Adana Altın Koza’da Ferzan Özpetek Ustalık Sınıfı

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sekizinci gününde usta yönetmen Ferzan Özpetek’in ilham veren Masterclass etkinliğine, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Patates Kızartması” ve “Beklenti” filmlerinin dünya prömiyerlerine ev sahipliği yaptı. Onur Ödülleri Töreni, zengin film gösterimleri ve akademik panellerin geride kaldığı festivalde heyecan; bu akşam saat 20:00’de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Büyük Ödül Töreni ve Kapanış Gecesi ile zirveye ulaşacak.

Ferzan Özpetek Masterclass’ı: Sinemada Renk, Işık, Detay ve Bitmeyen Heyecan

Onur Ödülü sahibi usta yönetmen Ferzan Özpetek, Esas 01 Burda AVM CinemaPink Salon 2’de Akın Kılıçmoderatörlüğünde düzenlenen Ustalık Sınıfı (Masterclass) etkinliğinde Adanalı sinemaseverlerle bir araya geldi. Sinemaya başlama tutkusunu ve İtalya’daki ilk yıllarını samimiyetle anlatan Özpetek, Sapienza Üniversitesi yıllarında sırf asistanlık kapısını aralayabilmek için yönetmenlerle dergi röportajları yaptığını ve usta İtalyan aktör Massimo Troisi sayesinde platolara adım attığını paylaştı.

1997’de çektiği ilk filmi “Hamam”ın 5 yıla yayılan zorlu yapım serüvenini aktaran usta yönetmen, annesinin hazırladığı yemekler, kendi kıyafetleri ve 300 bin dolarlık mütevazı bütçeyle çekilen filmin Cannes Film Festivali’nde Yönetmenlerin On Beş Günü seçkisine kabul edilmesiyle hayatının bir günde değiştiğini vurguladı. “Hamam”ın Antalya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film ödüllerini kazandığı geceyi hatırlatan Özpetek, jüri başkanı Memduh Ün’ün gösterdiği yüreklendirici duruşa duyduğu minneti dile getirdi.

Yönetmenlik yolculuğunda %40-%50 oranında şans faktörü olduğunu ancak asıl belirleyici unsurun vazgeçmemek, yani “keçilik” olduğunu belirten Özpetek, genç sinemacılara altın kuralını aktardı: “Renk, ışık ve detay… Bu üç şeyi hiçbir zaman unutmayın. Film çekerken iki kamerayla çalışırım, montajın ne olacağını kafamda tamamladığım için 8 saatlik işi 6 saatte bitiririm. Oyuncularıma âşık olurum, senaryoyu yazarım ama sete geldiğimde o günün atmosferine ve duygusuna göre diyaloğun yarısını değiştiririm. Yönetmen aradan kaybolur, ben de izleyici olurum. Sadece kalbimi dinleyerek hareket ederim.”

Yemek sahneleri ile sinema yapma sanatı arasındaki bağı da değerlendiren Özpetek, “Yemek yapmak film yapmaya çok benzer; ölçüyle değil, içimden geldiği gibi yaparım. Filmlerimde numaradan yemek yenmesinden nefret ederim, sahnelerdeki yiyeceklerin gerçekten tüketilmesi ve o samimiyetin perdiye yansıması şarttır” dedi. Özpetek ayrıca yeni filmi “Elmaslar” (Diamanti, 2024), HBO projesi ve dünya genelinde genişleyen seyirci kitlesine dair soruları yanıtladı.

“Patates Kızartması”: Sektör gerçeklerine ayna tutan bağımsız komedi-dram

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştiren “Patates Kızartması” filminin gösterimi sonrasında; yönetmen Sinan Biçici, oyuncular Bülent Emrah Parlak, Serkan Genç, Elit Andaç Çam, Serdal Genç, Aylin Gül Biçici, Tuncay Kaymaz ve Umut Açabuğa’nın katılımıyla renkli ve samimi bir söyleşi gerçekleşti.

