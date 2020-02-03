Altın Koza, dünya sinemasını Adana’ya taşıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Dünya Sineması programı, usta sinemacıların merakla beklenen yeni filmlerini, cesur ilk yapıtları, yenilikçi animasyonları ve klasikleri bir araya getiriyor.

Cannes’ın gözdeleri Adana’da

Festivalin 20 ülkeden toplam 18 filmin yer aldığı “Festivallerden” seçkisi; Cannes’dan Venedik’e, Locarno’dan Karlovy Vary’e, dünya festivallerinin bu yıl çok konuşulan ve ödüllü yapımlarını Adanalı seyirciyle buluşturuyor.

Cannes Film Festivali’nden alkışlarla ve ödüllerle ayrılan filmlerin dikkat çektiği seçkide; “Ida” ve “Soğuk Savaş” filmleriyle tanınan Oscar ödüllü Paweł Pawlikowski’nin En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan filmi “Ata Yurdu”(Fatherland), “Drive My Car” ile uluslararası başarı yakalayan Ryūsuke Hamaguchi’nin, başrolündeki Virginie Efira’ya En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren son yapıtı “Birdenbire” (All of A Sudden), Pedro Almodóvar’ın Cannes’dan En İyi Müzik ödüllü, kısmen otoportre niteliğindeki yeni yapıtı “Buruk Noel” (Bitter Christmas), Rodrigo Sorogoyen imzalı,Javier Bardem’in performansıyla festivalde 7 dakika ayakta alkışlanan filmi “En Sevdiğim” (The Beloved), Na Hong-jin’in 10 yıl aradan sonra çektiği, Cannes prömiyerinde olay yaratan uzaylı aksiyon destanı “Hope”, “Korsaj” filmiyle tanıdığımız Marie Kreutzer’in Altın Palmiye için yarışan ve Léa Seydoux ile Catherine Deneuve’ü buluşturan gerilimi “Nazik Canavar” (Gentle Monster), asi yönetmen Radu Jude’un Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen ve eleştirmenlerin övgüsüyle karşılanan filmi “Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi” (The Diary of a Chambermaid) yer alıyor.

Dünya festivallerinden ödüllü filmler

Festivallerden seçkisinde ayrıca; Saraybosna’da En İyi Film Ödülü’nü kazanan Sandra Wollner imzalı “Her Defa”(Everytime), BFI London Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazanan Lucrecia Martel imzalı belgesel “Bizim Toprağımız” (Our Land), görüntülerinde Gökhan Tiryaki’nin imzası bulunan ve Joaquín del Paso’ya Malaga Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ile En İyi Sinematografi ödüllerini getiren “Düşlediğimiz Bahçe” (The Garden We Dreamed), Tayland Yeni Dalgası’nın öncülerinden Pen-Ek Ratanaruang imzalı San Sebastian’ın açılış filmi “Son Yemek” (Morte Cucina) ve Rodrigo Plá’nın Locarno’da Yeşil Leopar Mansiyon alan filmi “Yeni Gelenler” (The Newcomers) gösterilecek.

Taze soluk arayanlara

İlk ve ikinci filmleriyle uluslararası sinema ortamında dikkat çeken genç yönetmenlerin yapıtları, programda özellikle yeni keşifler arayan sinemaseverlere sesleniyor. Bekaa Vadisi’nde kabile kan parasının bedeli olarak sunulan iki genç kızın hikâyesini amatör oyuncularla anlatan Filistinli yönetmen Rakan Mayasi’nin “Dün Gözümü Uyku Tutmadı” (Yesterday the Eye Didn’t Sleep), Irak Savaşı sırasında sivil bir araca ateş açan eski bir deniz piyadesinin bağışlanma arayışını aktaran Reed Van Dyk imzalı “Kefaret” (Atonement) ve Karlovy Vary Ana Yarışma’da prömiyer yapan, Esteban Hoyos García ile Juan Miguel Gelacio’nin yönettiği, Kolombiya’da kaybedilen oğlunu arayan bir annenin yasını odağa alan “Beş Yıl, Dört Ay” (Five Years, Four Months), sinemada taze soluklar arayan izleyicileri bekliyor.

