunması ve dönemin İspanyol sinemasında görmeye alışık olmadığımız karakterleri beyaz perdeye taşımasıyla muhteşem bir trajediye dönüşen Kedi / La Gata, Küba devrimi ve İtalya’nın “Kurşun Yılları”nda aktif yapımcı ve yönetmenlik yapan Margarita Alexandre‘ın, Rafael Torrecilla ile yönettiği İspanya’daki ikinci film olma özelliğinde. Filme yarın 22.00’den pazar 22.00’ye kadar erişim sağlayabilirsiniz.

Başka Ne Var?

2013’ten bu yana yaşadığı Galler’de mesleğini sürdüren Memet Ali Alabora’yı özleyen Türkiye’deki izleyiciler, ülkenin ulusal kanalı S4C’de yayınlanan Alev / Fflam’ın 6 bölümlük ilk sezonunu, kanalın Clic adlı dijital platformu üzerinden izleyebiliyor. Buraya tıklayıp platforma ücretsiz olarak kaydolan kullanıcılar diziyi İngilizce altyazı seçeneğiyle seyredebilir.

“atıptutuyorum” öneriyor

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Che Guevara ile Latin Amerika topraklarında geçen bir yol hikayesi.

Yol arkadaşıyla beraber “Dayı bunla uzun yola çıkılmaz” klasmanındaki bir motosiklete atlayıp, ilk Interrail gününde gaspa uğramış üniversiteliden daha kötü durumda Arjantin’den yola çıkıyorlar… Parasızlar, rotasızlar, kısmen amaçsızlar ve motosiklet her an son nefesini vermeye meyilli durumda. Fakat genel kültürünüze dayanarak tahmin edeceğiniz üzere, yol üstünde dünyevi görüşleri derinden sarsılan bir Che Guevara var. Film, gerçek hikayesinden esinlendiği lokasyonlara uğruyor ve böylece mekânsal anlamda oldukça anlamlı bir iş ortaya çıkıyor. Che Guevara’nın sosyalist bir devrimciye dönüşmesini sağlayacak her şeyin mevcut olduğu seyahatte, filmin en güzel kısmı olan olağanüstü müziklere ayrı parantez açılabilir. Varılacak hedeften daha çok, hedefe giden yoldan keyif alanların filmi.

Kimler sever?

Doğal yollardan filizlenen bir aydınlanma hikayesi izlemek isteyenler.

Kimler sevmez?

Devrim kelimesinden oldu olası hazzetmeyenler…

Filmi BluTV‘de izleyebilir, atıptutuyorum‘un diğer önerilerini Instagram sayfasından takip edebilirsiniz.

Hangi Diziye Sarsam?

Marvel‘in üç faz, yirmi üç film ve on iki yıla yayılan Sinematik Evren yolculuğu, Scorsese ismi etrafında toplanan karşıtları için belki sinemadan çok şey götürdü ama bir zamanlar, kâğıt üstündeki renkli dünyaları hayal ederek uykuya dalan milyonlarca çocuğa nice güzellikler de getirdi. Önümüzdeki aylarda Black Widow filmiyle geçilecek yeni evreye hazırlık olarak karşımıza çıkan WandaVision, o hayallerle büyümüş şimdinin yetişkinlerini Infinity War ve Endgame ile beraber yavaşça odağa yerleşen bir kavramla karşılıyor: Marvel usulü yas tutma. Pandemi sürecinde yakınlarını kaybeden ve “yeni normal” nedeniyle kayıplarının yasını düzgünce tutamayan nice insana kendine özgü bir şekilde elini uzatan Marvel, bir cadı veya Magneto’nun kızı olması yetmiyormuş gibi Ultron’un elinde kardeşi Pietro’nun, Thanos’un ellerinde biricik aşkı Vision’ın can verişini izlemek zorunda kalan Wanda Maximoff’un, namı diğer Scarlet Witch’in kayıplarıyla baş etme mücadelesine odaklanıyor.

Temasının da işaret ettiği gibi daha yüksek bir yaş grubunu hedefleyen ve meramını Amerikan televizyonunun altın çağlarına damga vuran sitcom’lar aracılığıyla anlatan WandaVision, ilk üç bölümünde izleyicileri 1950 ve 60’ların dünyasına ışınlıyor ve sonraki altı bölümde de hikâyenin ilerleyişine paralel olarak Amerikan televizyonlarının, sitcom’larının ve banliyö hayatının evrimini titizlikle takip ediyor. Avengers serüveninin sonunda Vision’ı kaybeden ve onun yokluğunu bir türlü kabullenemeyen Wanda’nın Westview isimli küçük bir kasabada kendisi ve ailesi için “güvenli” bir dünya inşa etmesi üzerine cereyan eden olayları aktaran dizi, televizyon reklamlarına gizlenen easter egg’ler, sinemasal referanslar veya kelime oyunlarıyla rengini yavaş yavaş belli etse de uzun süre gizemli kalmayı ve izleyicinin kafasını kurcalamayı başarıyor. Aynı anda hem sıradaki fazda neler olabileceğine dair ipuçları arayan Marvel fanlarına hem de sitcom müptelalarına hitap eden WandaVision, kâh eğlendiren kâh gözyaşı döktüren bir yas tutma süreci olarak da ilgiyi sonuna kadar hak ediyor. Eğer azılı bir Marvel karşıtı değilseniz, WandaVision‘da hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz çok düşük, elinizi korkak alıştırmayın.

Ayrıca…

Her gün yenilenen izleme önerileri için Telegram kanalımıza bekliyoruz.

Katkılarından dolayı Eralp Alper, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Bize destek olmak isterseniz, güvenli ödeme altyapısıyla 10 TL, 25 TL, 50 TL, 75 TL ya da 100 TL karşılığında Dijital Teşekkür Kartı satın alabilirsiniz.