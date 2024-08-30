Altın Koza’nın belgeselleri belli oldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Türkiye’den yılın önemli belgesellerini buluşturduğu Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri de açıklandı. Bu yıl 65 filmin başvurduğu yarışmada 8 film, Eylem Kaftan, Hakkı Kurtuluş ve Serdar Kökçeoğlu’dan oluşan jürinin karşısına çıkacak.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu.

8 belgesel film yarışacak

Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 65 başvuru oldu. Oyuncu Burçin Yalçın, yönetmen ve yazar Korkut Akın ile yönetmen ve yazar Necla Algan’dan oluşan ön jüri; Haydar Demirtaş’ın “Ağaçtan Umutlar”, Fatin Kanat ile Önder İnce’nin “Bizim İsmail”, Özlem Mengilibörü ile Can Mengilibörü’nün “Laf Aramızda Engürü Kahve”, Bahar Bektaş’ın “Sürgün Asla Bitmez”, Nefin Dinç’in “Şarap Rengi Deniz”, Aylin Kuryel ile Raşel Meseri’nin “Şehir Ve Mesih”, Mediha Güzelgün’ün “Üçüncü Gurbet” ve İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı filmlerini finalist olarak belirledi.

Yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’nun ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmanın kazananları, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek törende belli olacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Yarışması

Finalistler

Ağaçtan Umutlar | Haydar Demirtaş

Bizim İsmail | Fatin Kanat, Önder İnce

Laf Aramızda Engürü Kahve | Özlem Mengilibörü, Can Mengilibörü

Sürgün Asla Bitmez | Bahar Bektaş

Şarap Rengi Deniz | Nefin Dinç

Şehir Ve Mesih | Aylin Kuryel ile Raşel Meseri

Üçüncü Gurbet | Mediha Güzelgün

Zamanın Kıyısında Sınav | İlkay Nişancı