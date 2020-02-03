45. İstanbul Film Festivali’nde Ödüller Dağıtıldı

9-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverleri İstanbul’un iki yakasındaki yedi salonda dünya sinemasının en iyi örnekleriyle buluşturan, usta yönetmenlerin son filmlerini, yeni keşifler, kült yapımlar ve söyleşileri harmanlayan 45. İstanbul Film Festivali, 19 Nisan Pazar akşamı The Marmara Taksim’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Onur Özaydın’ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu.
Altın Lale Yarışması’nda bu yıl yerli ve yabancı 15 film yarıştı. Yönetmen David Mackenzie’nin başkanlığını yürüttüğü Altın Lale Yarışması jürisinde Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias yer aldı.
Altın Lale’yi bu yıl, Damien Hauser’in yönettiği Memory of Princess Mumbi / Prenses Mumbi kazandı. Ödülü jüri başkanı, yönetmen David Mackenzie açıkladı. Altın Lale Ödülü, Şakir Eczacıbaşı anısına Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30.000 avro tutarında para ödülüyle destekleniyor.
Jüri Özel Ödülü, Bi Gan’ın yönettiği Resurrection / Diriliş adlı filme verildi. Ödülü, yapımcı Rodrigo Areiasaçıkladı.
En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Ma frère / Summer Beats / Yaz Kampı filmiyle Lise Akoka ile Romane Gueretkazandı. Ödülü kazanan yönetmenleri, Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner açıkladı.
En İyi Senaryo Ödülü’nü Rose ile Markus Schleinzer ile Alexander Brom kazandı. Kazananı, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç açıkladı.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Karanlıkta Islık Çalanlar filmindeki rolüyle İnci Sefa Cingöz kazandı. Ödülü, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç takdim etti.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü‘nü Ölü Köpekler Isırmaz filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper kazandı. Ödülü oyuncu Ekin Koç takdim etti.
Altın Lale jürisi ayrıca György Pálfi’nin yönettiği Tavuk filmine mansiyon verdi.
İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alandaki gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri festival izleyicisiyle buluşturmak amacıyla başlattığı ulusal nitelikli Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer aldı. Filmleri değerlendiren jüride yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Meriç Aral ve yönetmen Levent Türkan yer aldı.
En İyi Kısa Film Ödülü’nü Dalya Keleş’in yönettiği Yerçekimi kazandı. Bu ödül, Anadolu Efes tarafından 200.000 TL para ödülü ile destekleniyor.
Jüri, ayrıca Berna Sitera Değirmen’in yönettiği Aşk ve Diğerleri’ni mansiyona layık gördü.
Bu yıl, Seyfi Teoman Ödülü’ne 13 ilk veya ikinci yerli film aday oldu. En iyi filme verilen ödül, genç yaşta kaybettiğimiz yapımcı ve yönetmen Seyfi Teoman’ın adını yaşatmak amacıyla veriliyor.
Jüride yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay, oyuncu Murat Kılıç, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yapımcı Soner Alper ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Meltem Naz Salduz yer aldı.
Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü’nü Morteza Atabaki’nin yönettiği 32 Metre kazandı. Ödülü jüri üyesi Meryem Yavuz takdim etti. Bu ödül, Anadolu Efes tarafından 800.000 TL tutarında para ödülüyle destekleniyor.
En İyi Senaryo Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel kazandı. Ödül, jüri üyesi Meryem Yavuz tarafından takdim edildi.
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, Keçi501 filmiyle Reşat Okan Candemir’e verildi. Ödülü Mehmet Akif Büyükatalay takdim etti.
En İyi Kurgu Ödülü, 32 Metre filmiyle Morteza Atabaki’ye verildi. Ödülü jüri üyesi Meltem Naz Salduztakdim etti.
En İyi Sanat Yönetimi Ödülü’nü, İsimsiz Eserler Mezarlığı filmiyle Elif Öner kazandı. Ödül, jüri üyesi Soner Alper tarafından takdim edildi.
En İyi Müzik Ödülü‘nü, İsimsiz Eserler Mezarlığı filmiyle Efe Demiral kazandı. Ödülü Meltem Naz Salduztakdim etti.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Esra Dermancıoğlu kazandı. Ödül, jüri üyesi Mehmet Akif Büyükatalay tarafından takdim edildi.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, Annem Hakkında filmiyle Burak Dakak kazandı. Ödül, jüri üyesi Soner Alper tarafından takdim edildi.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Çağdaş Ekin Şişman kazandı. Ödül, jüri üyesi Murat Kılıç tarafından takdim edildi.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Özer Keçeci kazandı. Ödülü kazanan, jüri üyesi Murat Kılıç tarafından açıklandı.
Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI ve Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (Film-Yön, BSB ve SİYAD) festivaldeki filmleri bağımsız jürileriyle değerlendirdi.
Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI jürisinde sinema yazarları Selim Eyüboğlu, Mohamed Nabil Abdelhakim ve Nada Azhari Gillon yer aldı. Jüri, Altın Lale Yarışması’ndaki filmleri değerlendirdi. Altın Lale Yarışması’nda Mark Jenkin’in yönettiği Rose of Nevada, FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü.
Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisinde yönetmenler Hüseyin Karabey, Hatice Aşkın ve Çiğdem Sezgin yer aldı. Film-Yön jürisi, En İyi Yönetmen Ödülü’nü, yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Osman Sınav anısına, Bağlar, Kökler ve Tutkular filmiyle Sunay Terzioğlu’na takdim etti.
Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisinde belgesel sinemacılar Ersan Ocak, Esin Özalp Öztürk ve Ozan Turgut yer aldı. Resmi seçkide yer alan belgeselleri değerlendiren BSB jürisi, Volkan Üce’nin yönettiği 2m2filmini ödüllendirdi.
Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisinde sinema yazarları Fırat Ataç, Necla Algan ve Kerem Bumin yer aldı. SİYAD jürisi, En İyi Film Ödülü’nü Melik Kuru’nun yönettiği İsimsiz Eserler Mezarlığı filmine takdim etti.
Köprüde Buluşmalar 31 ülkeden uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirdi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 21. yılında Türkiye’den sinemacılarla 31 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirdi. Pera Müzesi’nde yapılan ödül töreninde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi.
Köprüde Buluşmalar, 21. yılında ana destekçisi Anadolu Efes, endüstri partneri İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, ilk film sponsoru TÜRVAK, eğitim programı destekçisi 19.30 Film ve ödül sponsorları Netflix, Mattepost, Melodika, Postgarden, Filmarka, CUPRA, Panasonic Lumix Deneyim Merkezi, Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali, International Screen Institute, Tallinn Film Festivali, Midpoint, Fata Morgana, Square Eyes ile işbirliği yaptı. Fransız Kültür Merkezi, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Adam Mickiewicz Enstitüsü ve Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteklediği Köprüde Buluşmalar’aNetflix, CUPRA, Koskos Film ve Sen’den etkinlik sponsoru, Pera Müzesi, Borusan Müzik Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Fransız Kültür Merkezi ve Atlas Sineması mekân sponsorları olarak destek sağladı.
Ayrıntılı bilgi için: film.iksv.org/tr/haberler/21-koprude-bulusmalar-da-oduller-sahiplerini-buldu
45. İstanbul Film Festivali’nin destekçileri
45. İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Festival sponsorluğunu N Kolay üstleniyor.
Anadolu Efes festivale Yüksek Katkı Sağlayan Kuruluş olarak destek veriyor.
Festival Partnerleri ise Kahve Dünyası, Zurich Sigorta Grubu Türkiye, CUPRA, Ali Muhiddin Hacı Bekir ve Selpak.
Pera Müzesi Oditoryumu, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Borusan Müzik Evi festivalin bu yılki Mekân Sponsorları.
45. İstanbul Film Festivali’ne Goethe-Institut Istanbul, German Films, İtalyan Kültür Merkezi, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu, Portekiz Büyükelçiliği ile Camões Enstitüsü, Kanada Büyükelçiliği, Fransız Kültür Merkezi, Unifrance, Adam MickiewiczEnstitüsü ile Polonya İstanbul Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi ve Wallonie-BruxellesInternational destek veriyor.
TÜRVAK, Soho House, Macar Kültür Merkezi, Cervantes Enstitüsü ve WFDiF ile Wajda School festival destekçileri arasında Katkı Sağlayan Kuruluş olarak yer alıyor.
İBB iştirak şirketi Kültür AŞ, İGA, Panoeffect, Bina Açıkhava Reklam, Üsküdar Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Adalar Belediyesi de festivale tanıtım desteği veriyor.
