Alter Ego: Kendi mi Öteki mi?

Alex’in kendi “daha iyi versiyonu” ile rekabete girişmesi, filmi bireysel bir kimlik krizinin ötesine taşıyarak modern bireyin kendi imgesiyle kurduğu narsistik ilişkiye dair bir eleştiriye dönüştürüyor.

Fransız ikili Nicolas Charlet ve Bruno Lavaine’in birlikte yönettikleri Alter Ego, çağdaş Fransız komedisini psikolojik gerilim unsurlarıyla harmanlayarak modern bireyin kimlik algısını sorguluyor. Film, sıradan bir banliyö yaşamı süren Alex’in, kendisinin neredeyse kusursuz bir kopyası olan yeni komşusu Axel ile karşılaşmasıyla başlıyor. Bireyin kendi eksiklikleriyle yüzleştiği varoluşsal bir çatışmanın başlangıcı olan bu karşılaşma, giderek takıntıya ve kimlik çözülmesine evrilen bir sürecin kapısını aralıyor. Özellikle Alex’in kendi “daha iyi versiyonu” ile rekabete girişmesi, filmi bireysel bir kimlik krizinin ötesine taşıyarak modern bireyin kendi imgesiyle kurduğu narsistik ilişkiye dair bir eleştiriye dönüştürüyor. Böylece film, kimlik krizini bireysel bir psikolojik sorun olmaktan çıkararak toplumsal bir mesele haline getiriyor.

Filmin en çarpıcı yönlerinden biri bu sıradışı benzerliğin Alex dışında kimse tarafından fark edilmemesi. Böylece seyirci, gerçek ile paranoya arasındaki çizginin bulanıklaştığı tedirgin edici bir anlatının içine çekiliyor. Başrolde yer alan Laurent Lafitte, iki karakteri birden canlandırarak filmin yükünü tek başına sırtlıyor. Zira Lafitte’in performansı, iki karakter arasındaki farkları abartılı jestler yerine küçük nüanslarla kurarak hikâyenin inandırıcılığını artırıyor. Aynı yüzün iki farklı ruh halini temsil edebilmesi, filmin merkezindeki kimlik çatışmasını görünür kılarken izleyicinin de kendi algısını sorgulamasını sağlıyor.

Charlet ve Lavaine’in yönetmenlik yaklaşımı, klasik anlatıdan ziyade fikir odaklı bir yapı kuruyor. Filmin banliyöde geçmesi de bu yaklaşımı destekleyen önemli bir tercih olarak öne çıkıyor. Simetrik evler, düzenli sokaklar ve rutin yaşam tarzı, bireysel farklılıkların törpülendiği homojen bir düzeni temsil ediyor. Bu düzenin içinde filizlenen kriz ise sıradanlığın ne kadar kırılgan olduğunu açığa çıkarıyor. Böylece mekan, yalnızca bir arka plan olmaktan çıkıp kimlik krizinin üretildiği ideolojik bir çerçeveye dönüşüyor.

Bununla birlikte film, güçlü bir fikir üzerine kurulmasına rağmen bu fikri her zaman aynı yoğunlukta derinleştiremiyor. Yer yer tekrara düşerek, karakterin takıntısını genişletmek yerine aynı düzlemde dönüp duruyor.  Yine de Alter Ego, “öteki”nin aslında ne kadar “kendimiz” olabileceğini sorgularken, rekabet, kıyaslama ve kimlik inşası gibi modern kaygılara dair dikkate değer bir yorum sunuyor.

Sonuç olarak Charlet ve Lavaine ikilisin, kusurlarına rağmen risk almaktan çekinmeyen sürpriz sonlu filmi, küçük bir fikrin etrafında dolaşsa da o fikri yeterince esnetip tuhaflaştırarak izleyicide kalıcı bir iz bırakmayı başarıyor.

