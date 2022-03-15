Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Silifkeliler Derneği iş birliğiyle Silifke Gazi Çiftliği’nde Ressam Nazan Kundak’ın resim sergisi düzenlendi. Ressam Kundak, çocukluk dönemindeki Silifke’yi ve Atatürk’ün Valilik Konağı’na ilk gelişini resmettiği tabloyu Gazi Çiftliği’ne armağan etti.

Ressam Kundak, hediye ettiği tabloyu anlattı: “Çocukluğumun Silifkesi”

Çocukluğundan bu yana resim çizdiğini belirten Ressam Kundak, “Yurtdışı ve yurtiçinde 250 sergiye sahibim ve aynı zamanda 21 koleksiyonum var” dedi. Moda tasarımcısı olarak da önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirten Kundak, Gazi Çiftliği’ne armağan ettiği tablodan da bahsederek, “Çocukluğumun Silifkesi. 7 ceddimiz hep Silifkeli bizim. Atatürk’ün ilk defa Valilik Konağı’na gelişi. Valilik Konağı’nın çizimi ve eski Silifke Köprüsü, değirmeni hatta okuduğum okul. Ortaokul ve liseyi burada bitirdim. O dönemin çok güzel eski hali” ifadelerine yer verdi.

Ressam Kundak, sergi açılışında yaptığı konuşmada ise “Bugün benim için çok anlamlı bir gün. Çünkü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, üretmek için birlik ve beraberliğin şart olduğunu Silifke’de kooperatifleşmenin temelini atarak göstermiştir. Yaşamımız boyunca üretmeyi ilke edinmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Atamızın mirasına Sayın Meral Seçer ve Vahap Seçer bir dokunuş yaptılar”

Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm de sergi açılışında yaptığı konuşmada, konuklara katılımları için teşekkür ederek; “Atamızın mirasına Sayın Meral Seçer ve Vahap Seçer bir dokunuş yaptılar. Bölgenin çocukları olarak bizlere emanet ettiler. Dediler ki burayı en iyi siz bilirsiniz ve en iyi siz anlatabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Yeniden Silifke’ye, tüm Türkiye’ye kazandırılması adına çok mutluyum”

Mersin Marka Değerlerini Tanıtma Derneği (MERKADER) Başkan Yardımcısı Zeki Şan, “Silifke’ye çok önem veriyoruz. Gelişmekte olan bir yer. Gazi Çiftliği ve çalışmalara destek vermek amacıyla burada bulunuyoruz. Nazan Hocamız da aynı zamanda bu derneğin üyesi” derken, MESİDER’den Özge Metin de “Gazi Çiftliği’nin yeniden Silifke’ye, tüm Türkiye’ye kazandırılması adına çok mutluyum” diye konuştu.

MESİDER’den Zahide Metin, Gazi Çiftliği’ne gelmekten onur duyduğunu belirtirken; “Nazan Hanım’a da destek olmak için geldik. Harika bir geziydi, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziraat Mühendisi Mehmet Ünver ise bölgenin bir çocuğu olduğunu vurgulayarak, “Çocukluğumda bu okulun bahçesinde oyunlar oynadım. Atıl bir pozisyondaydı. Bugün çok heyecanlıyım. Özel bir noktadayız” ifadelerine yer verdi.