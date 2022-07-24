Marvel Faz 5 ve 6’yı Açıkladı

Marvel’in San Diego Comic-Con’da Faz 4’ü açıklamasının üzerinden üç yıl geçti. Tamamlanmak üzere olan Faz 4’ün ardından sıra Daredevil‘in yeni Disney+ dizisini ve Thunderbolts filmini içeren Faz 5’e gelecek. Üstelik Kevin Fiege, kısa bir bahsetmeyle Faz 6’nın da Kasım 2025’te Avengers: Secret Wars filmiyle tamamlanacağını duyurdu.

Fleabag dokunuşlu hukuk komedisi She-Hulk: Attorney at Law, 17 Ağustos’ta Disney+’ta yayınlanacak.

Chadwick Boseman’sız Black Panther filmi Wakanda Forever, 11 Kasım’da sinemalarda gösterime girecek ve Faz 4 tamamlanmış olacak.

Faz 5’in ilk filmi Ant-Man and the Wasp: Quantumania, 17 Şubat 2023’te vizyona girecek.

Samuel L. Jackson’ın Nick Fury olarak döneceği Secret Invasion, 2023 ilkbaharında görücüye çıkacak.

Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ün vizyon tarihiyse 5 Mayıs 2023.

Hawkeye antagonisti Maya Lopez, 2023 yazında kendi dizisi Echo‘ya kavuşuyor.

Loki‘nin ikinci sezonu için de tarih yine 2023 yazı.

3 Kasım 2023, Blade hayranlarının not etmesi gereken tarih çünkü Mogul Mowgli yönetmeni Bassam Tariq’in yönettiği reboot, o gün vizyona girecek.

Black Panther: Wakanda Forever‘da tanışacağımız Riri Williams karakteri, Ironheart adlı kendi dizisiyle 2023 Sonbaharında Disney+’ta olacak.

Kathryn Hahn’ın WandaVision‘daki Agatha Harkness karakterinin kendi dizisi Agatha: Coven of Chaos, 2023 kışına programlanmış ancak 2024’e sarkabileceği de düşünülüyor.

Yeni Daredevil dizisi Born Again‘i bekleyenler 2024 İlkbaharına kadar dişlerini sıkmak zorunda.

Captain America: New World Order, 3 Mayıs 2024’te vizyona girecek.

Ve sonunda Faz 5, Marvel’in anti-kahramanlarından oluşturduğu Suicide Squad tarzı takımının filmi Thunderbolts ile 25 Temmuz 2024’te nihayete erecek.

Faz 6, 8 Kasım 2024’te Fantastic 4 filmiyle başlayacak, 2 Mayıs 2025’te Avengers: The Kang Dynasty ile eli yükseltip 7 Kasım 2025’te Avengers: Secret Wars ile sonlanacak.