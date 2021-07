Merhaba,

Netflix

2021’in ikinci çeyreğinde ABD ve Kanada’da 400 bin abone kaybeden ve oyun endüstrisine girme planları yapan Netflix’te haftanın öne çıkan içerikleri şöyle:

30 Temmuz: Jean-Claude Van Damme ’a neden film çektirmiyoruz diye düşünen Netflix ’in “paralı askerlik yapan eski ajan, oğlunu kurtarmaya çalışırken baba olmayı öğrensin” fikriyle çıkageldiği Emekli Ajan / Le dernier mercenaire, yıldız ismi ve aksiyon severleri bekliyor.

’a neden film çektirmiyoruz diye düşünen ’in “paralı askerlik yapan eski ajan, oğlunu kurtarmaya çalışırken baba olmayı öğrensin” fikriyle çıkageldiği Emekli Ajan / Le dernier mercenaire, yıldız ismi ve aksiyon severleri bekliyor. 03 Ağustos: “Döndürme terapisi” adı altında LGBTİ+’lara eziyet eden bir hareketin liderlerinin ve bir mağdurun yaşamını inceleyen belgesel Pray Away, olayların bıraktığı yakıcı izleri gözler önüne seriyor.

“Döndürme terapisi” adı altında LGBTİ+’lara eziyet eden bir hareketin liderlerinin ve bir mağdurun yaşamını inceleyen belgesel Pray Away, olayların bıraktığı yakıcı izleri gözler önüne seriyor. 04 Ağustos: Evliliklerini kurtarmak için terapist tavsiyesiyle yeni bir eve taşınan genç çiftin başına gelen korkutucu olayların kaynağı doğaüstü mü yoksa mantıklı bir açıklaması var mı? Cevabı merak ediyor ve gerilim seviyorsanız istikamet Sır Yuvası / Aftermath.

MUBI

29 Temmuz: Corneliu Porumboiu’nun masal şablonu üzerine inşa ettiği Robin Hood uyarlaması Hazine / Comoara, bir babanın çocuğuna geceleri uyurken okuduğu kitaplardaki öykülerden biri gibi. Romanya tarihinin erken dönemlerinden Osmanlı Devleti’ne uzanan birçok tarihi olay üzerinden hayali bir söylence, rasyonel bir çıkış noktası yaratan film; nüktedan durum komedilerinden fırlamışa benzeyen keyifli sahnelere ve tonu iyi ayarlanmış diyaloglara sahip.

30 Temmuz: François Ozon’un 2020 tarihli filmi 85 Yazı / Été 85, batan botundan kurtulmasına yardım eden David ile sevgili olan Alexis’in hikâyesi. Hiçbir eseri dilimize çevrilmeyen İngiliz yazar Aidan Chambers’ın altı romanlık serisinin ikinci halkası Dance on My Grave’den uyarlanan yapım, Netflix’in Geçen Yaz’ından tatmin olmayanları bekliyor.

31 Temmuz: Geçen hafta Modern Klasikler başlığı altında önerdiğimiz Asghar Farhadi başyapıtı Bir Ayrılık / Jodaeiye Nader az Simin, MUBI’ye geliyor. Güzin Tekeş’in yazısı Ters Ninja’da, film burada.

beIN CONNECT

Steve Carell, Rose Byrne ve Chris Cooper ’ın rol aldığı politik hiciv Dürüst Aday / Irresistible, ayın son günü ülkemizde ilk kez yayınlanacak.

ve ’ın rol aldığı politik hiciv Dürüst Aday / Irresistible, ayın son günü ülkemizde ilk kez yayınlanacak. Erkek egemen kaykay dünyasında varlık göstermeye çalışan bir grup genç kadının yaşamını konu eden HBO dizisi Betty, ikinci sezonuyla yarın geliyor.

