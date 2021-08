Merhaba,

Geçtiğimiz sene nahoş duygularla hatırladığımız bir ağustos ayı yaşamıştık, bu sene de günlerimiz pek iyi geçmiyor. Lafı fazla uzatmayalım. Dijital platformların yepyeni içeriklerinin yanı sıra Vizyonda Ne İzlesem? köşemizde sinemalara uğrayacak 8 filmden bahsettiğimiz 62. sayımıza hoş geldiniz.

Keyifli okumalar.

Netflix

Platformdan bu hafta bir film, bir dizi, bir de belgesel önerimiz var.

06 Ağustos: Bekâr bir anne geçinebilmek için yüksek proteininden dolayı tercih edilen çekirgeler üretmeye başlar ancak istediği verimi alamaz. Ta ki küçük yaratıkların kanla beslendiğini keşfedene kadar. Fransız gerilimi The Swarm / La nuée, çiftliğini kurtarmak isterken sınırları aşan bir kadının hikâyesi.

06 Ağustos: Eşinin cinayetini aydınlatmak için Tel Aviv’den New York’a uzanan bir maceraya girişen aile babasının altüst olan yaşamını konu eden Hit and Run; Taken ile Who Killed Sarah? arası bir yerde durduğu ve sürprizi açığa çıktığında yürek burkacağı söylenen bir aksiyon dizisi.

11 Ağustos: Yedi yaşındayken, sürgün edilmiş ailesini bulmak için Nazi işgali altındaki ülkelerde binlerce kilometreyi tek başına yürüyen bir kadının hayatını konu eden Sundance etiketli belgesel Kurtlarla Yaşam / Misha and the Wolves ilgililerini bekliyor.

MUBI

Öneri programımız kapsamında bir arkadaşını bültenimize abone yapan herkese bir aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın.

06 Ağustos: Evliliklerini kurtarmak için romantik bir hafta sonu kaçamağı yapan genç çiftin başına gelenleri konu eden Tek Aşkım / The One I Love’ın başrolünde Elisabeth Moss var.

07 Ağustos: Yeni romanı için ilham bulmakta zorlanan psikoterapist, oyuncu arkadaşıyla ilişki yaşayan genç bir aktrisin yaşadıklarını çıkış noktası olarak kullanır. Kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği Sibyl, Altın Palmiye için yarışmıştı.

09 Ağustos: İlk uzun metrajı Görülmüştür ve ardından çektiği kısa film Suçlular ile adını duyuran Serhat Karaaslan’ın 2011 tarihli ilk kısası Bisiklet; bir çocuk, babası ve buldukları bisikletin hikayesi.

10 Ağustos: Sıcak bir Paris akşamında tanışan Félix ve Alma dans eder, eğlenir ve geceyi parkta birlikte geçirir. Ne var ki Alma ailesiyle bir tatile çıkacaktır ve birlikte geçirebilecekleri zaman kısıtlıdır. Geçtiğimiz yıl Berlin’de Panorama bölümünde FIPRESCI kazanan Herkes İş Başına / À L’abordage, hoş bir Fransız komedisi.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.

IMDb Pro

Ağustos ayının öne çıkan dizi ve filmleri.

Kaçırmış olabileceğiniz dört komedi dizisi.

YouTube

Ali Ulvi Uyanık vizyondaki Gezginler / Voyagers’ı değerlendirdi.

NFB.CA

Buster Keaton’ın kariyerinin son filmlerinden, 24 dakikalık The Railrodder.

Le Cinéma Club

Gio Escobar’ın sevdiği beş film.

İçinde Yaşamak İstediğim…

Sevdiğimiz isimlere “içinde yaşamak istedikleri film ya da diziyi” sormaya devam ediyoruz. 16. konuğumuz Müjde Işıl, seçtiği filmse Cherbourg Şemsiyeleri (1964).

Hangi filmin içinde yaşamayı tercih ederdim diye düşününce gözümün önüne üç film geldi hemen. Biri macera/komedi, diğeri romantik komedi ve biri de müzikal/dramdı. Jacques Demy imzalı Cherbourg Şemsiyeleri / Les Parapluies De Cherbourg‘un ağır basmasının nedeni ise nedenlerinin diğerlerinden fazla olması. Öncelikle şarkıların tümüyle diyalog yerine geçmesi ve tabii ki Michel Legrand‘ın muhteşem bestesi. Bu sıra dışı ama ahenkli ortamda sonsuza kadar yaşamak, mucizenin ta kendisi olmalı. Muhteşem renk paletleri de pamuk şeker gibi sarıp sarmalıyor insanı. Filmin 1950-60’lar gibi hep yaşamayı (hatta ışınlanmayı) istediğim bir dönemde geçmesi de önemli bir etken. Bunca gerçeküstü özelliğine rağmen mutlu son kolaycılığına kaçmayıp dibine kadar içerdiği hüzün de masalın içindeki hakiki gerçek. Bu büyülü gerçekliğe teslim olduğu, mahcup karakterlerle aynı havayı soluduğu, şarkı söyleyerek konuştuğu ve o meşhur rengarenk şemsiyelerle dolaştığı bir evrenden kim ayrılmak ister ki?

