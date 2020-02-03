Bir Boşanmanın Jeopolitiği

Savaş Zamanı Boşanmak, boşanma hikâyesinin ötesine geçerek kriz çağında modern bireyin konumunu sorgulayan düşünsel yoğunluğu yüksek bir ilişki dramı olarak konumlanıyor.

Litvanya sinemasının son yıllarda ürettiği en sarsıcı ve toplumsal gerçekçi işlerden biri olarak öne çıkan Savaş Zamanı Boşanmak / How to Divorce During the War, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden yalnızca bir gün önce boşanma kararı alan Litvanyalı bir çiftin sancılı ayrılık sürecine odaklanıyor. Yönetmen Andrius Blaževičius, savaş temasını alışılmış cephe sahneleri üzerinden değil, gündelik hayatın kırılganlığı üzerinden ele alarak savaşın fiziksel şiddetinden ziyade yarattığı psikolojik etkiyi görünür kılıyor.

Savaşla eşzamanlı ilerleyen anlatı, ilk bakışta kişisel bir ayrılık hikâyesi gibi görünse de zamanla daha geniş bir politik ve tarihsel bağlam kazanıyor. Zira Baltık ülkelerinde daha doğrudan hissedilen bu savaş, Litvanya bağlamında yalnızca jeopolitik bir gelişme değil, gündelik hayatı belirleyen somut bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor.

Başrollerinde Žygimantė Elena Jakštaitė ve Marius Repšys’in yer aldığı filmde oyunculuk performansları, özellikle gündelik konuşma sahnelerinde yakalanan doğal ritim sayesinde filmin gerçekçi atmosferini güçlendiriyor. Bu yaklaşım, izleyicinin idealize edilmeyen karakterleri yargılamak yerine anlamasını sağlıyor. Diğer yandan karakterlerin, evine mülteci kabul etmek ya da yardım faaliyetlerine katılmak gibi davranışları saf bir etik motivasyonla sunulmuyor, aksine zaman zaman görünür olma isteğiyle iç içe geçiyor. Yönetmen bu durumu modern bireyin politik krizler karşısındaki konumunu sorgulayan bir çerçevede ele alıyor ve savaşın yalnızca uluslararası değil, aynı zamanda kişisel bir vicdan meselesi olduğunu ortaya koyuyor.

Blaževičius’un sinema dilinin en dikkat çeken unsuru, izleyiciyi karakterlere yaklaştırmak yerine kontrollü bir mesafede tutmayı tercih etmesi. Uzun planlar ve sınırlı kamera hareketi, dramatik etkiyi artırmak yerine bastırarak daha soğuk ama daha gerçekçi bir atmosfer yaratıyor. Özellikle arabada geçen ayrılık konuşması plan-sekansı, izleyiciyi tartışmanın pasif bir tanığı olmaktan çıkarıp doğrudan sahnenin içine yerleştiriyor. Dar mekan kullanımı ise karakterlerin içsel sıkışmışlığının bir yansımasına dönüşüyor. Dış dünyada süregelen savaş korkusu, iç mekânlarda klostrofobik bir baskıya evriliyor. 

Sonuç olarak Savaş Zamanı Boşanmak, boşanma hikâyesinin ötesine geçerek kriz çağında modern bireyin konumunu sorgulayan düşünsel yoğunluğu yüksek bir ilişki dramı olarak konumlanıyor. Litvanyalı yönetmen Andrius Blaževičius, filminde izleyiciye bir çözüm değil, kriz çağında yaşamın nasıl şekillendiğine dair kalıcı bir tedirginlik duygusu sunuyor.

