Bu Hafta Ne İzlesem? -30

Merhaba,

Pandemi etkisiyle Netflix’in 7 yılda ulaştığı abone sayısına 11 ayda yetişen Disney+ başarısının tadını çıkarırken, dünyanın en büyük sinema zincirlerinden Cinemark, 99 dolarlık kiralama hizmetinin 100.000 kez kullanıldığını ve 1,3 milyon izleyicinin özel gösterimlerle salonlarında film izlediğini duyurdu. Değişen dünyaya ayak uydurmak için Cinemaximum da yakın zamanda benzer paketler satmaya başlamıştı fakat ülkemizdeki sinemaların geleceği pek de parlak görünmüyor çünkü yatırımlar dijitale yönelmeye devam ediyor. Ocak ayında yayına girecek Exxen’i görmeden, çarşamba günü devreye girecek Gain ile tanışacağız ve başka platformların geleceğini de öngörmek zor değil.

Yılın son bültenine dek hoşça kalın.

Netflix

Gözden düşmüş bir yönetmen, çıktığı televizyon programında bir film yıldızıyla kavga eder ve sonrasında onun kızını kaçırır; aktörün kızını bulma çabasını görüntüleyerek de yeni filmini oluşturmaya başlar. Hindistan yapımı kara komedi AK vs AK bugün Netflix’te dünya prömiyerini yapıyor. Ortalama bir Bollywood filminin yarı süresine sahip oluşu ve ilginç konusuyla bir şansı hak ettiğini söyleyebiliriz.

Grey’s Anatomy’yi yaratan şirketin ilk Netflix dizisi Bridgerton; Londra sosyetesindeki rekabetçi evlilik piyasasına ilk kez giren, nüfuz sahibi bir ailenin en büyük kızının yaşadıklarını konu ediyor. Julia Quinn’in çok satan romanlarından esinlenen, skandallarla örülü bir kostümlü dönem draması. Yarın izleyebilirsiniz.

Danimarka dizilerini sevenlere müjde. 21 yıl önce sınıf arkadaşlarıyla birlikte ortadan kaybolan ablasıyla ilgili imgeler görmeye başlayan küçük bir kızı konu eden Equinox 6 bölümlük ilk sezonuyla yılbaşından bir gün önce yayında olacak.

Elton John’un yaşamını konu eden hem eğlenceli hem hüzünlü hem de oldukça yaratıcı biyografi Rocketman yarın yayına giriyor. Mutlaka görün deriz.

Tayvan’ın Oscar aday adayı A Sun, hikayesindeki iniş çıkışlar sayesinde izleyiciyi rollercoaster gibi duygudan duyguya sürükleyen, sarsıcı ve şaşırtıcı bir aile filmi. Bol bol gözyaşı döktürme garantisiyle Netflix‘te.

MUBI

Cannes’da Belirli Bir Bakış ödülü kazanan ve Yunanistan’ın Oscar adayı olan Köpek Dişi, bugünlerde çokça hayranı olan Yorgos Lanthimos’un ikinci uzun metrajı. Üç kardeşin anne ve babalarıyla, farkında olmadıkları bir tutsaklıkta yaşadıkları evde geçen hikayeyle yönetmen, zayıf olanın yok olacağı kapitalist dünya düzenini bir aileye indirgeyerek anlatıyor. Dış dünyadan tamamen izole şekilde, ebeveynlerinin her söylediğine inanarak, evden çıkmalarına izin verilecek günü bekleyen kardeşlerin yaşamı, alegorik bir düzen eleştirisi. Amerikalı eleştirmen Roger Ebert’in deyimiyle “bakmaktan gözünüzü alamayacağınız bir araba kazası”. Şimdi gösterimde.

Ingmar Bergman’ın zamansız başyapıtı Yaban Çilekleri yarın geliyor. İzlemeden önce Mehmet Açar ve Alin Taşçıyan’ın filmle ilgili sohbetini dinlemenizi tavsiye ediyoruz.

En sevdiğimiz yönetmenlerden David Fincher’ın Ben Affleck’i başrole taşıdığı Oscar adayı gizemli anlatı Kayıp Kız cumartesi günü izlenebilir.

En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazanan Büyük Açık, küresel çaptaki 2008 ekonomik krizini fırsata çeviren bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Christian Bale, Steve Carell ve Ryan Gosling başrollerde. Pazar.

11. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma adaylarından, Berlin’den Caligari ödüllü New York’un Tüm Vermeer’leri eşine az rastlanır türden bir romantik komedi ve pazartesi yayında olacak. Yönetmenin filmini anlattığı kendi blog yazısı burada.

Geçtiğimiz yıl Cannes’da Altın Kamera için yarışan Küller Diyarı, Karayipler’de yaşayan ve annesi ortadan kaybolan 13 yaşındaki Selva’nın, büyükbabası aracılığıyla ölümü kavramasını konu ediyor. Salı.

Çarşamba gününden itibaren izlenebilecek ödüllü gerilim Katliam Gecesi, aile toplantısında saldırıya uğrayan bir grup insanın sağ kalma çabası üzerine ana akım bir film.

BeIN Connect

Disney prensesi rolü teklif edildiği gün çıplak fotoğrafları hacklenerek basına sızan; eskinin yetenek yarışması ünlüsü, şimdinin dizi oyuncusu Suzie’nin skandalla başa çıkma çabasını konu eden I Hate Suzie ilk sezonuyla yayında.

