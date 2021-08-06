MUBI

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12 Ağustos: Arthur Miller’ın ünlü Satıcının Ölümü oyununu sergilemek üzere hazırlanan iki aktörün özel hayatlarında yaşadıkları sorunları konu eden Asghar Farhadi filmi Satıcı / Forushande, Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar kazanmıştı.

13 Ağustos: 56. bültende atıptutuyorum’un önerdiği Turist / Force Majeure artık MUBI’den de izlenebiliyor.

14 Ağustos: Paris’te geçirdiği yılların ardından memleketine dönüp psikoterapi kliniği açan Selma’nın etrafını saran insanların yarattığı zorlukları konu eden Tunus’ta Bir Divan / Un divan à Tunis, uluslararası adı olan Arab Blues tadında bir iş.

15 Ağustos: Kısa sürede toplumsal sinemanın ustalarından birine dönüşecek Yılmaz Güney‘in bu yoldaki ilk adımını teşkil eden Seyyit Han- Toprağın Gelini, Keje ile Seyyit Han’ın ölümcül aşkını; Anadolu’nun kadim masallarını, ezgilerini, meselelerini çağrıştıran bir üslupla aktaran, sinemasal bir halk destanı.

16 Ağustos: Éric Rohmer’in 1987 tarihli romantik filmi Reinette ve Mirabelle’in Dört Macerası / 4 Aventures de Reinette et Mirabelle, yeni tanışmış biri taşralı diğeri şehirli iki genç kızın Paris’te bir apartman dairesi bulup birlikte yaşamaya karar vermesi sonucu yaşananları konu ediyor.

17 Ağustos: Annelerimiz / Nuestras Madres, Guatemala’da 200.000’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan ve günümüzde bile çok iyi bilinmeyen iç savaşın acılarını ve karanlıkta kalan alanlarını sinemaya aktarıyor. Filmde görülen “anlatıcı anneler”, Guatemala kültüründe hâlâ geçerliliğini ve etkilerini yitirmeyen sözlü tarih anlatıcıları.

18 Ağustos: Parisli sokak serserisi Boudu intihar etme amacıyla Sen Nehri’ne atlar ancak varlıklı kitap satıcısı Edouard tarafından kurtarılır. Edouard, Boudu’ya evini açar ancak bu kabul, ailesini temelden sarsar. Jean Renoir klasiği Sulardan Kurtarılan Boudu / Boudu Sauvé Des Eaux, siyah beyaz klasik film sevenleri bekliyor.