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Altın Koza’da 4. Gün: Asghar Farhadi, “Günyüzü” ve “Bir Arada Yalnız”

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dördüncü gününde dünya sinemasının usta ismi Asghar Farhadi’yi ağırlıyor. Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek iki Oscar ödüllü yönetmenin; Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Catherine Deneuve gibi yıldız isimleri buluşturan son filmi “Kesişen Hayatlar” (Parallel Tales), bugün saat 13:00’te Esas 01 Burda AVM CinemaPink’te Türkiye prömiyerini yapıyor. Farhadi, saat 15:30’da düzenlenecek ödül töreninin ardından Ustalık Sınıfı (Masterclass) etkinliğinde Adanalı sinemaseverlerle bir araya gelecek.

33. Adana Altın Koza Film Festivali, dördüncü gününde dünya sinemasının usta ismi, iki Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi’yi ağırlıyor. Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak Farhadi’nin Masterclass etkinliği ve son filmi Kesişen Hayatlar”ın Türkiye prömiyerinin yanı sıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Günyüzü” ve Bir Arada Yalnız” filmleri jüri karşısına çıkıyor. Dün Karanlıkta Islık Çalanlar” ve MUTTER” ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen söyleşilerin ardından heyecan, yarın Canavar” ve Varlık” filmlerinin dünya prömiyerleri ve Çukurova Altın Koza Akademi söyleşileriyle devam ediyor.

Karanlıkta Islık Çalanlar” ekibi Adana’da 

Festivalde dün, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması heyecanı Karanlıkta Islık Çalanlar” filmi ile başladı. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye yönetmen Pınar Yorgancıoğlu, yapımcı Zeynep Ekmekçi, kurgucu Barış Demirdelen, sanat yönetmeni Ceyda Yüceer ile oyuncular Müfit KayacanHülya Gülşenİnci Sefa CingözAyşenil Şamlıoğlu ve İlda Özgürel katıldı.

Uzun yıllardır seyircisi olduğu bir festivalin parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen yönetmen Pınar Yorgancıoğlu, filmin ana mekânı olan Ankara’yı “İstanbul’a göre biraz daha geriden gelen, arafta kalan ve bocalayan ama dinginliğiyle iyi bir gözlem imkânı sunan bir şehir” olarak tanımladı. 1976-1980 yılları arasında üniversite hayatının Adana’da geçtiğini anlatan usta oyuncu Müfit Kayacan ile Adana Devlet Tiyatrosu’nun kurucu dokuz oyuncusundan biri olanAyşenil Şamlıoğlu’nun şehirle kurdukları bağ ve samimi açıklamaları salondan büyük alkış topladı.

Hülya Gülşen, senaryoyu ilk okuduğunda karakteri çok iyi tanıdığını ifade ederken, henüz kadro belli değilken senaryo üzerine Müfit Kayacan’ın adını anarak rol arkadaşını adeta “çağırdığını”aktardı. Akademide ve hayatta ayakta kalmaya çalışan genç kuşağın “ödevini yapmış çocuk olma”yükünü aktaran İnci Sefa Cingöz ile kurgusal anlatının parçası olan İlda Özgürel karakter derinliklerini izleyicilerle paylaştı. Kurgucu Barış Demirdelen kurgu masasında üç ana karakter arasında kimseyi suçlu kılmayan insani bir denge kurmaya çalıştıklarını dile getirirken, sanat yönetmeni Ceyda Yüceer de mekân tasarımında 80’ler ve 90’ların tanıdık aile evi hissini yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Anneliğin koşulsuz sevgisi

Günün öne çıkan bir diğer yarışma filmi ise Alphan Eşeli’nin yönettiği, atmosferik ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri” oldu. Yönetmen Alphan Eşeli, oyuncular Hazar Ergüçlü, Güven KıraçErdeniz Kurucan ve Ulvi Kahyaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen söyleşide fantastik korku janrı üzerinden annelik, yalnızlaşma ve toplumsal baskılar tartışıldı. Filmin bir fantastik korku filmi olduğunu belirten yönetmen Alphan Eşeli, anneliğin koşulsuz sevgisini ve fedakarlığını anlatmak için bir yaratık temasını ekstrem bir metafor olarak kullandıklarını dile getirdi. Başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü, filmi doğrudan bir korku filmi olarak tanımlamadığını, kurgusal yapısının ötesinde bir kadının ve annenin yaşadığı çaresizliği ve toplum tarafından yapayalnız bırakılışını hissetmenin kendisini en çok etkileyen unsur olduğunu ifade etti. Karakteri canlandırırken cesur bir performans sergileyen Ergüçlü, bu rolün kendisine çok iyi geldiğini ekledi. Oyuncu ven Kıraç ise filmin kasaba atmosferinde yalnız bir kadının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve toplumsal gerçekliği filmlerinde başarıyla yansıttığını belirterek ekibe teşekkür etti.

