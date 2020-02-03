33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali yarın başlıyor

Türkiye’nin en köklü film festivallerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl 33. yaşını kutlayacak ve 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. 23 ülke ve 154 yönetmenden toplam 210 filmlik zengin programıyla festival; dünya sinemasının öne çıkan yapıtlarından yerli yapımların en güncel örneklerine uzanan geniş bir yelpazeyi Adana’ya taşıyacak. Gösterimlerin ve yan etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği festivalde Onur Ödülleri Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin’e, Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Suna Selen, Macit Koper ve Aydın Sayman’a verilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin film gösterimleri 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında gerçekleşecek.

Başkanlığını Menderes Samancılar’ın yürüttüğü ve Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ile Mahmut Göğebakan’ın yer aldığı Yürütme Kurulu tarafından yönetilen festivalin program direktörlüğünü Esin Küçüktepepınar, sanat yönetmenliğini ise Mehmet Açar üstleniyor.

Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz sunulduğu festivalin film gösterimleri ve Çukurova Altın Koza Akademi programı 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında, diğer tüm söyleşi ve panel etkinlikleri ise kentin önemli kültür mekânlarında sanatseverlerle buluşacak.

Ödül Törenleri ve usta isimler

Festivalin Açılış Gecesi ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni, 26 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Roman ve öyküleriyle sinemamıza ilham olan Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısına verilen Emek Ödülleri; oyuncu Suna Selen, oyuncu, senarist ve yönetmen Macit Koper ile yönetmen, senarist ve yapımcı Aydın Sayman’a takdim edilecek. 1 Ekim Perşembe akşamı düzenlenecek özel gecede ise Onur Ödülleri usta yönetmen Ferzan Özpetek ve oyuncu Vahide Perçin’e sunulacak. Festivalin Kapanış Gecesi ve Büyük Ödül Töreni ise 3 Ekim Cumartesi akşamı yapılacak.

Sinemacılara toplam 8 Milyon 425 Bin TL ödül desteği

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda sinemacılara toplam 8.425.000 TL parasal ödül dağıtılacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film’e 4.000.000 TL, Yılmaz Güney Ödülü’ne 750.000 TL, En İyi Yönetmen ile Jüri Özel Ödülü’ne 500.000’er TL ve Adana İzleyici Ödülü’ne 300.000 TLtakdim edilecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Ödülü 500.000 TL, Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’nda En İyi Senaryo Ödülü 250.000 TL, ulusal ve uluslararası kısa film yarışmalarında En İyi Film Ödülleri ise 150.000 TL parasal destekle ödüllendirilecek.

5’i dünya, 1’i Türkiye prömiyeri 10 film

Festivalin heyecanla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl, 5’i dünya prömiyeri, 1’i Türkiye prömiyeri olmak üzere 10 film ana jüri karşısına çıkacak. Yarışmada Ali Özel’in “Beklenti”, Ali Vatansever’in “Bir Arada Yalnız”, Tunç Şahin’in “Canavar”, Banu Sıvacı’nın “Günyüzü”, Pınar Yorgancıoğlu’nun “Karanlıkta Islık Çalanlar”, Miraç Atabey’in “Moda Evlilik”, Alphan Eşeli’nin “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”, Nuri Cihan Özdoğan’ın “Ölü Köpekler Isırmaz”, Sinan Biçici’nin “Patates Kızartması” ve Muzaffer Mehmet Çağlar’ın “Varlık”adlı filmleri finalist olarak yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri başkanlığını usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay üstlenecek. Jüride ayrıca oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alacak.

8 belgesel yarışacak

66 başvurunun gerçekleştiği Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 6’sı dünya prömiyeri olmak üzere 8 film yarışacak. Yarışmada Mümin Barış’ın “Bay Okan”, Güneş Terkol’un “Epipe”, Salih Tuncer Singin’in “Hızır7Gün”, Hüseyin Kete’nin “Kağıdın Sesi”, Sezen Kayhan’ın “Mor Menekşeli Kadınlar”, Fuzule Tezcan’ın “Sende Bana Rastladım”, Gamze Terra’nın “Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” ve Aylin Kuryel’in “Stella ile 8 Mart” filmleri yer alıyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi ise gazeteci/yazar Ecevit Kılıç, sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Rezan Yeşilbaş ve yönetmen Sibel Karakurt oluşuyor.

