45. İstanbul Film Festivali’nde Ödüller Dağıtıldı

9-19 Nisan tarihleri arasında sinemaseverleri İstanbul’un iki yakasındaki yedi salonda dünya sinemasının en iyi örnekleriyle buluşturan, usta yönetmenlerin son filmlerini, yeni keşifler, kült yapımlar ve söyleşileri harmanlayan 45. İstanbul Film Festivali, 19 Nisan Pazar akşamı The Marmara Taksim’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Onur Özaydın’ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu.

Altın Lale Yarışması

Altın Lale Yarışması’nda bu yıl yerli ve yabancı 15 film yarıştı. Yönetmen David Mackenzie’nin başkanlığını yürüttüğü Altın Lale Yarışması jürisinde Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias yer aldı.

Altın Lale’yi bu yıl, Damien Hauser’in yönettiği Memory of Princess Mumbi / Prenses Mumbi kazandı. Ödülü jüri başkanı, yönetmen David Mackenzie açıkladı. Altın Lale Ödülü, Şakir Eczacıbaşı anısına Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30.000 avro tutarında para ödülüyle destekleniyor.

Jüri Özel Ödülü, Bi Gan’ın yönettiği Resurrection / Diriliş adlı filme verildi. Ödülü, yapımcı Rodrigo Areiasaçıkladı.

En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Ma frère / Summer Beats / Yaz Kampı filmiyle Lise Akoka ile Romane Gueretkazandı. Ödülü kazanan yönetmenleri, Berlin EFM Direktörü Tanja Meissner açıkladı.

En İyi Senaryo Ödülü’nü Rose ile Markus Schleinzer ile Alexander Brom kazandı. Kazananı, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç açıkladı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Karanlıkta Islık Çalanlar filmindeki rolüyle İnci Sefa Cingöz kazandı. Ödülü, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç takdim etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü‘nü Ölü Köpekler Isırmaz filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper kazandı. Ödülü oyuncu Ekin Koç takdim etti.

Altın Lale jürisi ayrıca György Pálfi’nin yönettiği Tavuk filmine mansiyon verdi.

Kısa Film Yarışması

İstanbul Film Festivali’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alandaki gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri festival izleyicisiyle buluşturmak amacıyla başlattığı ulusal nitelikli Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer aldı. Filmleri değerlendiren jüride yönetmen Gizem Kızıl, oyuncu Meriç Aral ve yönetmen Levent Türkan yer aldı.

En İyi Kısa Film Ödülü’nü Dalya Keleş’in yönettiği Yerçekimi kazandı. Bu ödül, Anadolu Efes tarafından 200.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Jüri, ayrıca Berna Sitera Değirmen’in yönettiği Aşk ve Diğerleri’ni mansiyona layık gördü.

Yeni Bakışlar

Bu yıl, Seyfi Teoman Ödülü’ne 13 ilk veya ikinci yerli film aday oldu. En iyi filme verilen ödül, genç yaşta kaybettiğimiz yapımcı ve yönetmen Seyfi Teoman’ın adını yaşatmak amacıyla veriliyor.

Jüride yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay, oyuncu Murat Kılıç, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yapımcı Soner Alper ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Meltem Naz Salduz yer aldı.

Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü’nü Morteza Atabaki’nin yönettiği 32 Metre kazandı. Ödülü jüri üyesi Meryem Yavuz takdim etti. Bu ödül, Anadolu Efes tarafından 800.000 TL tutarında para ödülüyle destekleniyor.

En İyi Senaryo Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel kazandı. Ödül, jüri üyesi Meryem Yavuz tarafından takdim edildi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, Keçi501 filmiyle Reşat Okan Candemir’e verildi. Ödülü Mehmet Akif Büyükatalay takdim etti.

En İyi Kurgu Ödülü, 32 Metre filmiyle Morteza Atabaki’ye verildi. Ödülü jüri üyesi Meltem Naz Salduztakdim etti.