Bir Işıl Özgentürk portresi

Özel Gösterimler kapsamında seyirciyle buluşan ve sinemamızın usta ismi Işıl Özgentürk’ün yaşamını ve üretimlerini ele alan Matruşka” belgeselinin gösterimi sonrasında yönetmen Melihat Özdoğan Ağgül, kurgucu/görsel efekt sorumlusu Uluç Erdem Ersen ve film ekibinin katılımıyla son derece canlı bir söyleşi gerçekleşti.

Işıl Özgentürk’ün Adana’ya ve Altın Koza Festivali’ne büyük emek vermiş bir isim olduğunu vurgulayan yönetmen Ağgül, filmin ilk gösteriminin Adana’da gerçekleşmesi için gece yarılarına kadar büyük bir kolektif dayanışmayla çalıştıklarını ve ismin kökenine değinerek, Özgentürk’ün çok yönlü kişiliğini katman katman açılan bir matruşkaya benzettiğini aktardı.

Livaneli belgeseli, Türkiye’nin hikâyesi

Nebil Özgentürk’ün imzasını taşıyan Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi” belgeselinin özel gösterimi yoğun katılımla gerçekleşti. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşide gazeteci ve belgeselci Nebil Özgentürk, bu çalışmada asıl amacının arşiv göstermekten ziyade sert çalkantıları, sansürleri ve darbeleriyle “Türkiye’nin hikâyesini” anlatmak olduğunu ifade etti. Belgeseldeki sert iklimi yansıtmak adına seslendirme tercihlerinden bahseden Özgentürk, ayrıca Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali üzerine hazırladığı yeni belgesel projesinin detaylarını da Adanalı sinemaseverlerle paylaşırken; salondaki izleyicilerin Zülfü Livaneli’nin 1990 yılındaki meşhur Adana 5 Ocak Stadyumu konserine dair aktardığı unutulmaz anılar da söyleşiye renk kattı.

Festivalde Bugün: Günyüzü” ve Bir Arada Yalnız”

Festival heyecanı bugün Esas 01 Burda AVM CinemaPink salonlarında zengin gösterimler ve söyleşilerle sürüyor. Asghar Farhadi buluşmasının yanı sıra Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda saat 17:30’da Günyüzü”, saat 20:30’da ise Bir Arada Yalnız” filmleri jüri ve seyirci karşısına çıkacak.

Çukurova Altın Koza Akademi bünyesinde bugün saat 10:30’da sinema yazarları Gözde Hatunoğlu, Ece VitrinelEkrem Buğra BüteOlkan Özyurt ve Şenay Aydemir’in katılımıyla Eleştiri mi, Etkileşim mi? İçerik Çağında Sinema Yazarlığı” paneli düzenlenirken; saat 13:30’da Elif Refiğ ve Derya Tarım “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları” başlığında deneyimlerini paylaşacak. Gün boyunca ayrıca belgesel ve özel gösterim seçkilerinde Geri Dönüşüm MitiTuzdan Hayaller”2m²”Beş Yıl, Dört Ay” ve Her Defafilmleri; Sinematek sunumuyla Drakula İstanbul’da” özel gösterimi, Yapay Zeka Film Yarışması seçkisi ve Dünya Sineması’ndan Birdenbire” (All of a Sudden) ile Nazik Canavar” (Gentle Monster) izlenebilecek.

Festivalde Yarın: Canavar” ve  Varlık”

Festival coşkusu yarın da prömiyerler, atölyeler ve yarışma seçkileriyle devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda saat 17:30’da Canavar” ve saat 20:30’da Varlık” filmleri dünya prömiyerlerini gerçekleştirirken; Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında Mümün Barış’ın Bay Okan, Sibel Kayhan imzalı Mor Menekşeli Kadınlar” ve Gamze Yeltan’ın Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” belgeselleri jüri ve seyirci karşısına çıkacak.

Çukurova Altın Koza Akademi kapsamında saat 10:30’da Ahmet Hızarcı ve Caner Çevikkaya ile Pelikülden Dijitale Film Restorasyonu – Drakula İstanbulda” söyleşisi; saat 13:30’da ise Özgür Mumcu moderatörlüğünde ve Ayfer TunçTufan Taştan ve Şenay Gürler’in katılımıyla Edebiyat ve Sinema Arasında Hikaye Anlatıcılığı” paneli düzenlenecek. Programda ayrıca Ulusal Kısa Film Yarışması seçkileri, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları ile Dünya Sineması’ndan Biz Uzaylıyız” (We Are Aliens) ve Kefaret (Atonement) filmleri yer alacak.