Edebiyattan sinemaya 6 proje

Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü, Demirtaş Ceyhun gibi usta yazarları yetiştiren Adana’nın zengin edebiyat mirasını sinemayla buluşturan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na bu yıl 54 proje başvurdu. Yarışmada finale kalan projeler; Selahaddin Eyüp Tan ve Eylem Ata’nın, Eylem Ata’nın “Uzak Değil” adlı öyküsünden uyarladığı “Kaçak Elektrik”; Gonca Gülbey’in “Karadutun Ölümü” adlı kendi öyküsünden uyarladığı “Dünyanın Öbür Ucunda”; Ayşe Burçak, Doğukan Köse ve Batıkan Köse’nin Ayşe Burçak’ın “Aşklar ve Hayaletler” eserinden uyarladığı “En Beklemediğin Anda”; Ferhat Ergün’ün Cevat Turan’ın aynı adlı romanından uyarladığı “Meri: Kırık Bir Ada Hikayesi”; Ramazan Kılıç’ın Eyüp Tosun’un aynı adlı romanından uyarladığı “Kör Islık” ve Raşel Meseri’nin kendi romanından uyarladığı “Küt Oynayan Kadınlar” oldu.

Yarışmanın Ana Jürisinde ise yazar Murat Gülsoy, yönetmen, senarist Vuslat Saraçoğlu ve yapımcı Zeynep Atakan yer alıyor.

4 kategoride 63 kısa film

Festivale yapılan 983 kısa film başvurusu arasından seçilen 63 yapım 4 ana kategoride jüri karşısına çıkacak. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda; Berna Sitera Değirmen’in “Aşk ve Diğerleri”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Bir Gece Kadar Uzak”, Salih Ortaçay’ın “Gece Mesaisi”, Erol Küçük’ün “Hazirun”, Ecre Begüm Bayrak’ın “İstiğfar ya da Kar”, Halil Tanışan’ın “Otel”, İlayda İşeri’nin “Tarla Fareleri”, Elit İşcan’ın “Uyuyamadım, Eve Gidiyorum”, Buse Halaçoğlu’nun “Yakın” ve Dalya Keleş’in “Yerçekimi” adlı filmleri; yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, oyuncu Ezgi Çelik ile yönetmen ve senarist Umut Subaşı’dan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek.

13 ülkeden filmlerin yarışacağı Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ise; Andrés Khamis Giacoman ile Francisca Khamis Giacoman’ın “Baisanos”, Sophea Kim’in “Chant of the Desert Flower”, Igor Smola’nın “It Lives Under the Snow”, Melissa Nocetti’nin “I Used To Call That Man Home”, Quenton Miller’ın “Koki, Ciao”, Sebastian Lojo’nun“Madrugada”, Néstor López’in “Polígono X”, Carlos Velandia ile Angélica Restrepo’nun “This is not your Garden”, Radheya Jang’ın “Trading Cards” ve Samir Syriani’nin “What If They Bomb Here Tonight?” adlı filmleri; Meksika’dan yönetmen Joaquín del Paso, Türkiye’den yönetmen Gözde Kural ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu’ndan oluşan ana jüri önüne çıkacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması’nda Zeynep Kahreman’ın “7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü”, Çağatay Dörtyıldız’ın “Başka Türlü”, Hakan Kemiksiz’in “Bir Dilek Tut”, Barış Fert’in “Gece Yarısı, Benimle”, Melik Külekci’nin “İnsan Çiftliği”, Hazar Vurgun Çağıldıyan’ın “İzler”, Mustafa Savaş’ın “Lekesiz”, Ulaş Baltacı’nın “Sanatorium Poetica”, Kaan Atilla Taşkın’ın “Son Dodo” ve Bora Yavuz Subaşı’nın “Yüce Sezar!” adlı filmleri Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi tarafından değerlendirilecek.