En İyi Sanat Yönetimi Ödülü’nü, İsimsiz Eserler Mezarlığı filmiyle Elif Öner kazandı. Ödül, jüri üyesi Soner Alper tarafından takdim edildi.

En İyi Müzik Ödülü‘nü, İsimsiz Eserler Mezarlığı filmiyle Efe Demiral kazandı. Ödülü Meltem Naz Salduztakdim etti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Esra Dermancıoğlu kazandı. Ödül, jüri üyesi Mehmet Akif Büyükatalay tarafından takdim edildi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, Annem Hakkında filmiyle Burak Dakak kazandı. Ödül, jüri üyesi Soner Alper tarafından takdim edildi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Çağdaş Ekin Şişman kazandı. Ödül, jüri üyesi Murat Kılıç tarafından takdim edildi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü, En Güzel Cenaze Şarkıları filmiyle Özer Keçeci kazandı. Ödülü kazanan, jüri üyesi Murat Kılıç tarafından açıklandı.

Bağımsız Ödüller

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI ve Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (Film-Yön, BSB ve SİYAD) festivaldeki filmleri bağımsız jürileriyle değerlendirdi.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI jürisinde sinema yazarları Selim Eyüboğlu, Mohamed Nabil Abdelhakim ve Nada Azhari Gillon yer aldı. Jüri, Altın Lale Yarışması’ndaki filmleri değerlendirdi. Altın Lale Yarışması’nda Mark Jenkin’in yönettiği Rose of Nevada, FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü.

Film Yönetmenleri Derneği Film-Yön jürisinde yönetmenler Hüseyin Karabey, Hatice Aşkın ve Çiğdem Sezgin yer aldı. Film-Yön jürisi, En İyi Yönetmen Ödülü’nü, yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Osman Sınav anısına, Bağlar, Kökler ve Tutkular filmiyle Sunay Terzioğlu’na takdim etti.

Belgesel Sinemacılar Birliği BSB jürisinde belgesel sinemacılar Ersan Ocak, Esin Özalp Öztürk ve Ozan Turgut yer aldı. Resmi seçkide yer alan belgeselleri değerlendiren BSB jürisi, Volkan Üce’nin yönettiği 2m2filmini ödüllendirdi.

Sinema Yazarları Derneği SİYAD jürisinde sinema yazarları Fırat Ataç, Necla Algan ve Kerem Bumin yer aldı. SİYAD jürisi, En İyi Film Ödülü’nü Melik Kuru’nun yönettiği İsimsiz Eserler Mezarlığı filmine takdim etti.

Köprüde Buluşmalar 31 ülkeden uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu Köprüde Buluşmalar, 21. yılında Türkiye’den sinemacılarla 31 farklı ülkeden uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirdi. Pera Müzesi’nde yapılan ödül töreninde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi.

Köprüde Buluşmalar, 21. yılında ana destekçisi Anadolu Efes, endüstri partneri İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, ilk film sponsoru TÜRVAK, eğitim programı destekçisi 19.30 Film ve ödül sponsorları Netflix, Mattepost, Melodika, Postgarden, Filmarka, CUPRA, Panasonic Lumix Deneyim Merkezi, Clermont-Ferrand Kısa Film Festivali, International Screen Institute, Tallinn Film Festivali, Midpoint, Fata Morgana, Square Eyes ile işbirliği yaptı. Fransız Kültür Merkezi, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Adam Mickiewicz Enstitüsü ve Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteklediği Köprüde Buluşmalar’aNetflix, CUPRA, Koskos Film ve Sen’den etkinlik sponsoru, Pera Müzesi, Borusan Müzik Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Fransız Kültür Merkezi ve Atlas Sineması mekân sponsorları olarak destek sağladı.

45. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ

9–19 Nisan 2026

ALTIN LALE YARIŞMASI

GOLDEN TULIP COMPETITION

Jüri Üyeleri Members of the Jury: David Mackenzie (başkan | president), Tanja Meissner, Ekin Koç, Prof. Dr. Aslı Tunç, Rodrigo Areias

Altın Lale En İyi Film

Golden Tulip Best Film

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30.000 avro tutarında para ödülüyle desteklenmektedir. Bu ödül, seçilen filmin yapımcısına verilir.

