IX. Uşak Kısa Film Festivali Mersin’e Geliyor

IX. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali Mersin Turnesi başlıyor.

Aralık 2022’de dokuzuncusu gerçekleştirilen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali Apart Sanat Derneği yürütücülüğü, Mersin Sinefil Sinema Derneği (MerSinefil) işbirliğiyle Mersin Turnesini yapıyor!

26-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı ev sahipliği yapacak.

IX. Uluslararası Uşak Film Festivali’nin gösterim kataloğundan seçilen Cannes, Venedik, Berlin, Toronto gibi festivallerde yarışan ve ödül alan ulusal ve uluslararası filmlerin aralarında bulunduğu birbirinden estetik filmler, iki gün boyunca Mersinli sinemaseverlerle buluşacak.

UFF Mersin Turnesinin ayrıntılı programı ise şu şekilde;

26 Mayıs 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı

1.Seans (18:00)

İstanbul İstanbul – Yön: Demir İnan

Bugün Değil – Yön: Yağmur Mısırlıoğlu

Stiletto – Yön: Can Merdan Doğan (Gösterim sonrası yönetmenle söyleşi gerçekleşecek)

2. Seans (19:30)

Acımasız Bir Sadelik Arzusu – Yön: Bulut Kırbaş

Ev Diye Bir Şey Yok – Yön: Nur Özkaya

Larva – Yön: Volkan Güney Eker

Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada – Yön: Özgürcan Uzunyaşa (Gösterim sonrası yönetmenle söyleşi gerçekleşecek)

27 Mayıs 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı

1.Seans (13:00)

Bahçeler Put Kesildi – Yön: Ali Cabbar

Uzak Ayna – Yön: Alican Durbaş

Godart Etkisi – Yön: Ali Aytaç Mehmetoğlu

Adres – Yön: Aram Dildar (Gösterim sonrası yönetmenle söyleşi gerçekleşecek)

2.Seans (14:30)

Uluslararası Seçki

3.Seans (16:00)

İçinden Sıyrılamadığım Betonlar – Yön: Yusuf Yılmaz (Gösterim sonrası yönetmenle söyleşi gerçekleşecek)

Benden Korkmana Gerek Yok – Yön: Recep Bozgöz

Babamın Öldüğü Gün – Yön: Emre Sefer

Yaşlı Adam ve Deniz – Yön: Eylül Yarkın

Kızılcık Dalı – Yön: Arzu Görgülü