21 üniversiteden 33 finalist filmin yer aldığı Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda; Kurmaca dalında “Barut”, “Birbirimize”, “Boşluğun Sesi”, “Lotus”, “Parça”, “Saç, Kağıt, Makas”, “Seni Görebilecek Miyim Anne?”, “Unutma”, “Uslu”, “Yuva”; Belgesel dalında “Akgün”, “Doğal Limit”, “Kabuktan”, “Son Duman”, “Tekno Çoban”; Deneysel dalda “Çeyrek Asır”, “Entübe”, “Esas Zebani”, “Islak Köpekler”, “Kimseyi Öldürmek İstemiyorum”, “Siyah Mektup”, “Utanç”, “Yanına Dönmeden Önce Gördüğüm Her Şey”; Canlandırma dalında ise “Bilemiyorum Aysel”, “Drip”, “Geçen Yaz”, “Küçük Şeytan”, “Nar”, “Reson”, “Sevgili Baba, İşte Saklamak İsteyeceğin Bir Mektup”, “Tablonun Dışındaki Balık”, “Tabula Rasa” ve “Uç Gitsin!” adlı filmler, oyuncu Kubilay Aka, yönetmenÖzkan Çelik ve yapımcı Yamaç Okur’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Dünyanın filmi Adana’da

Dünya Sineması programı 23 ülkeden 24 yönetmenin toplam 26 filmini Adana’ya taşıyacak. Cannes, Venedik ve Berlin gibi uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Paweł Pawlikowski imzalı “Ata Yurdu”, Ryūsuke Hamaguchi imzalı “Birdenbire”, Lucrecia Martel imzalı “Bizim Toprağımız”, Pedro Almodóvar imzalı “Buruk Noel” ve Radu Jude imzalı “Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi” gibi yapıtların yanı sıra Esteban Hoyos García ile Juan Miguel Gelacio’nun “Beş Yıl, Dört Ay”, Kohei Kadowaki’nin “Biz Uzaylıyız”, Phuong Mai Nguyen’in “Dalgalarda”, Louis Clichy’nin “Demir Çocuk”, Rakan Mayasi’nin “Dün Gözümü Uyku Tutmadı”, Joaquín del Paso’nun “Düşlediğimiz Bahçe”, Rodrigo Sorogoyen’in “En Sevdiğim”, Sandra Wollner’ın “Her Defa”, Na Hong-jin’in “Hope”, Reed Van Dyk’ın “Kefaret”, Marie Kreutzer’in “Nazik Canavar”, Pen-Ek Ratanaruang’ın “Son Yemek” ve Rodrigo Plá’nın “Yeni Gelenler” adlı filmleri “Festivallerden” seçkisinde seyirciyle buluşacak.

Programda ayrıca Jocelyne Saab anısına “Jocelyne Saab: Direniş ve Yıkım Arasında” seçkisi, sömürgecilik tarihine ve mülteci krizlerine odaklanan “Denizden Gelenler” bölümü, Béla Tarr anısına restore kopyasıyla “Anısına: Béla Tarr ve Yıkımın Ahengi – Karanlık Armoniler” ve Sinematek/Sinema Evi iş birliğiyle restore edilen Türk sinemasının ilk korku filmi “Drakula İstanbul’da” yer alacak.

Çukurova Altın Koza Akademi 5 yaşında

Öğr. Gör. Akın Kılıç direktörlüğünde düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek Çukurova Altın Koza Akademi, 20’den fazla üniversiteden 200 sinema öğrencisini 28 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 01 Burda AVM CinemaPink’te ağırlayacak. Akademi programında; Ferzan Özpetek Masterclass’ı, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Hiçbiryerde” filminin 25. yıl özel gösterimi ve söyleşisi, SİYAD sinema yazarlığı sohbetleri, RED V-RAPTOR X teknik atölyesi, dijital oyun ve sinema paneli, yapay zekâ ve hukuk tartışmaları, KOCCA iş birliğiyle Güney Kore animasyon ve IP sunumları, film restorasyon söyleşisi yer alacak.

