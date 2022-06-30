“Cennete Bilet” Fragmanı Yayında

Akademi® ödüllü George Clooney ve Julia Roberts, kendilerini aşka tutulan kızlarına engel olmak için ortak bir görevde bulan eski bir karı koca olarak beyaz perdede yeniden bir araya geliyor. Working Title, Smokehouse Pictures ve Red Om Films’den Cennete Bilet, ikinci şansların tatlı sürprizini konu alan bir romantik komedi.

Yönetmeni Ol Parker (Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz, yazar – Hayatımın Tatili filmleri), senaryo yazarı Daniel Pipski olan Cennete Bilet filminin yapımcıları Working Title adına Tim Bevan (En Karanlık Saat, Danimarkalı Kız) ve Eric Fellner (Her Şeyin Teorisi, Sefiller) Smokehouse Pictures adına Sarah Harvey (Hayatımın Tatili, ortak yapımcı- In Bruges), Deborah Balderstone (Palm Beach, Kayıp Kız), George Clooney ve Oscar® ödüllü Grant Heslov (Operasyon Argo, The Midnight Sky ) ve Red Om Films adına Julia Roberts ve Lisa Roberts Gillan ve Marisa Yeres Gill (ikisi de ortak yönetmen, Homecoming serisi).

Cennete Bilet, Avustralya federal devletinin ve Screen Queensland Production Attraction Strategy’nin teşvikleriyle Queensland, Avustralya’da çekilmiştir.

Tür: Romantik Komedi

Oyuncular:George Clooney, Julia Roberts

Yönetmen: Ol Parker

Senaryo: Ol Parker, Daniel Pipski

Yapımcılar: Tim Bevan, Eric Fellner, Sarah Harvey, Deborah Balderstone, George Clooney, Grant Heslov, Julia Roberts, Lisa Roberts Gillan, Marisa Yeres Gill