Supported with a monetary prize of 30,000 Euros given by Eczacıbaşı Group. This award is given to theproducer of the selected film.

​

Prenses Mumbi / Memory of Princess Mumbi

Yön Dir: Damien Hauser

(Kenya, İsviçre, Suudi Arabistan | Kenya, Switzerland, Saudi Arabia)

Yapımcılar Producers: Damien Hauser, Kaleem Aftab, Shandra Apondi

Jüri Özel Ödülü

Special Jury Prize

Diriliş / Resurrection

Yön Dir: Bi Gan

(Çin, Fransa, ABD | China, France, USA)

En İyi Yönetmen

Best Director

Lise Akoka & Romane Gueret

Yaz Kampı / Ma frère / Summer Beats

(Fransa | France)

En İyi Senaryo

Best Screenplay

​

Markus Schleinzer & Alexander Brom

Rose

(Avusturya, Almanya | Austria, Germany)

En İyi Kadın Oyuncu

Best Actress​

İnci Sefa Cingöz

Karanlıkta Islık Çalanlar / Those Who Whistle After Dark

(Türkiye, Bulgaristan, Almanya | Türkiye, Bulgaria, Germany)

En İyi Erkek Oyuncu

Best Actor​

Kemal Burak Alper

Ölü Köpekler Isırmaz / Dead Dogs Don’t Bite

(Türkiye)

Mansiyon

Special Mention​

Tavuk / Kota / Hen

Yön Dir: György Pálfi

(Almanya, Yunanistan, Macaristan | Germany, Greece, Hungary)

KISA FİLM YARIŞMASI

SHORT FILM COMPETITION

Jüri Üyeleri Members of the Jury: Gizem Kızıl, Meriç Aral, Levent Türkan

En İyi Kısa Film

Best Short Film

Filmin yönetmenine Anadolu Efes tarafından 200.000 TL para ödülü verilir.

The director of the winning film is presented with 200.000 TL supported by Anadolu Efes.

Yerçekimi / Gravity

Yön Dir: Dalya Keleş

(Türkiye)

Sinemanın büyülü gerçekçiliği içerisinde bir büyüme hikâyesini cesur bir dille anlattığı için…

For telling a coming-of-age story within the magical realism of cinema through a courageous narrative voice.

Mansiyon

Special Mention

Aşk ve Diğerleri / Love and the Others

Yön Dir: Berna Sitera Değirmen

(Türkiye)

Özgürlüklerin gitgide daraldığı günümüz dünyasında aşkın özgürleştirici gücünü naif bir dille bize tekrar hatırlattığı için…

For employing a naive voice to remind us of love’s capacity to set us free in a world where liberties are steadilyshrinking…

YENİ BAKIŞLAR

NEW VISIONS

Jüri Üyeleri Members of the Jury: Mehmet Akif Büyükatalay, Murat Kılıç, Meryem Yavuz, Soner Alper, Meltem Naz Salduz

Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü

Seyfi Teoman Best Film Prize

Seçilen filme Anadolu Efes tarafından 800.000 TL tutarında para ödülü verilir, bu ödül seçilen filmin yönetmenine 1/2 yapımcılarına 1/2 pay olacak şekilde bölüştürülür.

This award is supported with a monetary prize of 800,000 TL supported by Anadolu Efes. The prize is dividedamong the producers and the director.

