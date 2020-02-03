Altın Koza’da 4. Gün: Asghar Farhadi, “Günyüzü” ve “Bir Arada Yalnız”

33. Adana Altın Koza Film Festivali, dördüncü gününde dünya sinemasının usta ismi, iki Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi’yi ağırlıyor. Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak Farhadi’nin Masterclass etkinliği ve son filmi “Kesişen Hayatlar”ın Türkiye prömiyerinin yanı sıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Günyüzü” ve “Bir Arada Yalnız” filmleri jüri karşısına çıkıyor. Dün “Karanlıkta Islık Çalanlar” ve “MUTTER” ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen söyleşilerin ardından heyecan, yarın “Canavar” ve “Varlık” filmlerinin dünya prömiyerleri ve Çukurova Altın Koza Akademi söyleşileriyle devam ediyor.

“Karanlıkta Islık Çalanlar” ekibi Adana’da

Festivalde dün, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması heyecanı “Karanlıkta Islık Çalanlar” filmi ile başladı. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye yönetmen Pınar Yorgancıoğlu, yapımcı Zeynep Ekmekçi, kurgucu Barış Demirdelen, sanat yönetmeni Ceyda Yüceer ile oyuncular Müfit Kayacan, Hülya Gülşen, İnci Sefa Cingöz, Ayşenil Şamlıoğlu ve İlda Özgürel katıldı.

Uzun yıllardır seyircisi olduğu bir festivalin parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen yönetmen Pınar Yorgancıoğlu, filmin ana mekânı olan Ankara’yı “İstanbul’a göre biraz daha geriden gelen, arafta kalan ve bocalayan ama dinginliğiyle iyi bir gözlem imkânı sunan bir şehir” olarak tanımladı. 1976-1980 yılları arasında üniversite hayatının Adana’da geçtiğini anlatan usta oyuncu Müfit Kayacan ile Adana Devlet Tiyatrosu’nun kurucu dokuz oyuncusundan biri olanAyşenil Şamlıoğlu’nun şehirle kurdukları bağ ve samimi açıklamaları salondan büyük alkış topladı.

Hülya Gülşen, senaryoyu ilk okuduğunda karakteri çok iyi tanıdığını ifade ederken, henüz kadro belli değilken senaryo üzerine Müfit Kayacan’ın adını anarak rol arkadaşını adeta “çağırdığını”aktardı. Akademide ve hayatta ayakta kalmaya çalışan genç kuşağın “ödevini yapmış çocuk olma”yükünü aktaran İnci Sefa Cingöz ile kurgusal anlatının parçası olan İlda Özgürel karakter derinliklerini izleyicilerle paylaştı. Kurgucu Barış Demirdelen kurgu masasında üç ana karakter arasında kimseyi suçlu kılmayan insani bir denge kurmaya çalıştıklarını dile getirirken, sanat yönetmeni Ceyda Yüceer de mekân tasarımında 80’ler ve 90’ların tanıdık aile evi hissini yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Anneliğin koşulsuz sevgisi

Günün öne çıkan bir diğer yarışma filmi ise Alphan Eşeli’nin yönettiği, atmosferik ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” oldu. Yönetmen Alphan Eşeli, oyuncular Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan ve Ulvi Kahyaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen söyleşide fantastik korku janrı üzerinden annelik, yalnızlaşma ve toplumsal baskılar tartışıldı. Filmin bir fantastik korku filmi olduğunu belirten yönetmen Alphan Eşeli, anneliğin koşulsuz sevgisini ve fedakarlığını anlatmak için bir yaratık temasını ekstrem bir metafor olarak kullandıklarını dile getirdi. Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, filmi doğrudan bir korku filmi olarak tanımlamadığını, kurgusal yapısının ötesinde bir kadının ve annenin yaşadığı çaresizliği ve toplum tarafından yapayalnız bırakılışını hissetmenin kendisini en çok etkileyen unsur olduğunu ifade etti. Karakteri canlandırırken cesur bir performans sergileyen Ergüçlü, bu rolün kendisine çok iyi geldiğini ekledi. Oyuncu Güven Kıraç ise filmin kasaba atmosferinde yalnız bir kadının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve toplumsal gerçekliği filmlerinde başarıyla yansıttığını belirterek ekibe teşekkür etti.

