Merhaba,

Yaşadığımız olumsuzluklar, yaz aylarının sonuncusu ağustosa gölge düşürse de kalan yirmi günün sorunsuz geçmesini temenni ediyoruz.

F9, Türkiye gişelerinde 800 binden fazla bilet satarak pandemi etkisinin azaldığının sinyallerini verdi.

Art arda gösterime giren heyecan verici yapımlar, silikleşen “sinema filmi” ve “dijital platform filmi” farklarını yeniden düşünmeye itti.

Dokuz filmin gösterime girmesi Vizyonda Ne İzlesem? köşemizin hacmini genişletti.

Haydi başlayalım!

Netflix

13 Ağustos: Hayatta en sevdiği iki kişiyi kaybetmesinin üzerinden sadece iki yıl geçtikten sonra kız arkadaşı gizemli şekilde ortadan kaybolan bir adamın etrafını saran sır perdesini aydınlatma çabasını konu eden İhanetin Beş Yüzü / Disparu à jamais, aynı adlı Harlan Coben romanından uyarlandı. Çok beğenilen Şantaj / El inocente’de gördük ki Coben’in romanları ehil ellerde heyecan verici dizilere dönüşebiliyor; umarız İhanetin Beş Yüzü de memnun eder. İzlemeden önce kitabı okumak isterseniz tıklayın ya da direkt diziye dalın.

13 Ağustos: Birlikte seçime gireceği başkan adayı öldürülen Papaz, din ve devlet işlerini birbirine fena karıştırır. İnsanın Krallığı / El reino, Arjantin yapımı bir dizi.

13 Ağustos: 90’ların başında film çekme hayaliyle Hollywood’a gelen bir kadının düştüğü seks, sihir, intikam ve yavru kedilerle dolu tuhaf halüsinasyonu beyazcama taşıyan Brand New Cherry Flavor, gizem ve korku yüklü bir dizi.

18 Ağustos: 1946 senesinin Berlin’inde, Amerikalı bir polis kayıp kardeşini ararken bir taraftan da şehirdeki şiddet olaylarını çözmeye çalışan bir Alman polise yardım etmektedir. Taylor Kitsch’e Michael “Dexter” C. Hall’un eşlik ettiği The Defeated (eski ismiyle Shadowplay) Netflix’e geliyor.

18 Ağustos: Huzurlu görünen bir ada, taşınan yeni öğretmenle ilişkiye giren yetim gencin davranışları sonucu karışır. Kara Ada / Schwarze Insel, Almanya menşeli bir TV filmi.

MUBI

15 Ağustos: Kısa sürede toplumsal sinemanın ustalarından birine dönüşecek Yılmaz Güney‘in bu yoldaki ilk adımını teşkil eden Seyyit Han – Toprağın Gelini, Keje ile Seyyit Han’ın ölümcül aşkını; Anadolu’nun kadim masallarını, ezgilerini, meselelerini çağrıştıran bir üslupla aktaran, sinemasal bir halk destanı.

16 Ağustos: Éric Rohmer’in 1987 tarihli romantik filmi Reinette ve Mirabelle’in Dört Macerası / 4 Aventures de Reinette et Mirabelle, yeni tanışmış biri taşralı diğeri şehirli iki genç kızın Paris’te bir apartman dairesi bulup birlikte yaşamaya karar vermesi sonucu yaşananları konu ediyor.

18 Ağustos: Parisli sokak serserisi Boudu intihar etme amacıyla Sen Nehri’ne atlar ancak varlıklı kitap satıcısı Edouard tarafından kurtarılır. Edouard, Boudu’ya evini açar ancak bu kabul, ailesini temelden sarsar. Jean Renoir klasiği Sulardan Kurtarılan Boudu / Boudu Sauvé Des Eaux, siyah beyaz klasik film sevenleri bekliyor.