Filmi başta tek günde çekmeyi planladıklarını ancak ekibin uyarısıyla 3 günde tamamladıklarını belirten yönetmen Sinan Biçici, “Senaryoda kasıtlı olarak boşluklar bıraktım ve oyuncularıma tam bir özgürlük alanı tanıdım. ‘Kayıt dediğimde hem senarist hem yönetmen hem oyuncusunuz’ dedim. Monitörün başında ne çıkacağını ben de bilmeden izledim; dürüst, yalın ve samimi bir dertleşme işi ortaya koyduk” dedi.

Çekimlerin üzerinden henüz 50 gün geçmişken festivalde seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşayan oyuncu Bülent Emrah Parlak, “Bu film bir ödül alırsa herhalde dünyada en hızlı ödül alan yapım olarak Rekorlar Kitabı’na girer”esprisiyle salondan alkış topladı. Sette yönetmen karakterlerini canlandıran Serdal Genç ve Serkan Genç, rollerinde Çağan Irmak ve Çağlar Varol gibi değerli yönetmenlerin üsluplarından esinlendiklerini ifade ederken; Elit Andaç Çamise sinema sektörünün görünmeyen hiyerarşik sıkıntılarını ve emekçilerin sessiz anlarını yansıtmanın kıymeti üzerinde durdu.

Filmin müziksiz yapısına dair soruya yanıt veren yönetmen Biçici, sinemada müziğin genelde duyguları yönlendirmek ve yapay bir vurgu katmak için kullanıldığını, filmin yalın ve gerçekçi ruhunu bozmamak adına bilinçli olarak film müziği tercih etmediklerini vurguladı.

“Beklenti”: Baba-oğul ilişkisi ve kendiyle yüzleşmenin sinematografik portresi

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın son prömiyeri olarak seyirci karşısına çıkan “Beklenti” filminin gösterimi sonrasında, yönetmen Ali Özel, ortak yapımcılar Osman Enes Yakut ve Ahmet Necati Erdem, oyuncular Hakan Salınmış, Ozan Dağara, İsmail Küpeli, Duygu Şen, editör Mahmut Aran, görüntü yönetmeni Mikail Çifci ve sanat yönetmeni Ahmet Yesevi Özel’in katılımıyla duygusal bir söyleşi gerçekleşti.

“Bozkır” filminden sonra babasının hastalık süreciyle birlikte Konya’ya dönüp kendi geçmişiyle yüzleştiğini aktaran yönetmen Ali Özel, “İlk gençlik dönemlerimde babamla sorunlu bir ilişkimiz vardı, sonradan inanılmaz bir dostluğa dönüştü. Babamın hastane sürecinde kendi içimde şu yüzleşmeyi yaşadım: Hatalı olan bendim, çünkü büyük bir beklentiyle hareket ediyordum. Karşımdaki müthiş insanı görmek yerine kendi isteklerimi dayatmaya çalışıyordum. Bu filmdeki karakterlerin hiçbiri kötü değil ama kimse karşı tarafın kapısını açmıyor” dedi.

Filmi salonda ilk kez izlediğini belirten usta oyuncu Hakan Salınmış, kendi babalık ve evlatlık deneyimlerine değinerek filmin kendisini derinden etkilediğini ve gösterim sonrası bir süre yerinden kalkamadığını dile getirdi. Oyuncu Ozan Dağara, yönetmen Ali Özel ile 8 yıllık dostluklarına ve senaryonun evrilme sürecine dikkat çekerek setteki kolektif masa çalışmasını ve karakter inşasını anlattı.

Festivalde Bugün: Büyük Ödül Töreni ve Kapanış Gecesi

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu akşam saat 20:00’de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenecek görkemli Büyük Ödül Töreni ve Kapanış Gecesi ile sona erecek. Hafta boyunca jüri ve izleyici karşısına çıkan filmlerin ödüllerine kavuşacağı bu heyecan dolu gecede Altın Koza Heykelcikleri sahiplerini bulacak.

Kapanış gününün zengin gösterim programında Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında gün boyunca yarışma filmlerinin tekrar gösterimleri, Çocuk Filmleri Seçkisi, Kısa Film ve Belgesel gösterimleri ile Dünya Sineması seçkisi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

FESTİVALDE BUGÜN / 3 EKİM 2026, CUMARTESİ