Bir Işıl Özgentürk portresi

Özel Gösterimler kapsamında seyirciyle buluşan ve sinemamızın usta ismi Işıl Özgentürk’ün yaşamını ve üretimlerini ele alan “Matruşka” belgeselinin gösterimi sonrasında yönetmen Melihat Özdoğan Ağgül, kurgucu/görsel efekt sorumlusu Uluç Erdem Ersen ve film ekibinin katılımıyla son derece canlı bir söyleşi gerçekleşti.

Işıl Özgentürk’ün Adana’ya ve Altın Koza Festivali’ne büyük emek vermiş bir isim olduğunu vurgulayan yönetmen Ağgül, filmin ilk gösteriminin Adana’da gerçekleşmesi için gece yarılarına kadar büyük bir kolektif dayanışmayla çalıştıklarını ve ismin kökenine değinerek, Özgentürk’ün çok yönlü kişiliğini katman katman açılan bir matruşkaya benzettiğini aktardı.

Livaneli belgeseli, Türkiye’nin hikâyesi

Nebil Özgentürk’ün imzasını taşıyan “Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi” belgeselinin özel gösterimi yoğun katılımla gerçekleşti. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşide gazeteci ve belgeselci Nebil Özgentürk, bu çalışmada asıl amacının arşiv göstermekten ziyade sert çalkantıları, sansürleri ve darbeleriyle “Türkiye’nin hikâyesini” anlatmak olduğunu ifade etti. Belgeseldeki sert iklimi yansıtmak adına seslendirme tercihlerinden bahseden Özgentürk, ayrıca Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali üzerine hazırladığı yeni belgesel projesinin detaylarını da Adanalı sinemaseverlerle paylaşırken; salondaki izleyicilerin Zülfü Livaneli’nin 1990 yılındaki meşhur Adana 5 Ocak Stadyumu konserine dair aktardığı unutulmaz anılar da söyleşiye renk kattı.

Festivalde Bugün: “Günyüzü” ve “Bir Arada Yalnız”

Festival heyecanı bugün Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında zengin gösterimler ve söyleşilerle sürüyor. Asghar Farhadi buluşmasının yanı sıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda saat 17:30’da “Günyüzü”, saat 20:30’da ise “Bir Arada Yalnız” filmleri jüri ve seyirci karşısına çıkacak.

Çukurova Altın Koza Akademi bünyesinde bugün saat 10:30’da sinema yazarları Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt ve Şenay Aydemir’in katılımıyla “Eleştiri mi, Etkileşim mi? İçerik Çağında Sinema Yazarlığı” paneli düzenlenirken; saat 13:30’da Elif Refiğ ve Derya Tarım “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları” başlığında deneyimlerini paylaşacak. Gün boyunca ayrıca belgesel ve özel gösterim seçkilerinde “Geri Dönüşüm Miti”, “Tuzdan Hayaller”, “2m²”, “Beş Yıl, Dört Ay” ve “Her Defa”filmleri; Sinematek sunumuyla “Drakula İstanbul’da” özel gösterimi, Yapay Zeka Film Yarışması seçkisi ve Dünya Sineması’ndan “Birdenbire” (All of a Sudden) ile “Nazik Canavar” (Gentle Monster) izlenebilecek.

Festivalde Yarın: “Canavar” ve “Varlık”

Festival coşkusu yarın da prömiyerler, atölyeler ve yarışma seçkileriyle devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda saat 17:30’da “Canavar” ve saat 20:30’da “Varlık” filmleri dünya prömiyerlerini gerçekleştirirken; Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında Mümün Barış’ın “Bay Okan”, Sibel Kayhan imzalı “Mor Menekşeli Kadınlar” ve Gamze Yeltan’ın “Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” belgeselleri jüri ve seyirci karşısına çıkacak.

Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında saat 10:30’da Ahmet Hızarcı ve Caner Çevikkaya ile “Pelikülden Dijitale Film Restorasyonu – Drakula İstanbul’da” söyleşisi; saat 13:30’da ise Özgür Mumcu moderatörlüğünde ve Ayfer Tunç, Tufan Taştan ve Şenay Gürler’in katılımıyla “Edebiyat ve Sinema Arasında Hikaye Anlatıcılığı” paneli düzenlenecek. Programda ayrıca Ulusal Kısa Film Yarışması seçkileri, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları ile Dünya Sineması’ndan “Biz Uzaylıyız” (We Are Aliens) ve “Kefaret” (Atonement) filmleri yer alacak.