İKSV’nin tüm festivallerinde Kurucu Sponsor olarak Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV Konaklama ve Mekân Sponsoru olarak The Marmara Group, İKSV 2026 Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri Sponsoru olarak Alarko Holding, İKSV Sigorta Sponsoru olarak Zurich Sigorta Grubu Türkiye yer alıyor. Festivale Servis Sponsoru olarak Amerikan Hastanesi, TEMPO BPO, Insider One, MindBehind, Plaza OSGB, GFK,Mindshare, SOMERA, boosmart, Wiseback destek veriyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da KOOPfestivale teknik destek sağlıyor.
45. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ
9–19 Nisan 2026
ALTIN LALE YARIŞMASI
GOLDEN TULIP COMPETITION
Jüri Üyeleri Members of the Jury: David Mackenzie (başkan | president), Tanja Meissner, Ekin Koç, Prof. Dr. Aslı Tunç, Rodrigo Areias
Altın Lale En İyi Film
Golden Tulip Best Film
Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30.000 avro tutarında para ödülüyle desteklenmektedir. Bu ödül, seçilen filmin yapımcısına verilir.
Supported with a monetary prize of 30,000 Euros given by Eczacıbaşı Group. This award is given to theproducer of the selected film.
Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi
Yön Dir: Damien Hauser
(Kenya, İsviçre, Suudi Arabistan | Kenya, Switzerland, Saudi Arabia)
Yapımcılar Producers: Damien Hauser, Kaleem Aftab, Shandra Apondi
Jüri Özel Ödülü
Special Jury Prize
Diriliş / Resurrection
Yön Dir: Bi Gan
(Çin, Fransa, ABD | China, France, USA)
En İyi Yönetmen
Best Director
Lise Akoka & Romane Gueret
Yaz Kampı / Ma frère / Summer Beats
(Fransa | France)
En İyi Senaryo
Best Screenplay
Markus Schleinzer & Alexander Brom
Rose
(Avusturya, Almanya | Austria, Germany)
En İyi Kadın Oyuncu
Best Actress
İnci Sefa Cingöz
Karanlıkta Islık Çalanlar / Those Who Whistle After Dark
(Türkiye, Bulgaristan, Almanya | Türkiye, Bulgaria, Germany)
En İyi Erkek Oyuncu
Best Actor
Kemal Burak Alper
Ölü Köpekler Isırmaz / Dead Dogs Don’t Bite
(Türkiye)
Mansiyon
Special Mention
Tavuk / Kota / Hen
Yön Dir: György Pálfi
(Almanya, Yunanistan, Macaristan | Germany, Greece, Hungary)
KISA FİLM YARIŞMASI
SHORT FILM COMPETITION
Jüri Üyeleri Members of the Jury: Gizem Kızıl, Meriç Aral, Levent Türkan
En İyi Kısa Film
Best Short Film
Filmin yönetmenine Anadolu Efes tarafından 200.000 TL para ödülü verilir.
The director of the winning film is presented with 200.000 TL supported by Anadolu Efes.
Yerçekimi / Gravity
Yön Dir: Dalya Keleş
(Türkiye)
Sinemanın büyülü gerçekçiliği içerisinde bir büyüme hikâyesini cesur bir dille anlattığı için…
For telling a coming-of-age story within the magical realism of cinema through a courageous narrative voice.
Mansiyon
Special Mention
Aşk ve Diğerleri / Love and the Others
Yön Dir: Berna Sitera Değirmen
(Türkiye)
Özgürlüklerin gitgide daraldığı günümüz dünyasında aşkın özgürleştirici gücünü naif bir dille bize tekrar hatırlattığı için…
For employing a naive voice to remind us of love’s capacity to set us free in a world where liberties are steadilyshrinking…
YENİ BAKIŞLAR
NEW VISIONS
Jüri Üyeleri Members of the Jury: Mehmet Akif Büyükatalay, Murat Kılıç, Meryem Yavuz, Soner Alper, Meltem Naz Salduz
Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü
Seyfi Teoman Best Film Prize
Seçilen filme Anadolu Efes tarafından 800.000 TL tutarında para ödülü verilir, bu ödül seçilen filmin yönetmenine 1/2 yapımcılarına 1/2 pay olacak şekilde bölüştürülür.
This award is supported with a monetary prize of 800,000 TL supported by Anadolu Efes. The prize is dividedamong the producers and the director.
