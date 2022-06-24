“Gülümse” 30 Eylül’de Sinemalarda

Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan Dr. Rose Cotter açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar.
Gülümse filmi, 30 Eylül’de sinemalarda!
ÖZET
Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.
YAZAN VE YÖNETEN
Parker Finn
YAPIMCI
Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, Robert Salerno
YAPIMCI
Adam Fishbach
OYUNCULAR
Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey with Kal Penn and Rob Morgan