17 Haziran: En yakın arkadaşı ölen Claire, geride kalan kocasına ve kızına göz kulak olmak ister ve sıklaşan görüşmeler sırasında David’in bastırdığı duyguları birlikte açığa çıkarmaya başlarlar. Yeni Kız Arkadaşım / Une nouvelle amie François Ozon’un son on yılda çıkardığı en iyi işlerden biri; hüzünlü, romantik ve enerji dolu bir dram.

18 Haziran: Annesi trajik bir otomobil kazasında yaşamını yitiren Ida, teyzesi ve kuzenleriyle yaşamaya başlar. İlk bakışta sevgi dolu görünen bu aile bir taraftan da şiddet yüklü ve suç dolu bir hayat sürmektedir. Pandemi olmasa 11 Aralık 2020’de sinemalarda göreceğimiz Danimarka yapımı Vahşi Bölge / Kød & blod, ilgi çekici bir “aile” filmi. Yönetmen Jeanette Nordahl.

19 Haziran: Hayatında hiç hastane koridoru görmeyenlerin başyapıt muamelesi yaptığı Maddenin Halleri / Phases of Matter, sizin de herhangi bir gece herhangi bir hastaneye girip telefonunuzla çekebileceğiniz kadar basit, hiçbir sanatsal değeri olmayan, belgesel demeye bin şahit isteyen bir video işi. Kan görünce bayılan, iğne ile enjektörü ayıramayan biriyseniz sevebilirsiniz. Yönetmen Deniz Tortum.

20 Haziran: Yeni bir hapishanede göreve başlayan gardiyan en tehlikeli koğuşa verilir ve aynı gün isyan çıkar, mahkumlar kontrolü ele geçirir. Hayatta kalmak için onlardan biri gibi davranırken bir taraftan da güvenlik güçleriyle iletişimi sürdürmeye çalışan adamın yaşadığı dehşeti konu eden tam 44 ödüllü İspanyol yapımı roman uyarlaması Hücre 211 / Celda 211, ülkemizde değeri fazla bilinmemiş başarılı bir iş. Yönetmen Daniel Monzon.

21 Haziran: 49. bültenin “atıptutuyorum öneriyor” köşesinde tanıttığımız Jim Jarmusch filmi Paterson.

22 Haziran: 2018 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Dokunma Bana / Touch Me Not, mahremiyet üzerine kişisel bir araştırma projesine girişen bir sinemacı ve onun karakterleri üzerine deneysel bir iş. Yönetmen Adina Pintilie.

23 Haziran: Müzisyen Scott Walker üzerine, 2020 yapımı 65 dakikalık avangart animasyon Rastlantısal Zevkler / Circumstantial Pleasures. Yönetmen Lewis Klahr.