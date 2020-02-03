Oscar’lı yönetmen Asghar Farhadi, Adana Altın Koza’da

İki Oscar® ödüllü usta yönetmen Asghar Farhadi, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin konuğu olarak Adana’ya geliyor. Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek usta sinemacının; Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Catherine Deneuve gibi yıldız isimleri buluşturan son filmi “Paralel Hikayeler” (Parallel Tales), Türkiye prömiyerini Adana’da gerçekleştiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dünya sinemasının usta yönetmenlerini ve yılın en heyecan verici yapımlarını sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festival bu yıl, günümüz dünya sinemasının en saygın ve etkili figürlerinden biri kabul edilen, iki Akademi Ödüllü İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Asghar Farhadi’yi ağırlamanın gururunu yaşıyor.

Asghar Farhadi’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

“Bir Ayrılık” (A Separation) ve “Satıcı” (The Salesman) filmleriyle iki kez En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü (Oscar®) kazanan; Berlin’de Altın Ayı, Cannes’da ise Büyük Ödül (Grand Prix) ve En İyi Senaryo ödüllerine layık görülen Asghar Farhadi, 29 Eylül Salı günü Adanalı sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Dünya sinemasına sunduğu eşsiz katkıları ve insan ilişkilerini ve toplumsal çelişkileri işleyen derinlikli sinematografisi dolayısıyla usta yönetmene bu yıl festival kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek. Ödül töreninin yanı sıra Farhadi, sinemaseverler için özel bir söyleşi ve usta sınıfı (masterclass) etkinliği de gerçekleştirecek.

Son filmi “Paralel Hikâyeler” Türkiye prömiyerini yapıyor

Farhadi’nin Cannes’da Altın Palmiye için yarışan son filmi “Paralel Hikâyeler” (Parallel Tales, 2026), Türkiye’de ilk kez Adana Altın Koza’da izleyiciyle buluşacak. Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney, Adam Bessa ve Catherine Deneuve gibi isimleri buluşturan film; Krzysztof Kieślowski’nin efsanevi Dekalog serisinin “Aşk Üzerine Kısa Bir Film” (Dekalog, sześć, 1990) bölümünden esinleniyor. Fonuna Kasım 2015 Paris saldırılarının toplumsal izlerini alan film, izleyiciyi derin bir psikolojik ve vicdani sorgulamaya davet ediyor.

Film, karşı komşularını gözlemleyerek yeni kitabı için ilhâm arayan ünlü yazar Sylvie’nin (Isabelle Huppert), gizemli genç Adam’ı asistan olarak işe almasıyla başlayan ve hayatını altüst eden olaylar zincirini konu alıyor. Farhadi, kendine has güçlü üslubuyla insan doğasının karmaşık yapısını, tesadüfleri ve ahlaki ikilemleri bir kez daha ustalıkla perdeye taşıyor.

Festivalde bugün: “Karanlıkta Islık Çalanlar” ve “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”

Festival coşkusu bugün Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında gerçekleşecek gösterimlerle sürecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Pınar Yorgancıoğlu’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar” filmi saat 17:30’da, Alphan Eşeli’nin“MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmi ise saat 20:30’da jüri ve seyirciyle buluşacak. Gün boyunca ayrıca Çukurova Altın Koza Akademi atölyeleri ile Dünya Sineması seçkisinden “Buruk Noel” (Bitter Christmas), “Umut”(Hope) ve “Ata Yurdu” (Homeland) gibi öne çıkan yapımlar izlenebilecek.

Festivalde yarın: “Günyüzü” ve “Bir Arada Yalnız”

Festival heyecanı yarın da Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında zengin bir programla sürecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda saat 17:30’da “Günyüzü” (Hear The Yellow), saat 20:30’da ise “Bir Arada Yalnız” (Lifelike) filmleri jüri ve seyirciyle buluşacak. Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında sinema yazarlığı ile yönetmen-yapımcı ilişkilerini ele alan paneller düzenlenirken; gün boyunca Yapay Zeka Film Yarışması seçkileri, Sinematek sunumuyla “Drakula İstanbul’da” özel gösterimi ve Dünya Sineması’ndan “Birdenbire” (All of a Sudden) gibi yapımlar izlenebilecek.