32 Metre / 32 Meters

Yön Dir: Morteza Atabaki

(Türkiye, Katar, İran | Türkiye, Qatar, Iran)

En İyi Senaryo

Best Screenplay

Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel

En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits

(Türkiye)

En İyi Görüntü

Best Cinematography

Reşat Okan Candemir

Keçi501 / Goat501

(Türkiye)

En İyi Kurgu

Best Editing

Morteza Atabaki

32 Metre / 32 Meters

(Türkiye, Katar, İran | Türkiye, Qatar, Iran)

En İyi Kadın Oyuncu

Best Actress

Esra Dermancıoğlu

En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits

(Türkiye)

En İyi Erkek Oyuncu

Best Actor

Burak Dakak

Annem Hakkında / About My Mom

(Türkiye)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Best Supporting Actress

Çağdaş Ekin Şişman

En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits

(Türkiye)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Best Supporting Actor

Özer Keçeci

En Güzel Cenaze Şarkıları / The Greatest Funeral Hits

(Türkiye)

En İyi Sanat Yönetimi

Best Art Direction

Elif Öner

İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces

(Türkiye)

En İyi Özgün Müzik

Best Original Music

Efe Demiral

İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces

BAĞIMSIZ ÖDÜLLER

INDEPENDENT PRIZES

FİLM-YÖN ÖDÜLÜ

FİLM-YÖN PRIZE

Film Yönetmenleri Derneği Jüri Üyeleri Members of the Jury of the Directors Association of Türkiye: Hüseyin Karabey, Hatice Aşkın, Çiğdem Sezgin

En İyi Yönetmen (Osman Sınav anısına)

Best Director (in memory of Osman Sınav)

​

Sunay Terzioğlu

Bağlar, Kökler ve Tutkular / Bonds, Roots and Passions

(Türkiye)

BSB ÖDÜLÜ

BSB PRIZE

Belgesel Sinemacılar Birliği Jüri Üyeleri Members of the Jury of the Association of Documentary Filmmakersin Türkiye: Ersan Ocak, Esin Özalp Öztürk, Ozan Turgut

En İyi Belgesel

Best Documentary​

2m2

Yön Dir: Volkan Üce

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) olarak göçmenlik deneyiminin en nihai ve varoluşsal sorularından birini –aidiyet ve son mekân meselesini– gurbette ölüm üzerinden güçlü bir sinematografik dille görünür kıldığı için 2m² belgeselini oybirliğiyle ödüllendiriyoruz.

As the Documentary Filmmakers Association (BSB), we award the documentary 2m² by unanimous vote, formaking one of the most ultimate and existential questions of the immigrant experience —the issue of belongingand the final place of rest— visible through a powerful cinematographic language centred on death in a foreignland.

FIPRESCI ÖDÜLÜ

FIPRESCI PRIZE

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Jüri Üyeleri Members of the Jury of the International Federationof Film Critics: Selim Eyüboğlu, Mohamed Nabil Abdelhakim, Nada Azhari Gillon

En İyi Film – Altın Lale Yarışması

Best Film – Golden Tulip Competition​

Rose of Nevada

Yön Dir: Mark Jenkin

(İngiltere | UK)

Bu ödülü, güçlü oyunculukları ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan bir filme veriyoruz. Başlangıçta bir hayalet hikâyesi ya da bilim kurgu gibi görünen film, zamanla geçmişe uzanan olağanüstü bir yolculuğa dönüşüyor; bir zamanlar canlı ve hareketli olan, ancak zaman içinde topluluk ruhunu kaybeden bir kasabayı yeniden ziyaret ediyor.

For its excellent performance and storytelling, which begins as a ghost story or a science fiction tale. The film then unfolds into an extraordinary journey into the past, revisiting a town that once thrived before losing itscommunity spirit.

SİYAD ÖDÜLÜ

SİYAD PRIZE

Sinema Yazarları Derneği Jüri Üyeleri Members of the Jury of the Film Critics Association: Fırat Ataç, Necla Algan, Kerem Bumin

En İyi Film

Best Film

İsimsiz Eserler Mezarlığı / Dump of Untitled Pieces

Yön Dir: Melik Kuru

(Türkiye)

Ödülümüz bir ilk filme. Gençler ve genç sanatçılar sistemin hükmedici baskısı altında yaşamı ve sanatlarını savunuyorlar. Siyah-beyazın fotografik ve anlatımsal büyüsünü bize yeniden hatırlatan görsel gücü, içeriği ve sağlam olay örgüsü nedeniyle…