Perdeden Sofraya: Bir atık coğrafyası ve ekolojik sinema

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl görsel kimliğine ilham veren “Su, toprak ve hava zehirlenirse, insanın ve sanatın da nefesi kesilir” sloganıyla ışığını mikroplastik kirliliğe ve atık sömürgeciliğine tutuyor. Çukurova Üniversitesi Mikroplastik Araştırma Grubu’ndan Prof. Dr. Sedat Gündoğdu’nun katkılarıyla temellendirilen bu özel odak; Türkiye’ye ithal edilen plastik atığın yaklaşık %60’ını karşılayan Çukurova’nın bereketli topraklarındaki ekolojik tabloyu, sinemanın görünür kılan gücüyle buluşturuyor. Festival programında yer alan Ben Addelman ve Ziya Tongimzalı “Plastic People” belgeseli, insan bedeninin bir “homo plasticus”a dönüşme sürecini ve mikroplastiklerin organlarımızdan kanımıza uzanan izlerini ararken bu yolculuğun bir durağını da Çukurova’ya ayırıyor. Anja Reiss ve Stein-Ove Laastad imzalı “The Recycling Myth” belgeseli, küresel atık ticaretinin ve “geri dönüşüm efsanesinin” arka planını sorgularken; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistlerinden Nuri Cihan Özdoğan’ın yönettiği “Ölü Köpekler Isırmaz” filmi ise kaçak atık ekonomisi içinde tutunmaya çalışan insanların hikâyesi üzerinden çevresel kirlenme ile insani yozlaşmanın kesişimini beyazperdeye taşıyor. Festival, yalnızca temasıyla değil; setlerdeki tek kullanımlık plastik kullanımını sorgulayan ekolojik üretim pratikleriyle de sinema sektörünü kendi atık ayak iziyle yüzleşmeye davet ediyor.

Özel Gösterimler

Festivalin Özel Gösterimler programı; sinemamızın usta yönetmenlerinin son yapıtlarından uluslararası festivallerden ödüllerle dönen seçkin kurmaca filmlere ve toplumsal hafızayı diri tutan özel belgesellere uzanan zengin bir seçkiyi ağırlıyor. Seçkide; İlker Çatak’ın Berlin Film Festivali’nden Altın Ayı Ödülü ile dönen, Özgü Namal ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı “Sarı Zarflar”; Ali Kemal Güven’in İstanbul’un tek striptiz kulübünde kadınlar arasındaki rekabeti, gücü ve dayanışmayı odağına alan “Sultana”; Pelin Esmer’in Rotterdam’da prömiyerini yapan ve İstanbul Film Festivali’nden En İyi Senaryo ödülüyle dönen “O Da Bir Şey Mi”; Emine Yıldırım’ın Tokyo Film Festivali Asya’nın Geleceği bölümünde En İyi Film ödülünü kazanan fantastik ve duygusal yolculuk filmi “Gündüz Apollon Gece Athena”; Tayfun Pirselimoğlu’nun Zuhal Olcay’ın başrolünde yer aldığı unutulmaz ilk uzun metrajı “Hiçbiryerde”(2002) ile Filistin-Suriye asıllı yönetmen Abdallah Alkhatib’in 2026 Berlin Film Festivali Perspektifler bölümünden En İyi İlk Film Ödülü’yle dönen filmi “Kuşatma Kayıtları” yer alıyor.

Özel Gösterimler belgesel seçkisi ise yapıt isimlerine göre alfabetik olarak şu şekilde sıralanıyor: Volkan Üce’nin cenaze levazımatçılarının izinden aidiyet ve inancı sorgulayan “2m²”; Aydın Orak’ın şair Ahmed Arif’in yaşamına ışık tutan “Anadolu’nun Türküsü”; Deniz Devrez’in Rum bir doktorun şefkat dolu direnişini aktaran “Foka”; Aslı Atasoy’un tiyatro sahnesinin serüvenini kayda alan “Hadi Anlatsana Canikom”; Ali Urgancı’nın Beyoğlu sokaklarında kent ve aidiyet temalarını sorgulayan “Kendal’a Bir Heykel”; Nebil Özgentürk’ün Livaneli’nin yarım asırlık yolculuğuna saygı duruşu niteliğindeki “Livaneli ‘Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi’”; Melihat Özdoğan Ağgül’ün gazeteci ve yazar Işıl Özgentürk’ün portresini çizen “Matruşka”; Orhan Miroğlu’nun Diyarbakır Cezaevi tanıklıklarını ekrana taşıyan “Posta Kutusu 213 Diyarbakır”; Musa Ak’ın geleneksel tuz üretiminin yok oluşunu anlatan “Tuzdan Hayaller”; Barış Kaya ve Yunus Emre Baypınar’ın algoritmalar çağında hakikati arayan “Yankı Odaları: İnternetin Kaybolan Demokrasi” ile Rıza Oylum’un çok kültürlü kimlik arazisinde gezinmeyi odağına alan “Yerli Yurtsuz” belgeselleri seyirciyle buluşacak.