BluTV

Ferzan Özpetek’in yönettiği Serseri Mayınlar, Cahil Periler, Harem Suare, Karşı Pencere, Kutsal Yürek, Mükemmel Bir Gün, Şahane Misafir ve Kemerlerinizi Bağlayın artık BluTV’de.

MS Estonya feribotu 1994 yılında Baltık Denizi’ni geçerken battı ve içerisindeki 852 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar yeni kanıtlarla birlikte feribotun neden battığını açıklamaya çalışıyor.

IMDb Pro

Le Cinéma Club

Mustafa Ahmed’in sevdiği beş film.

Festival Scope

2021 Cannes Film Festivali’nden ücretsiz izleyebileceğiniz 7 kısa film.

İçinde Yaşamak İstediğim…

Sevdiğimiz isimlere “içinde yaşamak istedikleri film ya da diziyi” sormaya devam ediyoruz. 15. konuğumuz Haktan Kaan İçel, seçtiği filmse Strange Days (1995).

İçinde yaşamak istediğim filmi çok düşündüm ama nedense aklıma hep diziler geldi. Örneğin Black Mirror‘ın San Junipero‘su tam da benim gibi 80’lere bayılan bir insan için biçilmiş kaftandı. Ancak bir süre geçtikten sonra o renkli sahte dünya yerine farklı seçeneklerim olabileceğini düşündüm. Her zaman Tokyo’da geçen filmlere karşı bir özlemim olmuştur. Bu yüzden Lost in Translation’ın yalnız ama geceleri neon ışıklarının altında yürüyüş yapabileceğim, zaman zamansa plastik dokulu ama çılgın eğlence dünyasına karışabileceğimi düşündüm. Bir zaman sonra yine içimde bir eksiklik oluştu. Her şeye rağmen seçtiğim yer günümüzdü. Bu yüzden de biraz daha geleceğe ilerlemek istedim. Strange Days tam da aradığım filmdi. Kathryn Bigelow’un renkli ışıklarla bezeli, sentetik uyuşturuculardan beyni yanan insanların olduğu kirli dünyası uzaktan kötü görünse de benim yaşamak istediğim melankoliyi içinde barındırıyordu. PJ Harvey’nin şarkılarında kaybolan bar şarkıcılarının ruhuma iyi geleceğini düşündüm. Ne olursa olsun bu bataklığa benzeyen dünya benim için yaratılmış olabilirdi. İşin komik tarafı ise, geleceğe gitmek isterken yine kendimi 1999’un Los Angeles’ında bulmuştum. Biraz 80’ler, biraz da 2000’leri andıran bu ne olduğu belirsiz gelecek, içinde yaşamak istediğim yerdi. Her adımımda ait olduğum boşluk.

Eşyanın Tabiatı

Origami Tek Boynuzlu At – Blade Runner

Sene 2019… İnsandan ayırmanın zor olduğu, “replika” adı verilen androidler, üretilme amaçlarının dışına çıkıp başkaldırmış ve toplum için tehdit haline gelmiş. Blade Runner denilen bir grup polisin görevi, kaçak replikaları yakalayıp ortadan kaldırmak ya da yaygın tabirle “emekliye ayırmak”… Rick Deckard da, Dünya’ya kaçak olarak ayak basan, son derece tehlikeli Nexus-6 replikalarının peşinde. Replikaları üreten Tyrell şirketine gittiğinde, Rachael adlı, replika olduğunu bilmeyen, sahte hatıralar yüklenmiş bir kadınla tanışıyor. Bu da akla kritik bir soru getiriyor: Kendilerini replika sanan başka insanlar da olabilir mi? Neden olmasın? Belki de rüyalar ve origamiler yolumuzu aydınlatabilir… Deckard, rüyasında bir tek boynuzlu at görüyor. Ormanda koşturan, bembeyaz bir tek boynuzlu at. Daha sonra, eline geçen tüm kâğıt parçalarından origami yapmaya meyilli dedektif Gaff, Rick’e bir origami bırakıyor: Tek boynuzlu bir at. Hayatı replika avlamakla geçen Rick Deckard, bir replika olabilir mi? Tabii ki hayır. Tabii ki evet.

