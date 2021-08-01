05 Ağustos: Asghar Farhadi’nin bol ödüllü filmi Geçmiş / Le Passé, memleketine dönmek için karısını ve iki çocuğunu bıraktıktan dört sene sonra Tahran’dan Paris’e gelen ve geride bıraktıklarının yeni hayatıyla yüzleşen bir adamın yaşattıklarını konu ediyor.

06 Ağustos: Evliliklerini kurtarmak için romantik bir hafta sonu kaçamağı yapan genç çiftin başına gelenleri konu eden Tek Aşkım / The One I Love’ın başrolünde Elisabeth Moss var.

07 Ağustos: Yeni romanı için ilham bulmakta zorlanan psikoterapist, oyuncu arkadaşıyla ilişki yaşayan genç bir aktrisin yaşadıklarını çıkış noktası olarak kullanır. Kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği Sibyl, Altın Palmiye için yarışmıştı.

08 Ağustos: Jean-Jacques Annaud’un Oscar’a aday gösterilmiş roman uyarlaması Sevgili / L’amant, 1929 senesinde, yaşça büyük zengin bir Çinliyle ilişki yaşayan genç bir Fransız kadını konu ediyor.

09 Ağustos: İlk uzun metrajı Görülmüştür ve ardından çektiği kısa film Suçlular ile adını duyuran Serhat Karaaslan’ın 2011 tarihli ilk kısası Bisiklet; bir çocuk, babası ve buldukları bisikletin hikayesi.

10 Ağustos: Sıcak bir Paris akşamında tanışan Félix ve Alma; dans eder, eğlenir ve geceyi parkta birlikte geçirir. Ne var ki Alma ailesiyle bir tatile çıkacaktır ve birlikte geçirebilecekleri zaman kısıtlıdır. Geçtiğimiz yıl Berlin’de Panorama bölümünde FIPRESCI kazanan Herkes İş Başına / À L’abordage, hoş bir Fransız komedisi.

11 Ağustos: Genç Afrikalı göçmen Idrissa’in yolu eski bir ayakkabı boyacısı olan, Fransız liman şehri Le Havre’de yaşayan cömert Marcel Marx’la kesişir. Sonu gelmez iyimserliğiyle Marcel, inatla çocuğu sınır dışı etmek için arayan memurlara karşı tavrını alır. Aki Kaurismäki imzalı Umut Limanı / Le Havre, Cannes’da üç ödül kazanmıştı.