Anısına: Kadir İnanır

Festival, yakın zamanda kaybettiğimiz sinemamızın unutulmaz aktörü Kadir İnanır’ın anısını özel bir gösterim seçkisiyle yaşatıyor. Yeşilçam’ın klasikleri arasında yer alan ve usta oyuncunun unutulmaz performanslarına ev sahipliği yapan; Hulki Saner’in yönettiği “Uyanık Kardeşler” (1974), Türkan Şoray’ın yönettiği “Bodrum Hakimi” (1976) Osman F. Seden’in yönettiği “Devlerin Aşkı” (1976) ve Orhan Aksoy’un yönettiği “Dila Hanım” (1977), Kadir İnanır anısına özel gösterimlerle seyirciyle buluşacak.

Minik sinemaseverlere özel gösterimler

Festival, çocukları da unutmayarak dünya edebiyatı ve popüler çocuk kitaplarının beyazperde uyarlamalarından oluşan uluslararası bir animasyon seçkisini minik sinemaseverlerle buluşturuyor. Çocukların ve ailelerin ücretsiz olarak izleyebileceği Çocuk Filmleri seçkisinde; Ricard Cussó ile Rio Harrington’ın yönettiği ve çok satan kitap serisinden uyarlanan “Of-Pof Balık”, Vitaly Shafirov imzalı klasik masal dünyasına renkli bir yorum getirerek üç dileğin peşine düşen “Külkedisi Üç Dilek”, George Orwell’in dünya klasiğinden usta oyuncu ve yönetmen Andy Serkis tarafından animasyona uyarlanan “Hayvan Çiftliği”, Steve Hudson’ın yönettiği ve popüler kitap serisinden uyarlanan eğlenceli macerasıyla “Canavarcıklar” ile Reza Memari, Steven Majaury ve Pavel Hrubos’un yönettiği, okyanus dünyasının fantastik hikâyesini anlatan “Şarkıcı Balına” filmleri yer alıyor.

Cüneyt Cebenoyan anısına

Bütün Çocuklar Bizim Derneği tarafından düzenlenen Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları Kısa Film Yarışması’nın kazanan ve dereceye giren filmleri, festival kapsamında Adanalı sinemaseverlerle buluşuyor. “Çocukluk Üzerine Belgesel” ve “Çocuklara Yönelik Kurgu” kategorilerinde yer alan gösterim programında; Belgesel dalında Şenol Çöm’ün “Gezen Oğlak”, Sezer Baydar’ın “Dilber” ve Feyzi Baran’ın “İyi Günler İlerde” yapımları; Kurmaca dalında ise Yakup Tekintangaç’ın “Mori”, Aram Khachaturian’ın “Benim Küçük Hikayem” ve Muhammet Emin Altunkaynak’ın “Çekiliş” adlı kısa filmleri yer alıyor.

Güney Kore sinemasından animasyonlar

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Kore Kültür Merkezi (KOCCA) iş birliğiyle Güney Kore sinemasının dikkat çeken iki önemli animasyon yapımını Adanalı sinemaseverlerle buluşturuyor. Seçkide; Sung Yun Ohve Chun Baek Lee’nin yönettiği, sahipleri tarafından terk edilen sokak köpeklerinin özgürce yaşayabilecekleri güvenli bir yuvaya doğru atıldıkları tehlikeli ve umut dolu macerayı anlatan “Free Dogs” (Underdog) ile Seung Hun Kang ve Jea Wan Yun’un yönettiği, güçlerini kaybeden Ejderha Kral Arthur ve Porong Porong Ormanı’nın sevimli kahramanlarının Ejderha Kalesi’ni kötü büyücü Ged’in elinden kurtarmak için verdikleri heyecan dolu mücadeleyi konu alan “Pororo Movie: Dragon Castle Adventure” filmleri yer alıyor.