Çizgilerle şiirsel dünyalar

Festivallerden seçkisinde, dünya festivallerinde büyük yankı uyandıran ve animasyon sinemasının sınırlarını genişleten üç özel film yer alıyor. Cannes Eleştirmenler Haftası’nın açılışını yapan ilk animasyon film olan Phuong Mai Nguyen imzalı “Dalgalarda” (In Waves), Annecy’de Jüri Ödülü ile Seyirci Ödülü’nü alan Louis Clichy yapımı “Demir Çocuk” (Iron Boy) ve Kohei Kadowaki’nin canlı çekim görüntüleri ile 3D unsurları animasyonla harmanlayan ilk uzun metrajı “Biz Uzaylıyız” (We Are Aliens), animasyon tutkunlarına özellikle sesleniyor.

Sömürgeciliğin dünü ve bugünü: Denizden Gelenler

Dünya Sineması programının bir diğer özel odağı olan “Denizden Gelenler” seçkisi, Homeros’un Odysseia destanından ilhâm alarak sömürgeciliğin tarihsel kökleri ile günümüzdeki mülteci krizleri arasında sarsıcı bir köprü kuruyor. Gillo Pontecorvo’nun 19. yüzyıl Karayiplerindeki sömürgeci güç oyunlarını ve başkaldırıyı odağa alan sömürgecilik karşıtı politik başyapıtı “İsyan!” (Queimada, 1969) ile Pedro Costa’nın sömürge sonrası travmaları, göçmen hafızasını ve tersine yolculukları işleyen şiirsel filmi “Vitalina Varela” (2019), dünün sömürgeci istilalarından günümüzün sürgünlerine uzanan yıkımın izini sürüyor.

Özel Gösterimler: Sinema Mirası ve Anısına

Festival bu yıl özel gösterimler ve anma programlarıyla sinema tarihine saygı duruşunda bulunuyor. Sinemamızın ilk korku filmi kabul edilen ve Bram Stoker’ın romanından yapılan uyarlamasıyla dikkat çeken Mehmet Muhtar imzalı “Drakula İstanbul’da” (1953), Sinematek/Sinema Evi tarafından restore edilen kopyasıyla seyirciyle buluşacak.

Festivalin özel anma seçkisinde ise, bu yıl Ocak ayında kaybettiğimiz Macar usta Béla Tarr’ın anısına gerçekleşecek “Béla Tarr ve Yıkımın Ahengi” başlıklı gösterim yer alıyor. Usta yönetmenin zaman odaklı sinema yaklaşımının en dinamik örneklerinden birini ortaya koyduğu ve kolektif hareketlerin baskıcı düzenlere dönüşmesini işleyen felsefi başyapıtı “Karanlık Armoniler” (Werckmeister Harmonies, 2000), restore edilmiş kopyasıyla izleyiciyle buluşacak ve gösterim sonrasında Béla Tarr sineması üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Jocelyne Saab: “Direniş ve Yıkım Arasında”

Festival, geçtiğimiz haftalarda duyurulan özel seçkisiyle Orta Doğu sinemasının en cesur yönetmenlerinden Jocelyne Saab’ı (1948–2019) bir kez daha saygıyla anıyor. Yönetmenin efsanevi Beyrut Üçlemesi (“Beyrut, Bir Daha Asla”, “Beyrut’tan Mektup”, “Beyrut, Benim Şehrim”) ile 1985 Cannes’da yarışan ilk kurmaca uzun metrajı “Bıçak Sırtı” (Une vie suspendue), “Direniş ve Yıkım Arasında” başlığı altında restore edilmiş kopyalarıyla Adana’da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival coşkusu 01 Burda AVM’de yaşanacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin film gösterimleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek. Festivalle kurduğu güçlü bağla geleneksel bir sinema deneyimi sunan 01 Burda AVM’de filmler, CinemaPink by Maximum salonlarında izleyiciyle buluşacak.