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33. Adana Altın Koza Film Festivali

26 Eylül-4 Ekim 2026

FESTİVALDE BUGÜN / 29 EYLÜL 2026, SALI

10:30 – AKADEMİ: “ Ele ştiri mi, Etkileşim mi? İç erik Çağında Sinema Yazarlığı” / Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt, Şenay Aydemir (Salon 4)

/ Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt, Şenay Aydemir (Salon 4) 12:00 – MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri / 99′ (Salon 1)

/ 99′ (Salon 1) 12:00 – Geri D ö nüşü m Miti (The Recycling Myth) / 53′ (Salon 5)

(The Recycling Myth) / 53′ (Salon 5) 13:00 – Kesişen Hayatlar (Parallel Tales) / 140′ (Salon 2)

(Parallel Tales) / 140′ (Salon 2) 13:30 – AKADEMİ: “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılı r? Y ö netmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları” / Elif Refiğ ve Derya Tarım (Salon 4)

/ Elif Refiğ ve Derya Tarım (Salon 4) 14:30 – Tuzdan Hayaller / 30′ (Salon 6)

/ 30′ (Salon 6) 15:00 – Karanlıkta Islık Çalanlar / 108′ (Salon 1)

/ 108′ (Salon 1) 15:15 – Beş Y ıl, D ö rt Ay / 84′ (Salon 5)

/ 84′ (Salon 5) 15:30 – 2m² / 83′ (Salon 6)

/ 83′ (Salon 6) 15:30 – Yaşam Boyu Başarı Ödülü T ö reni & Masterclass: Asghar Farhadi

15:45 – Drakula İstanbul’da / 102′ (Sinematek sunumuyla: Caner Çevikkaya, Ahmet Hızarcı) (Salon 7)

/ 102′ (Sinematek sunumuyla: Caner Çevikkaya, Ahmet Hızarcı) (Salon 7) 17:00 – Birdenbire (All of a Sudden) / 196′ (Salon 5)

(All of a Sudden) / 196′ (Salon 5) 17:15 – Kı sa Film Özel G ö sterim Seçkisi (Pirlerin Düğünü, Hayatın Çizgisi, Bahçede Sinema, Anadolu’nun Kayıp Pençeleri) / 81′ (Salon 4)

(Pirlerin Düğünü, Hayatın Çizgisi, Bahçede Sinema, Anadolu’nun Kayıp Pençeleri) / 81′ (Salon 4) 17:30 – Günyüzü / 106′ (Salon 1 & Salon 2)

/ 106′ (Salon 1 & Salon 2) 17:45 – Her Defa (Every Time) / 124′ (Salon 7)

/ 124′ (Salon 7) 18:00 – Stella ile 8 Mart / 61′ (Salon 6)

/ 61′ (Salon 6) 19:45 – Hızır7Gün / 60′ (Salon 6)

/ 60′ (Salon 6) 20:00 – Yapay Zeka Film Yarış mas ı (Yüce Sezar!, Sanatorium Poetica, Bir Dilek Tut, İnsan Çiftliği, Son Dodo, 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü, İzler, Başka Türlü, Lekesiz, Gece Yarısı Benimle) / 92’42” (Salon 4)

(Yüce Sezar!, Sanatorium Poetica, Bir Dilek Tut, İnsan Çiftliği, Son Dodo, 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü, İzler, Başka Türlü, Lekesiz, Gece Yarısı Benimle) / 92’42” (Salon 4) 20:30 – Bir Arada Yalnız / 115′ (Salon 1 & Salon 2)

/ 115′ (Salon 1 & Salon 2) 20:30 – Nazik Canavar (Gentle Monster) / 104′ (Salon 7)

(Gentle Monster) / 104′ (Salon 7) 20:45 – Dü n G ö zümü Uyku Tutmadı / 100′ (Salon 5)

/ 100′ (Salon 5)

FEST İVALDE YARIN / 30 EYL Ü L 2026, ÇARŞAMBA