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33. Adana Altın Koza Film Festivali

26 Eylül-4 Ekim 2026

FESTİVALDE BUGÜN / 29 EYLÜL 2026, SALI

  • 10:30 – AKADEMİ: Eleştiri mi, Etkileşim mi? İçerik Çağında Sinema Yazarlığı” / Gözde Hatunoğlu, Ece Vitrinel, Ekrem Buğra Büte, Olkan Özyurt, Şenay Aydemir (Salon 4) 
  • 12:00 – MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri / 99′ (Salon 1) 
  • 12:00 – Geri Dönüşüm Miti (The Recycling Myth) / 53′ (Salon 5) 
  • 13:00 – Kesişen Hayatlar (Parallel Tales) / 140′ (Salon 2) 
  • 13:30 – AKADEMİ: “İkinci Film Sendromu Nasıl Aşılır? Yönetmen ve Yapımcı İş Birliğinin Yeni Sınırları”/ Elif Refiğ ve Derya Tarım (Salon 4) 
  • 14:30 – Tuzdan Hayaller / 30′ (Salon 6) 
  • 15:00 – Karanlıkta Islık Çalanlar / 108′ (Salon 1) 
  • 15:15 – Beş Yıl, Dört Ay / 84′ (Salon 5) 
  • 15:30 – 2m² / 83′ (Salon 6) 
  • 15:30 – Yaşam Boyu Başarı Ödülü Töreni & Masterclass: Asghar Farhadi
  • 15:45 – Drakula İstanbul’da / 102′ (Sinematek sunumuyla: Caner Çevikkaya, Ahmet Hızarcı) (Salon 7) 
  • 17:00 – Birdenbire (All of a Sudden) / 196′ (Salon 5) 
  • 17:15 – Kısa Film Özel Gösterim Seçkisi (Pirlerin DüğünüHayatın ÇizgisiBahçede SinemaAnadolu’nun Kayıp Pençeleri) / 81′ (Salon 4) 
  • 17:30 – Günyüzü / 106′ (Salon 1 & Salon 2) 
  • 17:45 – Her Defa (Every Time) / 124′ (Salon 7) 
  • 18:00 – Stella ile 8 Mart / 61′ (Salon 6) 
  • 19:45 – Hızır7Gün / 60′ (Salon 6) 
  • 20:00 – Yapay Zeka Film Yarışması (Yüce Sezar!Sanatorium PoeticaBir Dilek Tutİnsan ÇiftliğiSon Dodo7 Kemerli Bir Zaman Geçidi TaşköprüİzlerBaşka TürlüLekesizGece Yarısı Benimle) / 92’42” (Salon 4) 
  • 20:30 – Bir Arada Yalnız / 115′ (Salon 1 & Salon 2) 
  • 20:30 – Nazik Canavar (Gentle Monster) / 104′ (Salon 7) 
  • 20:45 – Dün Gözümü Uyku Tutmadı / 100′ (Salon 5) 
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FESTİVALDE YARIN / 30 EYLÜL 2026, ÇARŞAMBA

  • 10:30 – AKADEMİ: Pelikülden Dijitale Film Restorasyonu – Drakula İstanbulda” / Ahmet Hızarcı, Caner Çevikkaya (Salon 4) 
  • 12:00 – Bir Arada Yalnız / 115′ (Salon 1) 
  • 13:00 – Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları: Kısa Film Yarışması Filmleri / 68′ (Salon 5) 
  • 13:15 – Biz Uzaylıyız (We Are Aliens) / 111′ (Salon 7) 
  • 13:30 – AKADEMİ: Edebiyat ve Sinema Arasında Hikaye Anlatıcılığı” / Ayfer Tunç, Tufan Taştan, Şenay Gürler (Moderatör: Özgür Mumcu) (Salon 4) 
  • 14:00 – Sultana / 120′ (Salon 2) 
  • 14:30 – Yankı Odaları: İnternetin Kaybolan Demokrasisi (Echo Chambers: The Internet’s Vanishing Democracy) / 59′ (Salon 6) 
  • 14:45 – Hope / 160′ (Salon 5) 
  • 15:00 – Günyüzü / 106′ (Salon 1) 
  • 15:00 – Plastic People / 81′ (Salon 4) 
  • 15:30 – Demir Çocuk (Iron Boy) / 90′ (Salon 7) 
  • 16:30 – Kendala Bir Heykel (A Statue for Kendal) / 54′ (Salon 6) 
  • 17:15 – Kefaret (Atonement) / 118′ (Salon 7) 
  • 17:30 – Canavar / 75′ (Salon 1 & Salon 2) 
  • 17:45 – Ulusal Kısa Film Yarışması 1 (Aşk ve DiğerleriOtelİstiğfar ya da KarHaziranGece Mesaisi) / 80’50” (Salon 4) 
  • 18:00 – Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli / 62′ (Salon 6) 
  • 18:15 – Dalgalarda (In Waves) / 90′ (Salon 5) 
  • 19:45 – Epipe / 40′ (Salon 6) 
  • 20:00 – Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi / 94′ (Salon 7) 
  • 20:15 – Ulusal Kısa Film Yarışması 2 (Uyuyamadım, Eve GidiyorumYerçekimiTarla FareleriYakınBir Gece Kadar Uzak) / 80′ (Salon 4) 
  • 20:30 – Varlık / 81′ (Salon 1 & Salon 2) 
  • 20:30 – Nazik Canavar (Gentle Monster) / 104′ (Salon 5) 

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