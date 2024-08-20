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Basın Bülteni

Altın Koza’da yarışacak filmler belli oldu

23-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 film belli oldu. 10’u Türkiye’de ilk kezseyirciyle buluşacak filmlerden, 5’i de dünya prömiyerini festivalde yapacak.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak filmleri belli oldu. 16 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 11 film, Feride ÇiçekoğluJanet Barış ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi. 

11 film yarışacak

Bu yıl jüri karşısına, Vuslat Saraçoğlu’nun “Bildiğiniz Gibi Değil”Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü”,Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı”Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı”Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil”Ceylan Özgün Özçelik’in “On Saniye”Doğuş Algün’ün “Ölü Mevsim”Zeynep Köprülü’nün “Su Yüzü”Orhan İnce’nin “Umut” (Hêvî) ve Gürcan Keltek’in “Yeni Şafak Solarken” adlı filmleri çıkacak ve sinemaseverlere Altın Koza heyecanı yaşatacaklar.

Türkiye’de ilk kez Adana’da

Eylül’de Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak “Gecenin Kıyısı” ve Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Karlovy Vary Film Festivali’nde gösterilen “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ve Locarno Film Festivali’nin Ana Yarışması’nda gösterilen “Yeni Şafak Solarken”Türkiyede ilk kez Adanada izleyici karşısına çıkacak.

“Döngü”“On Saniye”“Ölü Mevsim”“Su Yüzü” ve “Umut” (Hêvî) dünya prömiyerlerini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaparken, finalistlerden ayrıca, “Gecenin Kıyısı”“Ölü Mevsim”“Su Yüzü” ve “Umut” (Hêvî) da yönetmenlerin ilk uzun filmleri olarak festivalde seyirciyle buluşacak.

En İyi Film’e 1,5 Milyon TL

En İyi Film Ödülü’nün 1 Milyon 500 Bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

Finalistler

Bildiğin Gibi Değil | Vuslat Saraçoğlu

Döngü | Erkan Tahhuşoğlu 

Gecenin Kıyısı Türker Süer 

Hakkı | Hikmet Kerem Özcan

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri Murat Fıratoğlu

Hiçbir Şey Yerinde Değil Burak Çevik 

On Saniye Ceylan Özgün Özçelik 

Ölü Mevsim Doğuş Algün

Su Yüzü Zeynep Köprülü 

Umut (Hêvî) Orhan İnce

Yeni Şafak Solarken | Gürcan Keltek

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