MUBI’de yayınlanacak haftanın diğer filmlerini merak ediyorsanız tıklayın.

beIN CONNECT

13 Ağustos: Liev Schreiber, Marisa Tomei ve Peter Sarsgaard’ı bir araya getiren İnsan Sermayesi / Human Capital, çocuklarının karıştığı trajik bir kaza sonucu bir araya gelen bir aileyi konu ediyor.

15 Ağustos: 2019 Berlinale filmlerinden Yollar / Driveways, yakın zamanda kaybettiği teyzesinin evini boşaltmaya annesiyle birlikte giden çekingen bir çocuğun oradaki yan komşuyla kurduğu ilişkiyi anlatıyor.

17 Ağustos: HBO Max belgeseli Altının Ağırlığı / The Weight of Gold, olimpiyat sporcularının organizasyona verdiği öneme ve bu uğurda yaşadıkları zihinsel zorluklara odaklanıyor. Caner Eler ve İnan Özdemir‘in hazırladığı Benim Sinemalarım‘ın olimpiyat filmlerine odaklanan üçüncü bölümünü de buradan izleyebilirsiniz.

IMDb Pro

Dexter’ın yeni sezonu hakkında bildiğimiz her şey.

NFB.CA

Şehirli Fare ve Taşra Faresi. Sevimli bir animasyon.

Le Cinéma Club

Vittorio De Seta ’nın The Age of Swordfish adlı hazine değerindeki 11 dakikalık filmini şimdi izleyebilirsiniz.

’nın The Age of Swordfish adlı hazine değerindeki 11 dakikalık filmini şimdi izleyebilirsiniz. Platform bu hafta The Criterion Channel ile ortaklığa gidip 9 kısa filmi ücretsiz sunuyor. Türkiye’den erişime açık olmasa da bir yolunu bulacağınıza eminiz.

İçinde Yaşamak İstediğim…

Sevdiğimiz isimlere “içinde yaşamak istedikleri film ya da diziyi” sormaya devam ediyoruz. 17. konuğumuz Egemen Tokatlıoğlu.

Çocukluğumdan beri daima sinemanın “karanlık” yönü beni etkilemiştir. Korku ve fantastik sinemasının büyüsüne henüz ilkokula bile başlamamışken kapılmıştım. Karanlık bir peri masalı gibi anlatılan öyküler beni ürkütmekten ziyade hep hayranlık uyandırmıştır. Keşke bu evrende yaşasam dediğim film ve diziler de genelde bu paralelde olmuştur. Örneğin Tim Burton’ın yarattığı karanlık, depresif suç şehri Gotham (Batman Returns, 1992) çocukken keşke Batman’in yaşadığı bu karanlık Gotham’da ben de olsaydım dedirtmiştir. Bunun yanı sıra 1994 yapımı Alex Proyas’ın yönettiği ve trajik bir şekilde kaybettiğimiz aktör Brandon Lee’nin başrolünde olduğu The Crow’da o karanlık atmosfere sahip suç şehri beni hep etkilemiş ve o karanlık şehirde yaşamanın nasıl olacağını hep merak etmişimdir. Bunlara ilave olarak Dark City, Edward Scissorhands, Star Wars, Ghostbusters, Blade Runner, Sleepy Hollow, The Labyrinth gibi filmlerin o kendisine has karanlık, büyüleyici atmosferinde yaşamayı çocukluğumdan beri hep hayal ettiğimi de eklemeliyim.