Modern Klasikler

Edebi bir tür olarak dahi küçümsenen ve perdedeki yolculuğu birkaç istisna dışında pek parlak olmayan çizgi romanların, bugün ana akım sinemanın lokomotifine dönüşmesini ve herkesten saygı görmesini sağlayan (belki Martin Scorsese‘yi ve birkaç yüz milyon ya da milyar insanı hariç tutabiliriz) bir dönüm noktası seçmek gerekirse, uğramamız gereken yer, hiç kuşkusuz, Christopher Nolan‘ın Kara Şövalye Üçlemesi olacaktır. O üçlemede de en iyi çizgi roman uyarlamaları listelerinin zirvesine kurulan, Batman ile Joker arasındaki ikiliği iyiyle kötü, doğruyla yanlış, anarşiyle düzen arasındaki sonsuz savaşın bir metaforuna dönüştüren The Dark Knight‘ı (2008) ayrı bir yere koymak gerekiyor. Sinema tarihinin en çarpıcı performanslarından birine hayat veren Heath Ledger‘ı da özel olarak anmak gerekiyor, onun Joker’i olmasaydı, bugün bu yazıyı okuyor olmazdınız.

Vizyonda Ne İzlesem?

The Suicide Squad: İntihar Timi

Galaksinin Koruyucuları / Guardians of the Galaxy filmlerinin yaratıcı yönetmeni James Gunn seriye ara verip, ilk filmi yerden yere vurulan Suicide Squad’ı ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. İlk filmin sevilen karakterleri Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller’a Peacemaker, Bloodsport ve Sol Soria’nın katıldığı yeni bölümde Margot Robbie, Viola Davis ve Idris Elba’yı izleyeceğiz. Bu kez de olmadıysa ümidi kesmek gerek ancak Gunn’a güveniyoruz.

Jungle Cruise

Sinemalar bu hafta fantastik aile macerası Jungle Cruise ile çocuklu aileleri bekliyor. Kalburüstü aksiyon filmleriyle tanıdığımız Jaume Collet-Serra’nın yönettiği yapımda ismi gişe garantisine dönüşen Dwayne Johnson’a iki hafta önce Sessiz Bir Yer 2’de izlediğimiz Emily Blunt eşlik ediyor. Konu ne diyenlere filmin, Disneyland’de yer alan aynı adlı tema parkından sinemaya uyarlandığını söylememiz yeterli sanırım.

Mainstream

Coppola ailesinin ilk kez 2013’te kamera arkasına geçen bir diğer sinemacı üyesi Gia’nın festivallerde kimseyi memnun edemeyen ikinci filmi, YouTuber-Influencer taşlaması Mainstream, Başka Sinema kapsamında vizyona giriyor.

Başka Ne Var?

🎖️ Erkan Yazıcı ’nın “küçük adam ve subay” filmi Uzak Ülke.

’nın “küçük adam ve subay” filmi Uzak Ülke. 🇱🇧 1950’lerde İsveç’ten Lübnan’a gelen genç bir kadını konu eden Lübnan Semaları.

🧟‍♂️ IMDb puanı 4’ü görmeyecek korku filmi Düşkapanı.

puanı 4’ü görmeyecek korku filmi Düşkapanı. 🦴 Jungle Cruise’dan artacak izleyiciye talip, 50 yıl yaşadıkları uzaydan dönen bir kediyle köpeği anlatan animasyon Süper Köpek ve Turbo Kedi.

📺 Televizyon dünyasından üç yakın arkadaşı anlatan “yerli komedi” (kilit tanım bu) Bize Müsaade.

🍂 Romantik komedi izlemek için sonbaharı bekleyemeyenlere Uzun Aşkın Kısası.

Ayrıca… Cruella’nın Stil Sırları.