Eşyanın Tabiatı

Narnia’ya Açılan Dolap – Narnia Günlükleri

Alice, Harikalar Diyarı’na tavşan deliğinden düşerek geçmişti. Narnia’ya ulaşmak ise biraz daha kolay. Peter, Susan, Edmund ve Lucy Pevensie… İkinci Dünya Savaşı sırasında güvende olmaları için yaşlı bir profesörün kır evine gönderilen dört kardeş. Evi keşfederlerken, en küçükleri Lucy eski bir dolap bulup içine giriyor. Ve kendini karlarla kaplı bir ormanda buluyor. Burasının Narnia adında bambaşka bir dünya olduğunu fark etmesi ne kadar kısa sürdüyse, geri döndüğünde kardeşlerini bu dünyanın gerçekliğine inandırması bir o kadar uzun sürüyor. Dolaptan geçip hep beraber Narnia’ya adım atan Pevensie kardeşlerin kabullenmesi gereken bir gerçek daha var: Beyaz Cadı tarafından daimî bir kışa mahkûm edilen bu büyülü dünyayı kurtarmak onların elinde…

Modern Klasikler

Türkiye sinemasının yaşayan en büyük yönetmeni Nuri Bilge Ceylan‘ın şimdilik son filmi Ahlat Ağacı (2018), mükemmeliyetçiliğiyle anılan Ceylan‘ın en kusurlu fakat en hisli eseri olarak, daha seyirci karşısına çıktığı ilk anda kendine özel bir yer edinmeyi başardı. En ücra kasabalarda bile denk gelebileceğiniz, yamaçta bir başına duran, şekilsiz ahlat ağaçları ile onların yamuk yumuk, tatsız meyvelerinin can yakıcı örneklerinden birini karşımıza getiren Ahlat Ağacı, aynı zamanda bir “Yeni Türkiye” eleştirisi olarak da dikkat çekiyor. İleride dönüp Nuri Bilge Ceylan sinemasına baktığımızda, Ahlat Ağacı‘nı Üç Maymun‘dan (2008) sonraki ikinci bir dönüm noktası olarak zikredeceğimiz ise kesin sayılır.

Vizyonda Ne İzlesem?

⚜️ Yeşil Şövalye / The Green Knight: Dev Patel ve Alicia Vikander’i bir araya getiren film, A Ghost Story ile büyük bir hayran kitlesi edinen David Lowery’nin Orta Çağ’da kurguladığı fantastik bir macera. Kral Arthur anlatıları ve epik film sevenlere tavsiye.

🇫🇷 Direniş / Resistance: Pantomim sanatçısı Marcel Marceau’nun bir grup Yahudi izci ve Fransız Direnişçi ile birlikte İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce yetimin hayatını kurtarışının hikâyesini anlatıyor. Alakasız ama Marceau, Michael Jackson’ın meşhur dansının yaratıcısı olarak da biliniyor. Başrolde Jesse Eisenberg var.

🎤 Blackpink The Movie: Grubun beşinci yılını kutlamak için hazırlanan bir belgesel.

👧🏾 Kayıp Kız / Still Here: Brooklyn’de yaşayan 12 yaşındaki siyahi bir kızın kaybolmasına yeterince ilgi göstermeyen meslektaşlarına ve polise rağmen bir gazeteci, babayla iş birliği yaparak olayın çözülmesine yardımcı olur. Güncel siyasi konjonktürden faydalanmaya çalışan ikinci sınıf bir dram.

🐍 Snake Eyes: G.I. Joe Origins: En son sekiz sene önce izlediğimiz serinin, Snake Eyes karakterine odaklanan spin-off’u. Japon soslu süper kahraman aksiyonu sevenler kaçırmasın.

😱 Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası / Escape Room: Tournament of Champions: Daha önce kaçış odalarından sağ çıkmayı başarmış altı kişi, kendilerini yeni bir oyunun içinde bulur. Bakalım bu kez kim galip gelecek.

🥕 Peter Rabbit: Kaçak Tavşan / Peter Rabbit 2: İsmi her şeyi anlatıyor aslında. Rose Byrne ve Margot Robbie seslendirme kadrosunda.

👩🏿‍🤝‍👩🏼 2018 yapımı olmasına rağmen IMDb’de 16 kişinin oyladığı Avustralya yapımı korku filmi Lanetli Kardeş / Dark Sister, “korku olsun taştan olsun” diyenleri bekliyor.

Ayrıca…

The New York Times’a göre Netflix’te izlenebilecek en iyi 50 film, en iyi 50 dizi ve Amazon Prime Video’daki en iyi 50 film.

Katkılarından dolayı Müjde Işıl, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

Bültenin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, 10 TL destek vermek için dijital teşekkür kartı satın alabilirsiniz.