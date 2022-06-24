“Gülümse” 30 Eylül’de Sinemalarda

Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan Dr. Rose Cotter açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar.

Gülümse filmi, 30 Eylül’de sinemalarda!

ÖZET

Bir hastayı içeren tuhaf, travmatik bir olaya tanık olan Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), açıklayamadığı korkutucu olaylar yaşamaya başlar. Bu karşı konulmaz derecede bunaltıcı olan dehşet hayatını ele geçirmeye başlarken, Rose hayatta kalmak ve korkunç yeni gerçekliğinden kaçmak için sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmek zorundadır.

YAZAN VE YÖNETEN

Parker Finn

YAPIMCI

Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, Robert Salerno

YAPIMCI

Adam Fishbach

OYUNCULAR

Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey with Kal Penn and Rob Morgan