33. Adana Altın Koza Film Festivali Başladı

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park Amfi Tiyatro’da düzenlenen coşkulu bir törenle başladı. Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin Aydın Sayman, Macit Koper ve Suna Selen’e takdim edildiği gece Nükhet Duru’nun unutulmaz konseriyle sona erdi.

Güngör Geçer: “Bugün alkışlanan yıllara yayılan emek olacak”

Törenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, festivalin en içten gecelerinden birini yaşadığımızı belirterek, perdede görülen iki saatin arkasında aylar ve yıllar süren, görünmeyen çok büyük bir emeğin bulunduğunu söyledi. Bu emeği anlatan en güçlü isimlerden birinin Adanalı yazar Orhan Kemal olduğunu vurgulayan Geçer, “Bugün alkışlanan şey yalnızca başarı değil, yıllara yayılan emek olacak” dedi.

Menderes Samancılar: “Hayat aydınlıkta devam eder”

Törende konuşan Altın Koza Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, “Film karanlıkta izlenir, hayat aydınlıkta devam eder. Biz aydınlık ülkenin çocuklarıyız ve aydınlığı hepimiz hak ettik. Çöpsüz, pisliksiz, plastiksiz bir dünya için elimizden geleni yapacağız. Sevgi ve saygıyla demeden önce, hemen yanı başımızda bir Filistin, Gazze acısı var. Çocuklar ölüyor, insanlar yollara dökülmüş. Buna zulmedenleri, başta İsrail olmak üzere kınıyoruz ve lanetliyoruz” dedi.

70’li yılların bilge insanlarına…

Orhan Kemal Emek Ödülleri kapsamında sahneye ilk davet edilen isim; “Güneşteki Leke”, “Sır Çocukları”, “Janjan” ve “İçimdeki İnsan” gibi yapımların yönetmen, senarist ve yapımcısı Aydın Sayman oldu. Ödülünü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’den alan Sayman, “Orhan Kemal ismine bu ödülü almak büyük bir mutluluk. 1974 yılında sinemaya profesyonel olarak girdim ve o yıldan başlayarak hem sinemadaki sansürle hem de sinema emekçilerinin örgütlenmesi için mücadele ettim. Bana bu motivasyonu veren 70’li yılların bilge insanlarına ve o dönemin genç yoldaşlarına minnettarım” ifadelerini kullandı.

Ödülünü maden işçilerine adadı

Ardından sahneye çıkan “Anayurt Oteli”, “Rumuz Goncagül” ve “Melodram” gibi sinemamızın klasikleşmiş yapımlarının usta oyuncusu, senaristi ve tiyatro yönetmeni Macit Koper, ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Zuhal Olcay’ın elinden aldı. Zuhal Olcay, “Değerli meslektaşım Macit Koper’e bu ödülü vermekten büyük onur duyuyorum” derken; Macit Koper, “Usta Orhan Kemal’e derin sevgi ve özlemle selamlar… Bu alanda emek verdiğimiz doğrudur, bu emeğin bir karşılığı olsa olsa bu ödüldür. Emekten söz ettiğimize göre bu ödül, kaç zamandır emeklerinin peşinde koşan maden işçilerinin olsun” sözleriyle salondan büyük alkış topladı.

Zeydan Karalar: “Sanatçılar özgür olmalı”

Gecenin son Emek Ödülü ise “Pamuk Prenses ve 7 Cüceler”, “Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri” gibi unutulmaz yapımlarda canlandırdığı karakterlerle sinema ve tiyatroya derinlik katan usta oyuncu Suna Selen’e sunuldu. Selen’e ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, “Adana deyince sinema, sinema deyince Adana ve Altın Koza akla gelir. Sanat o kadar değerli ki; kültürün, sanatın olduğu yerde kardeşlik ve barış olur. Ancak bunu icra eden değerli sanatçılar özgür olmalı, başıma ne gelir diye düşünmeden sanatını yapabilmeli. Esas sanat böyle olur” şeklinde konuştu.

Ödül töreninin ardından sahne alan müziğin duayen ismi Nükhet Duru, seslendirdiği unutulmaz şarkıları ve sahne performansıyla amfi tiyatroyu dolduran binlerce Adanalı izleyiciye müzik dolu bir gece sundu.

Festival gösterimleri yarın başlıyor

Festival coşkusu 28 Eylül Pazartesi günü 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında gerçekleşecek gösterimlerle sürecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Pınar Yorgancıoğlu’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar” filmi saat 17:30’da, Alphan Eşeli’nin “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmi ise saat 20:30’da jüri ve seyirciyle buluşacak. Gün boyunca ayrıca Çukurova Altın Koza Akademi atölyeleri ile Dünya Sineması seçkisinden “Buruk Noel”, “Hope” ve “Ata Yurdu” gibi öne çıkan yapımlar izlenebilecek.

FESTİVALDE YARIN / 28 EYLÜL 2026, PAZARTESİ

10:00 – Anadolu’nun Türküsü / Mert Gökalp (2025, 85′)

10:00 – Buruk Noel (Bitter Christmas) / Jani Bojadzi (2025, 112′)

13:00 – AKADEMİ: “Kamerayla Hikaye Yazmak” – RED V-RAPTOR X: Setten Post-Prodüksiyona RED RAW (R3D)

15:00 – Uluslararası Kısa Film Yarışması I (100′)

15:00 – Dün Gözümü Uyku Tutmadı (I Couldn’t Sleep Yesterday) / Meryem Goormaghtigh (2025, 100′)

15:45 – Livaneli ‘Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi’ / Alper Mermer (2025, 91′)

17:15 – Umut (Hope) / Boris Lojkine (2024, 140′)

17:30 – Karanlıkta Islık Çalanlar / Pınar Yorgancıoğlu (2026, 100′)

18:00 – Uluslararası Kısa Film Yarışması II (100′)

18:00 – Araba / Chambers: The Internet’s…

20:00 – Uluslararası Kısa Film Yarışması III (100′)

20:10 – Bizim Toprağımız (Our Land) / Lucrecia Martel (2025, 123′)

20:30 – MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri / Alphan Eşeli (2026, 99′)

20:30 – Ata Yurdu (Homeland) / Aynur Askarova (2025, 123′)

20:45 – Matruşka / Yelda Açıkgöz (2025, 47′)