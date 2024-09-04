Antalya Film Forum Başvuruları Açıldı

Yurt dışından yapımcıları, film festivalleri programcılarını, dünya satış şirketleri temsilcileri ve dağıtımcılarını Antalya’da ülkemiz sinema sektörüyle buluşturan, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım ve proje geliştirme marketi Antalya Film Forum; hem ulusal hem de uluslararası arenada ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Ortak yapım olanaklarını artırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlayanforuma; “Uzun Metrajlı Kurmaca Film ‘Pitching’ Platformu” “Uzun Metrajlı KurmacaFilm ‘Work-in-Progress’ Platformu”, “Belgesel Film Work In Progress Platform”, “Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu” kategorilerindeki projeler katılabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda projeleri çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerekfilmin son kurgusunda en az üçte iki oranında Antalya’da çekilmiş sahneleri içerecek ulusal uzunmetraj bir filme destek olmak, Türkiye’de film çekimi için en elverişli gün ışığı ve doğalplatoların bulunduğu Antalya’da film üretimini artırmak, Antalya’yı, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu ile destekleyen Antalya Film Forum, projeleri bu yılSümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu ‘Pitching’ Platformu’na kabul edecek.

Yapımcı ve yönetmenleri teşvik ederek projelerin uluslararası platformlarda görünürlüğünüarttırmak için çalışmalarını sürdüren Antalya Film Forum’a başvurular, www.antalyaff.com web adresinde bulunan Antalya Film Forum sayfası üzerinden 16 Eylül Pazartesi saat 18:00’e kadarkabul edilecek.

‘Pitching’ platformlarına Türkiye’den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri ve‘Work in Progress’ platformlarına ise yine Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasında veyaçekimlerinin en az %70’ini tamamlamış projeler, 16 Eylül tarihine kadar başvurabilecek. Seçilenprojelerin açıklanması ise 30 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek.

Türkiye’nin en büyük sektörel destek platformu olan Antalya Film Forum, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluştururken, bu yıl toplam 500 bin TL tutarında para ödülü verecek.