FESTİVALDE BUGÜN / 28 EYLÜL 2026, PAZARTESİ

13:00 – AKADEMİ: “Kamerayla Hikâye Yazmak – RED V-RAPTOR X: Setten Post-Prodüksiyona RED RAW (R3D)” (Salon 4)

15:00 – Buruk Noel (Bitter Christmas) / 112′ (Salon 7)

16:00 – Anadolu’nun Türküsü / 65′ (Salon 6)

17:15 – Umut (Hope) / 160′ (Salon 7)

17:30 – Karanlıkta Islık Çalanlar (Those Who Whistle After Dark) / 108′ (Salon 1 & Salon 2)

17:45 – Livaneli ‘Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi’ (Livaneli: The Story Of A Person And A Country) / 95′ (Salon 6)

18:00 – Uluslararası Kısa Film Yarışması 1 (Koki, Ciao / I Used To Call That Man Home / It Lives Under The Snow / Poligono X / Madrugada) / 73′ (Salon 4)

18:00 – Dün Gözümü Uyku Tutmadı (Yesterday the Eye Didn’t Sleep) / 100′ (Salon 5)

20:00 – Uluslararası Kısa Film Yarışması 2 (Chant Of The Desert Flower / Baisanos / Trading Cards / This Is Not Your Garden / What If They Bomb Here Tonight ?) / 73′ (Salon 4)

20:15 – Bizim Toprağımız (Our Land) / 123′ (Salon 5)

20:30 – MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri (Mutter: The Diary Of A Mother) / 99′ (Salon 1 & Salon 2)

20:30 – Ata Yurdu (Fatherland) / 82′ (Salon 7)

20:45 – Matruşka (Matryoshk) / 67′ (Salon 6)

FEST İVALDE YARIN / 29 EYL Ü L 2026, SALI

10:30 – AKADEMİ: “Eleştiri mi, Etkileşim mi? İçerik Çağında Sinema Yazarlığı” / Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt, Şenay Aydemir (Salon 4)

12:00 – MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri (Mutter: The Diary of A Mother) / 99′ (Salon 1) 12:00 – Geri Dönüşüm Miti (The Recycling Myth) / 53′ (Salon 5)

13:30 – AKADEMİ: “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları” / Elif Refiğ ve Derya Tarım (Salon 4)

14:30 – Tuzdan Hayaller (Dreams of Salt) / 30′ (Salon 6)

15:00 – Karanlıkta Islık Çalanlar (Those Who Whistle After Dark) / 108′ (Salon 1)

15:15 – Beş Yıl, Dört Ay (Five Years, Four Months) / 84′ (Salon 5)

15:30 – 2m² / 83′ (Salon 6)

15:45 – Drakula İstanbul’da (Dracula in Istanbul) / 102′ (Sinematek sunumuyla: Caner Çevikkaya, Ahmet Hızarcı) (Salon 7)

17:00 – Birdenbire (All of a Sudden) / 196′ (Salon 5)

17:15 – Kısa Film Özel Gösterim Seçkisi (Pirlerin Düğünü, Hayatın Çizgisi, Bahçede Sinema, Anadolu’nun Kayıp Pençeleri) / 81′ (Salon 4)

17:30 – Günyüzü (Hear The Yellow) / 106′ (Salon 1 & Salon 2)

17:45 – Her Defa (Everytime) / 124′ (Salon 7)

18:00 – Stella ile 8 Mart (March 8 With Stella) / 61′ (Salon 6)

19:45 – Hızır7Gün (Hızır7Days) / 60′ (Salon 6)

20:00 – Yapay Zeka Film Yarışması (Yüce Sezar!, Sanatorium Poetica, Bir Dilek Tut, İnsan Çiftliği, Son Dodo, 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü, İzler, Başka Türlü, Lekesiz, Gece Yarısı Benimle) / 92’42” (Salon 4)

20:30 – Bir Arada Yalnız (Lifelike) / 115′ (Salon 1 & Salon 2)

20:30 – Nazik Canavar (Gentle Monster) / 104′ (Salon 7)

20:45 – Dün Gözümü Uyku Tutmadı (Yesterday the Eye Didn’t Sleep) / 100′ (Salon 5)