Calle Málaga: Hayat Bittiği Yerde Başlar

Ömrünü Fas’ın Tanca kentinde geçirmiş 79 yaşındaki İspanyol asıllı María Ángeles’in, kızının evi satma kararı üzerine verdiği evini ve bağımsızlığını koruma mücadelesine odaklanan Malaga Sokağı / Calle Málaga, Faslı yönetmen Maryam Touzani’nin İspanyolca çektiği ilk uzun metrajlı film. Hem kültürlerarası bir anlatı kurması hem de yaşlılık, aidiyet ve özgürlük temalarını merkezine alması bakımından çağdaş Avrupa sinemasında öne çıkan film, basit görünen hikâyesinin ardında kişisel özgürlük ile aile rolleri arasındaki çatışmayı incelikli bir dille peliküle aktarıyor.

Filmin tematik olarak en dikkat çekici yanlarından biri yaşlılık ve kişisel özgürlük üzerine kurduğu çarpıcı söylemi. Karakterin, ileri yaşına rağmen yeni bir hayat kurma heyecanı, romantizmi ve cinselliği yeniden keşfedişi, yönetmenlerin çoğu zaman göz ardı ettiği bir deneyimi de görünür kılıyor. Bu yönüyle film, yaşlılığı bir çöküş dönemi olarak değil, yeni başlangıçların mümkün olduğu bir süreç olarak temsil ediyor.

1930’larda İspanya’da yaşanan Franco faşizminden kaçarak Fas’ın kuzeybatısına yerleşen İspanyol toplumunun son fertlerinden birinin yaşamına odaklanan Maryam Touzani’nin yönetmenlik anlayışı; Tanca’nın sokaklarını, ev içindeki detayları ve mahalle ilişkilerini neredeyse bir karakter gibi ele alıyor. Görüntü yönetimi, ışık ve renk tercihi de özellikle dış mekânlarda sıcak ve samimi bir ton oluşturarak seyircinin karakterle empati kurmasını kolaylaştırıyor.

Filmin en güçlü yönlerinden biri de Pedro Almodóvar’ın da fetiş oyuncularından olan başrol oyuncusu Carmen Maura’nın muazzam performansı. Maura, María Ángeles karakterine yalnızca dramatik bir figür olarak değil; yaşama sevinci, direnci ve mizah anlayışıyla bir bütün olarak hayat veriyor. Bu yönüyle film, yaşlı kadın karakterlerin sinemada çoğu zaman arka planda kalan pasif temsiline karşı güçlü bir alternatif sunuyor. Karakterin evini koruma mücadelesi zamanla kendi kimliğini ve bağımsızlığını koruma mücadelesine dönüşüyor.

Diğer yandan dramatik gerilimin zaman zaman zayıfladığı, özellikle anne–kız çatışmasının derinleşmesinin beklendiği sahnelerde anlatının yüzeysel kaldığı söylenebilir. Bu durum, filmin duygusal etkisini tamamen zayıflatmasa da dramatik yoğunluğu biraz sınırlıyor. Yine de film, sıcak tonu ve karakter odaklı anlatımı sayesinde seyirciyle güçlü bir bağ kurmayı başarıyor. ￼

Sonuç olarak Calle Málaga, yaşlılık, bağımsızlık ve kadın kimliği üzerine dokunaklı bir anlatı sunarken, Fas kültüründen ilham alan renkli görselliği, güçlü performansları ve sade diliyle öne çıkıyor. Büyük dramatik çatışmalar yerine gündelik hayatın duygusal gerçekliğine odaklanan film, izleyicide zarif ve kalıcı bir etki bırakıyor.

Böyle filmleri beyazperdede daha sık görmek dileğiyle…