Yazlık sinema nostaljisi Adana ve deprem bölgesinde devam ediyor

Festivalin gelenekselleşen ve 14 Eylül’de başlayan Yazlık Sinemalar programı, sinemaseverlere açık havada sinema izleme nostaljisini yaşatmaya devam ediyor. Festival haftası boyunca da sürecek gösterimler, Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden yakın dönemin sevilen yapımlarına uzanan zengin bir seçkiyi Adana’nın ilçe ve mahallelerine taşıyor. Bu yıl Adana merkezindeki mahallelerin yanı sıra Kadirli, Arguvan (Malatya), Adıyaman, Nizip (Gaziantep), Elbistan (Kahramanmaraş), Dörtyol (Hatay) ve Arsuz (Hatay) gibi deprem bölgesindeki il ve ilçelere de ulaşan program kapsamındaki gösterimler ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Yazlık Sinemalar ve Açık Hava gösterimleri programında; Orhan Aksoy imzalı “Neşeli Günler” (1978), Ertem Eğilmez imzalı “Gülen Gözler” (1977), Kartal Tibet imzalı “Tosun Paşa” (1976), Yüksel Aksu imzalı “İftarlık Gazoz” (2016), “Dondurmam Gaymak” (2006) ve “Entel Köy Efe Köye Karşı” (2011), Müfit Can Saçıntı imzalı “Yaşamak Güzel Şey” (2017), Mehmet Ada Öztekin imzalı “Atatürk” (2023), Mert Baykal imzalı “Pardon” (2005) ve Philippe Lacheau imzalı Fransa yapımı “Uzun Kuyruk Marsupilami” (2026) filmleri yer alıyor.

Söyleşi, Panel ve Sektör Buluşmaları

Festival haftası boyunca kentin farklı noktalarında kapsamlı etkinlikler gerçekleşecek. 29 Eylül’de ABB Tiyatro Salonu’nda Orhan Miroğlu, Mehmet Eryılmaz ve Mehtap Demir Güven’in katılımıyla “Sinema ve Toplumsal Hafıza: Posta Kutusu 213 Diyarbakır” söyleşisi yapılacak. 30 Eylül’de Başkent Hastanesi Kışla Yerleşkesi’nde Derviş Zaim katılımıyla “Cenneti Beklerken” gösterilecek. 1 Ekim’de Sarıçam Hatıra Ormanı’nda “Her Çocuk Bir Fidan” dikim etkinliği düzenlenecek; aynı gün ABB Tiyatro Salonu’nda NASA Mühendisi Aisha Bowe ve ABD Konsolosluk yetkililerinin katılımıyla “Uzayda Hayatta Kalmak: Hollywood Senaryoları vs. NASA Gerçekleri: Apollo 13: Hayatta Kalma Mücadelesi” paneli ile Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay ve yönetiminin yer alacağı Sektör Buluşması gerçekleşecek. Ayrıca Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde Hüseyin Karabey’in “Kuzeyden Gelen Adam”belgesel gösterimi ve Halil Ergün, Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk katılımıyla Kadir İnanır sineması paneli düzenlenecek.

Festival coşkusu 01 Burda AVM’de yaşanacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin film gösterimleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek. Festivalle kurduğu güçlü bağla geleneksel bir sinema deneyimi sunan 01 Burda AVM’de filmler, CinemaPink by Maximum salonlarında izleyiciyle buluşacak.

FEST İ VAL ÖD ÜLLER İ Lİ STES İ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 4.000.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 4.000.000,00 TL Y ılmaz Gü ney Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 750.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 750.000,00 TL En İyi Y ö netmen Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 500.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 500.000,00 TL Jüri Özel Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 500.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 500.000,00 TL Adana İzleyici Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 300.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 300.000,00 TL En İyi Senaryo Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL En İyi G ö rüntü Y ö netmeni Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL En İyi Sanat Y ö netmeni Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL En İyi Kurgu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL En İyi Müzik Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 100.000,00 TL Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 50.000,00 TL

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 50.000,00 TL

SİYAD En İyi Film Ödülü: SİYAD Ödül Plaketi

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Film-Yön Ödül Plaketi

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Belgesel Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 500.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 500.000,00 TL Jüri Özel Ödülü: Ödül Plaketi ve 100.000,00 TL

EDEBİYAT UYARLAMASI UZUN METRAJ SENARYO YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Senaryo Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 250.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 250.000,00 TL Jüri Özel Ödülü: Ödül Plaketi ve 75.000,00 TL

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Altın Koza Heykeli ve 150.000,00 TL

Altın Koza Heykeli ve 150.000,00 TL Jüri Özel Ödülü: Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Ödül Plaketi ve 150.000,00 TL

Ödül Plaketi ve 150.000,00 TL Jüri Özel Ödülü: Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Belgesel Film: Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL

Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL En İyi Canlandı rma Film: Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL

Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL En İyi Deneysel Film: Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL

Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL En İyi Kurmaca Film: Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL

YAPAY ZEKÂ KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLÜ

En İyi Film Ödülü: Ödül Plaketi ve 50.000,00 TL

DAĞITILACAK TOPLAM ÖDÜL TUTARI: 8.425.000,00 TL