Eşyanın Tabiatı

Altın Bilet – Charlie’nin Çikolata Fabrikası

10 yaşında akıllı ve sevecen bir çocuk olan Charlie Bucket, ailesiyle beraber yoksulluk içerisinde, dünyanın en güzel çikolatalarını üreten Wonka Fabrikası’nın yakınlarında yaşıyor. Fabrika uzun zaman önce kapanmış ve Charlie’nin büyükbabası dahil pek çok insan işini kaybetmiş… Fakat bir gün fabrikanın sahibi Willy Wonka, uzun süren sessizliğini bozup çok özel bir yarışma duyuruyor: Dünya çapında beş Wonka çikolatasına Altın Bilet yerleştirilmiş ve bu biletleri bulanlar, rüya gibi bir fabrika turunun yanı sıra ömürlük çikolata kazanacaklar. Zenginler yüzlerce çikolata alıp bilet kazanma şanslarını arttırırken, Charlie’nin tek umudu ailesinin ona doğum günü hediyesi olarak aldığı tek bir Wonka çikolatasında. Peki Charlie, onun için mucizelerle dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan Altın Bilet’e kavuşabilecek ve Willy Wonka ile tanışabilecek mi?

Modern Klasikler

Son döneme damga vuran Meksikalı yönetmenlerden Alfonso Cuarón’un kişisel tarihinden yola çıkarak meydana getirdiği ve baştan sona bir anımsama olarak tasarladığı başyapıtı Roma (2018), erkek egemen dünyada silikleştirilerek birer hayalete, siluete dönüştürülen kadınlara adanmış bir eser. Sinemanın altın çağından kopup gelmişçesine nostaljik, sinema sanatının geleceği adına içinizi umutla dolduracak kadar modern ve hepsinden öte bir his filmi olan Roma, ilmik ilmik örülerek meydana getirilen, her şeyin özenle planlandığı enfes senaryosu, bir ressamın fırça darbelerini andıran sinematografisi ve Cuarón‘un kusursuz yönetimiyle modern bir klasik olarak anılmayı sonuna kadar hak ediyor.

Vizyonda Ne İzlesem?

👨🏼‍🦳 Zamanda Tutsak / Old: Haftanın en çok merak ettiğimiz filmi. M. Night Shyamalan’ın annesine reklam yaptırdığı ve Türkçe adını okumanın bile “spoiler mı yedim acaba” gerginliği yarattığı yeni filmini ilk gün ilk seansta izleyeceğiz.

🦸🏼 Gerçek Kahraman / Free Guy: Ryan Reynolds’tan Jim Carrey yaratma çabasının yeni ürünü. Bilgisayar oyunu kahramanı olduğunu öğrenen bir adamın yaşadıklarını konu eden film, The Truman Show’un özel efekte bulanmış, inceliği törpülenmiş, aksiyon dolu türevi diyebiliriz.

🇸🇾 Derisini Satan Adam / The Man Who Sold His Skin: Suriye’deki savaştan kaçıp Lübnan’a giden ve buradan Avrupa’ya geçecek parayı bulmak için bir sanatçının kendisine dövme yapmasını kabul eden bir adamın yaşadıklarını konu eden film, Oscar’a aday gösterilmişti.

👺 Hanzap: 2019 yapımı Aslan Parçam ile tanıdığımız yönetmen Okan Ege Ergüven’in 2021’de gösterime girmesi beklenen tam 5 tane korku filmi varmış ve Hanzap onların ilki. Sonumuz hayrolsun.

💘 Uzun Aşkın Kısası / Long Story Short: Düğün gününün ertesi sabahına uyanan bir adam, birkaç dakikada bir hayatının bir sonraki yılına atlar. Fantastik bir romantik komedi.

🥖 Ölü Ekmeği: Reis Çelik’in 2019 tarihli filmi, ağaçların meyve vermediği bir bölgede yaşayan küçük bir çocuk ve öğretmeni hakkında.

🗿 Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ / The Croods: A New Age: Vasat animasyonun vasat devamı.

🧞‍♀️ Gerçek Cinler: Beyazperdede kötü cin filmi izlemeyi özleyenler için.

🏳️‍🌈 Bilmemek: Son yılların kayda değer yerli yapımlarından olan film, sonunda vizyon şansı bulmuş görünüyor.

Ayrıca…

Wes Anderson’ın izlemenizi istediği 35 film.

Katkılarından dolayı Egemen Tokatlıoğlu, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

