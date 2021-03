Merhaba. 40 haftadır olduğu gibi bu hafta da MUBI Türkiye’nin programını ilk kez Ters Ninja okurları öğreniyor. Bülteni çok uzatmamak adına bazı haftalar detayları siteden vermeye karar verdik. İşte haftanın filmleri:

11 Mart 2021 Perşembe

Geçmişiyle uzlaşan bir adamın en büyük arzusu, yıllarca parçası olduğu grubun liderine suikast düzenlemektir! Kolombiya – Fransa ortak yapımı Los Conductos geçtiğimiz yıl Berlinale’de En İyi İlk Film ödülü kazanmıştı. Yönetmen Camilo Restrepo. Kaçırmayın.

12 Mart 2021 Cuma

John Maclean’in Sundance’de Büyük Jüri Ödülü kazanmış 2015 tarihli filmi Sakin Batı / Slow West, sevgilisi tarafından terk edilmiş 17 yaşındaki İskoç bir aristokratın, Batı Amerika’ya yaptığı yolculuğu konu ediyor. Michael Fassbender filmin ana karakterlerinden birine hayat veriyor.

13 Mart 2021 Cumartesi

Reha Erdem’in yeni filmi Seni Buldum Ya! ilk kez ve sadece MUBI’de! Yönetmenin, 2020 Nisan’ında karantinaya kapanan İstanbul’da Zoom üzerinden çektiği komedi, cumartesi günü seyirciyle buluşuyor. Karantinayı fırsat bilip çevrimiçi bir suç ağı kurmuş iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların yaşadığı trajikomik olayları konu alan film, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u bir araya getiriyor. Oyuncuları özel olarak kendileri için yazılmış rollerde ve kendi evlerinde izleyeceğimiz kara komedi Seni Buldum Ya!, tüm Reha Erdem filmleri gibi insanlık hâlimize ayna tutuyor. Bunu da çoktandır unuttuğumuz bir neşe ve bolca kahkahayla süslüyor.

14 Mart 2021 Pazar

Abbas Kiarostami’nin Japonya’da çektiği Sevmek Gibi / Like Someone in Love, eğitim masraflarını karşılayabilmek için seks işçiliği yapan bir kadınla, müşterisi olan yaşlıca bir akademik personelin ilişkisini konu ediyor.

15 Mart 2021 Pazartesi

Filmdeki rolüyle Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanan Emmanuelle Bercot’un Vincent Cassel’le birlikte yer aldığı Prensim / Mon Roi, kayak kazası sonucu rehabilitasyon merkezine yatırılan bir kadının, sevdiği adamla ilişkisini sorgulaması üzerine kurulu. Yönetmen Maïwenn.

16 Mart 2021 Salı

60’ların ruhunu hiç kaybetmemiş 83 yaşında bir adam olan Jim Haynes’in yaşam öyküsüne odaklanan uzun metraj belgesel Jim’le Tanışmak / Meeting Jim’in yönetmeni Ece Ger.

17 Mart 2021 Çarşamba

Üzerine söylenecek söz kalmamış bir film, Federico Fellini efsanesi 8½ hala görmeyen ya da yeniden izlemek isteyenler için MUBI’ye geliyor.