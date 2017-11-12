UZAKTAKİ YAKINLAR

Ormanın derinliklerinde eski bir köşke hapsedilmiş bir grup kadın ve kız çocuğu ara sıra gelip giden erkeklerden ölesiye korkmakta ve ne isterlerse yapmaktadır.

Yaprak Dökümü, Yer Gök Aşk ve Küçük Ağa gibi televizyon dizilerinin görüntü yönetmenliği yapmış Durmuş Korkut diyalogsuz kısa filmi Uzaktaki Yakınlar (Warm in the Cold) ile başarılı bir görüntü yönetmeni olduğunu ispatlıyor. Filmdeki yoğun ve etkileyici müzik kullanımı bir noktadan sonra yoruyor olsa da bunu Korkut’un televizyon geçmişine yorabiliriz sanırım. Kalburüstü oyunculuklar, işini bilen kamera hareketleri ve gizem unsuru da eklenince Uzaktaki Yakınlar ilgiyle izleniyor ancak herhangi bir dokümandan konusu okunmadığı sürece ne anlatmaya çalıştığını tam olarak idrak etmek zor. Belirsizlik bir yönetmenlik tercihi olarak okunabilir ancak dozunun yüksekliği herkese göre değil.

SİRAYET

Dokuma fabrikasında çalıştırılan görme engelli işçiler ayda bir kez başka bir yere getirilip pamuklardaki taşları ayıklamakla görevlendirilir. Elbette uğraştıkları madde taş değildir.

Film, görme engelli taklidi yaparak olaylara şahit olan birinin gözünden anlatılmaya başlansa da patronun hırçın ve deneyimsiz yeğeni Sadık’ın hikayesine dönüşüyor. Kolay yoldan para kazanmanın vicdanen kolay olmayacağı şeklinde yorumlanabilecek yapıma yönetmen Nuri Cihan Özdoğan’ın getirdiği Bruegel’in De Parabel der Blinden okuması biraz over-reading bence çünkü film o kadar güçlü değil. Uzun metraja, belki aynı yöreden gelen Sarı Sıcak gibi bir filmin öyküsüne yedirilebilecek fikir, tek başına kısa film olmaya bile yetmemiş. Aşırı müzik kullanımı da işe yaramayınca Sirayet iyi niyetli bir çabadan ötesi olamamış.

Not: Filmleri 16 Kasıma kadar Turkcell TV+ üzerinden ücretsiz izleyebilirsiniz.