Ayvalık Uluslararası Film Festivali Sona Erdi!

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği festivalde kadın hikâyelerini öne çıkaran, yaşadığımız dönemin gerçeklerine ayna tutan, çarpıcı gelecek tahayyülleri kuran, geçmişin travmalarını gözler önüne seren filmler dikkat çekti. Cannes, Berlin ve Venedik gibi festivallerde dünya prömiyeri yapan pek çok film Türkiye’de ilk defa Ayvalık’ta izleyiciyle buluştu. “Hep Aynı”, “Bu Kimin Hikâyesi”, “Kadın Olmak”, “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?”, “Sinemanın Yazarları”, “Anısına: David Lynch”, “İki Film Birden”, “Farklı Gözle Bakanlar”, “Gitmesek de Görmesek de…”, “Sinematek ile” ve “Çocuklar İçin” başlıklı bölümlerin yanı sıra gösterim programına paralel olarak pek çok etkinlik düzenlendi. Ayrıca film ekipleri gösterimlerin ardından Ayvalık seyircisinin sorularını yanıtladı ve filmlere yönelik söyleşiler gerçekleştirdi.

Bu yıl Genç Sinema kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 38 öğrenci festival boyunca hem atölyelere katıldı hem de festival ekibinin parçası olarak çalıştı. Ayvalık Uluslararası Film Festivali Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, basın, sinema sektörü temsilcileri ve öğrencilerden oluşan 200’ü aşkın konuğu ağırladı, tüm seanslarda koltukları dolduran seyircilerin sayısı 12.000’e yaklaştı. Diageo Türkiye’nin katkılarıyla verilen “Yeni Bir …” Ödülü’nün bu yılki sahibi ise “Ölü Mevsim” filminin yönetmeni Doğuş Algün oldu. Seçici kurulda bu yıl Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin görev yaptı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali 16 Eylül’de düzenlenen açılış gecesiyle başladı. Festival konukları Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kokteylle karşılanırken açılış töreni ve açılış filmi gösterimi için Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’ya geçildi. Kurukahveci Mehmet Efendi gece boyunca Ayvalıklı izleyicilere kahve ikramı yaptı. Azize Tan’ın konuşması ve “Yeni Bir…” Ödülü’nün takdimi sonrasında Joachim Trier imzalı Manevi Değer / Sentimental Value Türkiye’de ilk kez Ayvalık’ta izleyiciyle buluştu.

Türkiye ve Dünya Sineması Yeniden Ayvalık’ta

Bu yıl 16-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde gösterimler Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da yapıldı. Ayvalık seyircisi neredeyse bütün gösterimlerde salonları tamamen doldururken; Altın Palmiye ödüllü Cafer Panahi filmi It Was Just an Accident ve Oliver Laxe imzalı Sirât’a gösterilen yoğun ilgi sonucunda her iki filme de ek seans kondu.

Festivalin program danışmanı Fatih Özgüven ve akademisyen Selim Eyüboğlu’nun küratörlüğünü beraber üstlendikleri “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?” başlıklı bölümde toplumları ve zihinleri bir arada tutan ortak alışkanlıkların, inanç sistemlerinin ve sembollerin yitirilmesiyle açığa çıkan yıkımı resmeden güncel filmler ve klasikler yer aldı. Bu bölüme ek olarak bir söyleşi etkinliği de gerçekleştirildi.

