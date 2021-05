Öneri programımız kapsamında 1 arkadaşını bültenimize abone yapan ilk 10 kişiye 1 aylık MUBI üyeliği hediye ediyoruz. Bu bağlantıdan abone olduklarına emin olduktan sonra detayları bizimle paylaşın ve üyelik kazanın.



06 Mayıs: Cristian Mungiu’ya Cannes’da En İyi Yönetmen ödülü kazandıran Mezuniyet / Graduation, Romanya Yeni Dalgası’nın mutlaka görülmesi gereken nadide parçalarından biri. Filmi izledikten sonra Berke Göl’ün yazısını okuyabilirsiniz.

07 Mayıs: Lucrecia Martel’in 41 ödül kazanan, izlemesi de anlaması da sevmesi de zor filmi Zama, sinemada sıra dışı deneyimler arayanlar için geliyor. İzledikten sonra, filmi en çok seven yerli eleştirmenlerden Selin Gürel’in yazdıklarına bir bakın deriz.

08 Mayıs: İstanbul Modern’in Oscar’ın Yabancıları seçkisinde kaçıranlar için Valentyn Vasyanovych’ın güçlü filmi Atlantis MUBI’ye geliyor. Film, özellikle yaratıcı intihar karşıtı söylemi ve ruhuyla uyumlu uzun planlarıyla akıllarda yer edecek.

09 Mayıs: Sanatın ve hayatın özünü eserleriyle arayan, başkalarının gözünden kaçan hikayeleri asla kaçırmayan büyük usta Abbas Kiyarüstemi‘nin yaşam ile ölüm, varlık ile yokluk arasındaki ince çizgi üzerinde yürüyen başyapıtı Kirazın Tadı, Virajlı Yollar seçkisi kapsamında MUBI’ye geliyor. Mutlaka ama mutlaka görün diyoruz.

10 Mayıs: Dışarıdakilerin Sineması seçkisinden Cennetten de Garip / Stranger Than Paradise, Jim Jarmush’a Cannes’da Altın Kamera, Locarno’da Altın Leopar kazandırmış bir komedi. Yönetmenin bugün neden bu kadar sevildiğini anlamak için görülmesi gereken bir kült klasik.

11 Mayıs: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Miles Teller ve Sandra Oh’u bir araya getiren, Kidman’a Oscar adaylığı kazandıran Mutluluğun Peşinde / Rabbit Hole, Hedwig ve Kızgın Çıkıntısı / Hedwig and the Angry Inch ile Shortbus filmleri sayesinde sarsılmaz bir yer edinen John Cameron Mitchell’ın ilk ve son ağırbaşlı dramıydı.

12 Mayıs Çarşamba: Geleceğin New York şehrinde bir grup kadının devrimi, kimsenin hayal bile edemeyeceği noktalara taşıma çabasını anlatan bilimkurgu komedi Ateşlere Doğmak / Born in Flames, sinemayı çoktan bırakan ödüllü yönetmen Lizzie Borden’ın üç uzun metrajından ilki.