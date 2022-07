Emmy Adayları Açıklandı

HBO ve HBO Max yapımları toplam 140 dalda adaylık alırken, Netflix 105, Hulu 58, Apple 52 dalda adaylık aldı. Hulu 58 dalda adaylık kazanarak kendi rekorunu kırdı ve bunun 17’sini Only Murders in the Building ile başardı. Bir önceki rekoru 2018’de 27 adaylıktı.

En çok adaylık alan dizi 25 dalla Succession oldu. Onu 20’şer adaylıkla The White Lotus ve Ted Lasso takip etti. Ted Lasso, geçen yıl kırdığı “yeni bir komedi dizisi olarak” 20 adaylık rekorunu yine 20 adaylık alarak tekrarladı.

Squid Game, İngilizce olmamasına rağmen ana dallarda adaylık alan ilk drama olurken, başrol oyuncusu Lee Jung-Jae erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

Zendaya, Euphoria adaylığıyla tarih yazdı: İki kez aday olan en genç oyuncu ve aday olan en genç yapımcı oldu.

MCU, toplam 19 adaylık alabildi: Moon Knight 8, Loki 6, What If…? 3 ve Hawkeye 2.

Sevilen dizi Stranger Things 13 adaylık aldı.

STRANGER THINGS. Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS.

Dizilerin adaylık sayıları:

Succession – 25

Ted Lasso – 20

The White Lotus – 20

Hacks – 17

Only Murders In The Building – 17

Euphoria – 16

Barry – 14

Dopesick – 14

Severance – 14

Squid Game – 14

Ozark – 13

Stranger Things – 13

The Marvelous Mrs. Maisel – 12

Pam & Tommy – 10

Saturday Night Live – 9

Moon Knight – 8

RuPaul’s Drag Race – 8

Abbott Elementary – 7

Better Call Saul – 7

Station Eleven – 7

What We Do In The Shadows – 7

Yellowjackets – 7

The Dropout – 6

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls – 6

Loki – 6

Lucy And Desi – 6

Queer Eye – 6

Adele: One Night Only – 5

The Beatles: Get Back – 5

A Black Lady Sketch Show – 5

George Carlin’s American Dream – 5

The 64th Annual Grammy Awards – 5

Impeachment: American Crime Story – 5

Last Week Tonight with John Oliver – 5

The Late Show With Stephen Colbert – 5

The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show Starring Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar and 50 Cent = 5

Stanley Tucci: Searching for Italy – 5

The Tinder Swindler – 5

Top Chef – 5

HBO Max

Platformlar ve aldıkları adaylık sayıları

HBO – 108

Netflix – 105

Hulu – 58

Apple – 52

Disney+ – 34

Amazon – 30

HBO Max – 32

CBS – 29

NBC – 28

ABC – 23

FX – 23

Showtime – 17

Paramount+ – 11

VH1 – 10

Bravo – 8

YouTube – 8

AMC – 7

CNN – 5

Comedy Central – 5

Fox – 6

Starz – 4

Peacock – 3

Roku – 3

Adult Swim – 2

BBC America – 2

Discovery – 2

Discovery+ – 2

Nat Geo – 2

PBS – 2

Sundance TV – 2

TBS – 2

Freeform – 1

History – 1

MTV – 1

Magnolia – 1

TNT – 1