Tek bir travmatik olay üzerine kurulu oluşuyla aynı yıla ait I May Destroy You’ya benzeyen ve her bölümü farklı bir duygu üzerine kurulu (Şok, İnkâr, Korku, Utanç, Uzlaşma, Suçluluk, Kızgınlık, Kabullenme) dizi, esasında otuzlu yaşlarında bir kadının kimlik bunalımını anlatıyor. Suzie ilk şoku üstünden attıktan sonra oynadığı Zombi Nazi dizisinin tehlikeye girişiyle uğraşıyor, sonra da evliliğini kurtarmakla kariyeri arasında kalıyor. Bölümler ilerledikçe dizi gitgide edepsizleşiyor ve bağ kurabilenler için sonlara doğru duygusal bir yöne savruluyor. Kısacası, herkese hitap etmese de, ana akıma uymayan bir şeyler izlemek isteyenler için tercih sebebi.

27 Ağustos’ta ülkesi İngiltere’de, 19 Kasım’da ABD’de HBO Max’te yayınlanan I Hate Suzie şimdi tüm bölümleriyle BeIN Connect’te.

Haftanın Kısası

Haftanın kısa filmi, ülkemizde eşine az rastlanan türde bir bilimkurgu animasyon. Avarya’nın konusu şöyle: Yaşanabilir yeni bir gezegen bulma umuduyla yola çıkan adam, görevi yöneten robotun hiçbir gezegeni uygun bulmaması nedeniyle gemiye hapsolur. Bir çıkış yolu bulsa da bu sadece karanlık bir sırrı ortaya çıkaracaktır.

Isaac Asimov’un insan-robot ilişkileri hakkında kaleme aldığı üç kural üzerinde yükselen yirmi dakikalık film, izleyenleri “uzun yaşamak mı yoksa sevdiklerinle yaşamak mı daha önemli” sorusunu düşünmeye itiyor.

Yönetmenin bir diğer işi, İlhan Erşahin için İstanbul sokaklarında çektiği harika video da burada.

Apple TV+ / iTunes

Francis Ford Coppola, Baba Bölüm III‘ün 30. yıldönümü için Mario Puzo’nun Eseri, Baba, Sonsöz: Michael Corleone’nin Ölümü adlı yeni bir kurgu hazırladı. American Zoetrope ve Paramount Pictures gözetiminde restore edilen film; yeni başlangıç ​​ve bitiş sahnelerine sahip olmasının yanı sıra görüntü, ses, çekimler ve müziklerde de değişiklikler içeriyor. Ortaya çıkan sonucun yazar Mario Puzo ve Coppola’nın gerçekten yapmak istediklerini yansıttığı söyleniyor ve Coppola‘nın sözleriyle “Baba ve Baba Bölüm II için daha uygun bir final” sunuyor. Buradan kiralayabilirsiniz. Tanju Baran ve Ahmet Belkıran iki kurgu arasındaki farkları konuştu.

Hangi Diziye Sarsam?

Hayatımızın son bir yılını etkisi altına alan COVID-19 salgını tüm dünyada hız kesmeden sürerken, salgın hastalık temalı bir Rus dizisi de birkaç aydır kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Moskova’da başlayan ve şehri kısa sürede yaşanmaz hale getiren ölümcül bir salgın sırasında hayatta kalma mücadelesi veren insanların başlarından geçenleri konu alan To the Lake, post-apokaliptik bir yapım. Yana Vagner’in Epidemiya adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi, ellişer dakikalık sekiz bölümden oluşuyor. Başrolünde Better Than Us dizisinden hatırladığımız Kirill Käro’nun yer aldığı dizinin altmış altı günde tamamlanan çekimlerinin büyük kısmı eksi on beş dereceye kadar düşen Rusya soğuklarında kırsal alanda yapılmış. Kasvetli atmosferiyle türü sevenleri hayal kırıklığına uğratmayacağını düşünüyoruz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Bir salgın hastalık döneminde başbakanın, bakanların, iş adamlarının, endüstri kuruluşu yöneticilerinin, bankacıların aralarında bulunduğu bir grup Hristiyan Demokrat mensubu, Peder Don Gaetano’nun önderliğinde, tuhaf mimarisiyle dikkat çeken bir tesiste üç günlük inzivaya çekilir. Sonrasında ise kanlı taht oyunları başlar… İtalyan politik sinemasının en önemli isimlerinden Elio Petri‘nin yönettiği Todo Modo (1976), din, siyaset ve burjuvazi üçgenini yaylım ateşine tutan, güçlü ve çarpıcı bir film. Gian Maria Volonte ve Marcello Mastroianni‘nin gövde gösterisi yaptığı bu eseri, benzer bir salgın hastalık döneminde izlemek ise ayrı bir deneyim olacaktır.

Ayrıca…

Anne babasını kaybettikten sonra doğduğu köye yerleşen trans kadın İhsan Hala’nın yaşamına hızlı bir bakış atan belgesel YouTube’da, Hala’nın kendi kanalı da burada.

Katkılarından dolayı Güzin Tekeş, Ozancan Demirışık, Tanju Baran ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