32 Metre / 32 Meters
Yön Dir: Morteza Atabaki
(Türkiye, Katar, İran | Türkiye, Qatar, Iran)
En İyi Senaryo
Best Screenplay
Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel
En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits
(Türkiye)
En İyi Görüntü
Best Cinematography
Reşat Okan Candemir
Keçi501 / Goat501
(Türkiye)
En İyi Kurgu
Best Editing
Morteza Atabaki
32 Metre / 32 Meters
(Türkiye, Katar, İran | Türkiye, Qatar, Iran)
En İyi Kadın Oyuncu
Best Actress
Esra Dermancıoğlu
En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits
(Türkiye)
En İyi Erkek Oyuncu
Best Actor
Burak Dakak
Annem Hakkında / About My Mom
(Türkiye)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Best Supporting Actress
Çağdaş Ekin Şişman
En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits
(Türkiye)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Best Supporting Actor
Özer Keçeci
En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits
(Türkiye)
En İyi Sanat Yönetimi
Best Art Direction
Elif Öner
İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces
(Türkiye)
En İyi Özgün Müzik
Best Original Music
Efe Demiral
İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces
BAĞIMSIZ ÖDÜLLER
INDEPENDENT PRIZES
FİLM-YÖN ÖDÜLÜ
FİLM-YÖN PRIZE
Film Yönetmenleri Derneği Jüri Üyeleri Members of the Jury of the Directors Association of Türkiye: Hüseyin Karabey, Hatice Aşkın, Çiğdem Sezgin
En İyi Yönetmen (Osman Sınav anısına)
Best Director (in memory of Osman Sınav)
Sunay Terzioğlu
Bağlar, Kökler ve Tutkular / Bonds, Roots and Passions
(Türkiye)
BSB ÖDÜLÜ
BSB PRIZE
Belgesel Sinemacılar Birliği Jüri Üyeleri Members of the Jury of the Association of Documentary Filmmakersin Türkiye: Ersan Ocak, Esin Özalp Öztürk, Ozan Turgut
En İyi Belgesel
Best Documentary
2m2
Yön Dir: Volkan Üce
Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) olarak göçmenlik deneyiminin en nihai ve varoluşsal sorularından birini –aidiyet ve son mekân meselesini– gurbette ölüm üzerinden güçlü bir sinematografik dille görünür kıldığı için 2m² belgeselini oybirliğiyle ödüllendiriyoruz.
As the Documentary Filmmakers Association (BSB), we award the documentary 2m² by unanimous vote, formaking one of the most ultimate and existential questions of the immigrant experience —the issue of belongingand the final place of rest— visible through a powerful cinematographic language centred on death in a foreignland.
FIPRESCI ÖDÜLÜ
FIPRESCI PRIZE
Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Jüri Üyeleri Members of the Jury of the International Federationof Film Critics: Selim Eyüboğlu, Mohamed Nabil Abdelhakim, Nada Azhari Gillon
En İyi Film – Altın Lale Yarışması
Best Film – Golden Tulip Competition
Rose of Nevada
Yön Dir: Mark Jenkin
(İngiltere | UK)
Bu ödülü, güçlü oyunculukları ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan bir filme veriyoruz. Başlangıçta bir hayalet hikâyesi ya da bilim kurgu gibi görünen film, zamanla geçmişe uzanan olağanüstü bir yolculuğa dönüşüyor; bir zamanlar canlı ve hareketli olan, ancak zaman içinde topluluk ruhunu kaybeden bir kasabayı yeniden ziyaret ediyor.
For its excellent performance and storytelling, which begins as a ghost story or a science fiction tale. The film then unfolds into an extraordinary journey into the past, revisiting a town that once thrived before losing itscommunity spirit.
SİYAD ÖDÜLÜ
SİYAD PRIZE
Sinema Yazarları Derneği Jüri Üyeleri Members of the Jury of the Film Critics Association: Fırat Ataç, Necla Algan, Kerem Bumin
En İyi Film
Best Film
İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces
Yön Dir: Melik Kuru
(Türkiye)
Ödülümüz bir ilk filme. Gençler ve genç sanatçılar sistemin hükmedici baskısı altında yaşamı ve sanatlarını savunuyorlar. Siyah-beyazın fotografik ve anlatımsal büyüsünü bize yeniden hatırlatan görsel gücü, içeriği ve sağlam olay örgüsü nedeniyle…