Festivalin dikkat çeken taraflarından soru-cevaplar ise bu yıl da dolu dolu geçti. Bilhassa yerli yapımların film ekiplerinin büyük bir çoğunluğu festivale katıldı ve gösterimlerin ardından seyirciyle buluştu. Zamanın Kıyısında Sınav’ın yönetmeni İlkay Nişancı ve yapımcısı Hakan Fıçıcı; Gecenin Kıyısı’nın yönetmeni Türker Süer ve yapımcısı Nadir Öperli; Gerçek Ötesi ve Bir Başkasının Rüyası filmlerinin yaratıcıları Alkan Avcıoğlu ve Vikki Bardot olarak tanınan sanatçı Gizem Avcıoğlu; Cafer Panahi imzalı It Was Just an Accident’ın kurgucusu Amir Etminan; Biz Radyoyu Çok Sevdik’in yönetmenleri Özden Cankaya, Nazan Haydari, Cem Hakverdi ve belgeselin katılımcıları Demet Kayıran ve Selma Özinanır Özgökmen; Neukölln’ün Örümcek Adamı’nın yönetmeni Altay Erlik; Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi’nin yönetmeni Tolga Karaçelik; O da Bir Şey mi’nin yönetmeni Pelin Esmer, oyuncusu Merve Asya Özgür, kurgucusu Özcan Vardar, sanat yönetmeni Elif Taşçıoğlu; Gündüz Apollon Gece Athena’nın yönetmeni Emine Yıldırım, oyuncuları Ezgi Çelik, Barış Gönenen, Melih Düzenli, Deniz Türkali, Selen Uçer ve Gizem Bilgen, müzisyeni Barış Diri ve kurgucusu Selda Taşkın; Uçan Köfteci’nin yönetmeni Rezan Yeşilbaş ve oyuncuları Nazmi Kırık ile Selin Yeninci; E Blok Daire 5’in yönetmeni Çağla Gillis; Yitik Ev’in yönetmeni Yağmur Canpolat; Pasaj’ın yönetmeni Defne Kırmızı; Hiçbir Şey Normal Değil’in yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik, yapımcısı Ezel Domaniç ve görüntü yönetmeni Zeynep Seçil; Elibirlik: Yırcalı Kadınlar’ın yönetmenleri Ezgi Öz, Özge Ertem ve Özge Özgüner; Aramızda Kalan Her Şey’in yönetmeni Ilgın G. Korugan; Kaçanlar’ın yönetmeni Deniz Cengiz ve oyuncusu Ceren Taşçı; Kaşık, Karga ve Diğer Çocuk’un yönetmeni Abdullah Özçelik; Mükemmel’in yönetmeni Ece Dizdar; Neredeyse Kesinlikle Yanlış’ın yönetmeni Cansu Baydar ve ortak yapımcılarından Bige Önal; Morî‘nin yönetmeni Yakup Tekintangaç; Dilan Hakkında Konuşmalıyız‘ın yönetmeni Umut Şilan Uğurlu; Hayat Devam Ediyor‘un yönetmeni Hümam Özkara; Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar‘ın yönetmeni Adil Burak Aydın; Merhaba Anne, Benim Lou Lou‘nun yönetmeni Atakan Yılmaz; Bazen Hep Birlikte’ye konu olan Mihran Tomasyan; Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi’nin yönetmeni Özcan Alper, yapımcısı Soner Alper ve proje danışmanı Ahmet Gürata; Yeni Şafak Solarken’in yönetmeni Gürcan Keltek, kurgucusu ve ses tasarımcısı Murat Gültekin; Paydos’un yapımcısı Gülda Şahin Öztarakçı ve kurgucusu Hülya Delibaş filmlerin gösterimlerinde izleyicilerle buluştu.

Festivalin “Yeni Bir…” Ödülü jürisinde de yer alan sanatçı Nermin Er’in “Bana Benden Yakın, Benden Yabancı – İçimde Dolaşan, Gezen Biri Var” başlıklı video yerleştirme sergisi festival boyunca Küçük Han’da izleyiciyle buluştu. Kırlangıç Ayvalık ve Askev Sera’da düzenlenen konuşmalar ise yine Ayvalık seyircisinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Festivalin ilk gününde bu yıl yönetmen dalında verilen “Yeni Bir …” Ödülü jürisinde de yer alan oyuncu ve yönetmen Serra Yılmaz’ın katılımıyla “Bir Hikâye Anlatıcısı: Serra Yılmaz” adlı sohbet gerçekleştirildi. Aynı gün, Gerçek Ötesi ve Bir Başkasının Rüyası filmlerinin yönetmenleri Alkan Avcıoğlu ve Vikki Bardot’nun yanı sıra yönetmen Tolga Karaçelik ve yazar Özgür Mumcu’nun katıldığı “Yapay Zekâ ve Yaratıcılık” başlıklı konuşmada yapay zekânın getireceği yenilikler farklı disiplinlerden üreticilerin bakışıyla tartışıldı. Sonrasında ise sessiz film Bir Zamanlar Avrupa (1897-1902), Hollandalı besteci ve piyanist Daan van den Hurk’un canlı piyanosu eşliğinde gösterildi.

