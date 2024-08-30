BİZİ TAKİP ET...

Sitede ara...

Basın Bülteni

Altın Koza’nın belgeselleri belli oldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Türkiye’den yılın önemli belgesellerini buluşturduğu Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri de açıklandı. Bu yıl 65 filmin başvurduğu yarışmada 8 filmEylem KaftanHakkı Kurtuluş ve Serdar Kökçeoğlu’dan oluşan jürinin karşısına çıkacak.

23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu.

8 belgesel film yarışacak

Türkiye’den yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 65 başvuru oldu. Oyuncu Burçin Yalçın, yönetmen ve yazar Korkut Akın ile yönetmen ve yazar Necla Algan’dan oluşan ön jüri; Haydar Demirtaş’ın “Ağaçtan Umutlar”, Fatin Kanat ile Önder İnce’nin “Bizim İsmail”, Özlem Mengilibörü ile Can Mengilibörü’nün “Laf Aramızda Engürü Kahve”, Bahar Bektaş’ın “Sürgün Asla Bitmez”, Nefin Dinç’in “Şarap Rengi Deniz”, Aylin Kuryel ile Raşel Meseri’nin “Şehir Ve Mesih”, Mediha Güzelgün’ün “Üçüncü Gurbet” ve İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı filmlerini finalist olarak belirledi.

Yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’nun ana jüriliğinde gerçekleşecek yarışmanın kazananları, 28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek törende belli olacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Yarışması

Finalistler

Ağaçtan Umutlar Haydar Demirtaş

Bizim İsmail Fatin Kanat, Önder İnce

Laf Aramızda Engürü Kahve Özlem Mengilibörü, Can Mengilibörü

Sürgün Asla Bitmez Bahar Bektaş

Şarap Rengi Deniz Nefin Dinç

Şehir Ve Mesih Aylin Kuryel ile Raşel Meseri

Üçüncü Gurbet Mediha Güzelgün

Zamanın Kıyısında Sınav İlkay Nişancı

İlginizi çekebilir...

Vizyon

Gözlerini Kırp: Kışkırtıcı Bir Sosyal Gerilim

Kendini toplum içinde sürekli “av” gibi hissetmenin ne demek olduğunu bilmeyen erkeklerin bu filmden kadınlar kadar etkilenmeleri ne yazık ki mümkün değil.

6 gün ago

Bu Hafta Ne İzlesem?

Bu Hafta Ne İzlesem? -217-

🎥 22-29 Ağustos 2024 Haftasından İzleme Önerileri

5 gün ago

Basın Bülteni

Adana Altın Koza’da yarışacak kısa filmler belli oldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin kısa film yarışmalarında finale kalan filmler açıklandı. Kısa filme verdiği özen ve değeri bu yıl da sürdüren festivalin Uluslararası Kısa Film...

2 gün ago

Bu Hafta Ne İzlesem?

Bu Hafta Ne İzlesem? -218-

🎥 29 Ağustos-04 Eylül 2024 Haftasından İzleme Önerileri

1 gün ago
Advertisement

tersninja.com (2008-2022)

  • Bizi takip et