Festivalin ikinci gününde Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle, Sinematek/Sinema Evi tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu yaptırılan, festivalin “Sinematek ile” bölümündeki filmlerden Aysel, Bataklı Damın Kızı gösterimi öncesinde Sinematek/Sinema Evi Genel Koordinatörü Elif Ergezen ve akademisyen Serdar Soydan filmin yerleştiği tarihsel ve kültürel bağlamı tartışan keyifli bir konuşma gerçekleştirdi. Üçüncü gün Hasan Cem Çal, Övgü Gökçe, Fatih Özgüven ve Nermin Saatçioğlu’nun katılımıyla “David Lynch Üzerine”; dördüncü gün ise Selim Eyüboğlu, Fatih Özgüven, Hasan Cem Çal ve Defne Koryürek’in katılımıyla “Dünyanın Sonu Geldiğinde Ne Yapacağız?” söyleşisi gerçekleştirildi. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin son etkinliği ise Askev’de gerçekleşen “Arşiv Görüntüleriyle Film Çekmek” söyleşisi oldu. Festivalin programında yer alan Aşk, Mark ve Ölüm’ün yönetmeni Cem Kaya ve sinema yazarı Engin Ertan’ın gerçekleştirdiği sohbette “İki Film Birden” bölümünde yer alan Aşk, Mark ve Ölüm ve Bir Darbenin Soundtrack’i filmleri üzerinden sinema ve arşiv ilişkisi ele alındı.

Genç Sinema da 4 Yaşında

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin ilk gününden beri devam eden Genç Sinema projesi de bu yıl dördüncü kez gerçekleştirildi. Başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerin başvuruları arasından seçilen gençler, festival boyunca hem sektör profesyonellerinden eğitim aldı hem de festival ekibiyle çalışarak deneyim kazandı. Bu yıl 11 ilden, 25 farklı üniversiteden toplam 38 öğrenci, Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin önemli bir parçası oldu. Kültür için Alan’ın desteklediği Genç Sinema programı kapsamında festival süresince devam eden atölyelerde öğrenciler Ayris Alptekin, Nadir Öperli, Atilla Yücer, Christina Just, Marten Rabarts, Anastasia Feuillet, Romain Daudet-Jahan ve Tolga Karaçelik gibi önemli sektör profesyonellerinden eğitim alma şansı yakaladılar.

Bu yıl 16-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dördüncü yılında da sinemanın hem güncel hem de klasik örneklerini Ayvalık seyircisiyle buluşturdu. Uzun metraj kurmaca filmlerin yanı sıra belgeseller, kısa filmler ve animasyonların da yer aldığı festival seçkisi son bir yılın öne çıkan pek çok filmini bir araya getirdi. Festivalin kapanışı ise bu yılki “Yeni Bir Yönetmen” Ödülü’nün sahibi Doğuş Algün’ün ilk uzun metrajı Ölü Mevsim’in Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’daki gösterimiyle yapıldı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Paribu, Kurukahveci Mehmet Efendi, Diageo Türkiye, Kültür için Alan, Hollanda Konsolosluğu, Goethe-Institut Türkiye, Kino 2025, Institut Français Türkiye, Kürşat Ayvalık, Asteros Film, Macaron Kolonyaları, Macaron Muhallebicisi, OGM Pictures, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Sky Films, Küçük Han, Ayna, Novavera, Cavlıhane, Min Otel, Kahvealtı Ayvalık, Bacacan, Olea Leya, Loadhouse, Manzara Ayvalık, Zoi Cunda, Rum Evleri, Olivia 1845 Otel, Ayvalıkzade, Kendine Has, Ayvalık Ticaret Odası, Çöp(m)adam, Nona Cunda, Tibet Akhuy, Esra Başak-Ela Başak Atakan, Duygu Çapkın-Ufuk Öztürk, Şerif Kaynar -Mis Güleryüz, Fatma-Mustafa Kürşat, Eren Tapan, Kemal Ural, İnci Vural’ın değerli katkılarıyla düzenlendi.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin basın sponsorları ise Ajandakolik, Altyazı, Anka Haber Ajansı, Ayvalık Magazin, Bağımsız Sinema, Bant Mag, Beyazperde, Bianet, Birgün, Bu Hafta Ne İzlesem?, dadanizm, Dizidoktoru, Episode, Fil’m Hafızası, Gazete Ayvalık, Oksijen, Gazete Pencere, Kutsal Motor, Kültür Sanat Gazetesi, the Magger, T24 ve Üretim Kaydı idi.