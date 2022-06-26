Netflix Türkiye Temmuz Programı

NETFLIX DİZİLERİ

Zeytin Ağacı (28/07/2022)

Ada, Sevgi ve Leyla’nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi’ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olur.

Stranger Things 4: 2. Kısım (01/07/2022)

Aralarına mesafeler girmiş olsa da her zamankinden daha kararlı olan dostlarımız, korkutucu bir gelecekle karşı karşıya. Ama bu daha başlangıç. Sonun başlangıcı…

Resident Evil: biohazard (14/07/2022)

Korku oyunu serisinden uyarlanan Resident Evil: biohazard, T-virüsünün keşfinden neredeyse otuz yıl sonra yaşanan bir salgınla Umbrella Corporation’ın karanlık sırlarının ortaya çıkmasını konu alıyor.

Uncoupled (29/07/2022)

17 yıllık partneri tarafından aniden terk edilen New Yorklu bir emlakçı, 40’larındaki bekâr bir insan olarak hayata yeni bir başlangıç yapar.

Boo, Bitch (08/07/2022)

Lise son sınıftaki iki dost, fark edilmek için son bir hamle yapar. Ancak içlerinden biri hayalete dönüşür ve fırsatını bulmuşken hayatın tadını çıkarır.

Virgin River: 4. Sezon (20/07/2022)

Mel yeni gerçekliğine alışmaya çalışırken, Jack’in geçmişi geleceğini tehdit eder ve Virgin River’a yeni gelen biri ortalığı karıştırır.

Dream Home Makeover: 3. Sezon (27/07/2022)

Syd ve Shea, çalışma odasında bir vaha yaratmaktan şık bir şarap mahzenine kadar müşterilerinin hayallerini gerçekleştirirken McGee ailesine yeni bir üye katılıyor.

Farzar (15/07/2022)

Uzaylıların dünyasındaki bir insan kolonisinde yaşayan Prens Fichael gezegeni kötülerden kurtarmaya ant içer ama en büyük kötülüğü yapan kişinin babası olduğunu öğrenir.

Control Z: 3. Sezon (06/07/2022)

Sofia, Javi ve arkadaşları lisedeki son yıllarının tadını çıkarmaya çalışır, ancak daha önce de sorun çıkarmış olan bir hacker hayatı onlara zindan eder.

NETFLIX FİLMLERİ

The Gray Man (22/07/2022)

Gizemli bir CIA ajanı, CIA’in sırlarını ortaya çıkarınca, sosyopat bir gizli ajan onun peşine düşer ve dünyanın her yerinde onu aramaya başlar.

İkna (15/07/2022)

Mütevazı ve çekici bir adamla evlenmemesi için ikna edilen Anne Elliot, sekiz yıl sonra yolları tekrar kesiştiğinde bu kez kalbinin sesini dinleyip gerçek aşka ikinci bir şans verecek mi?

Merhaba, Hoşça Kal ve Yaşadığımız Her Şey (06/07/2022)

Üniversiteden önce pişman olmadan ve kalp kırmadan ayrılmak üzere bir anlaşma yapan Clare ve Aidan, aşka bir şans daha vermek mi yoksa sonsuza dek ayrı kalmak mı konusunda bir tercih yapar.

Deniz Canavarı (08/07/2022)

Efsanevi bir deniz canavarı avcısı ve onun gemisine kaçak olarak binen genç bir kız, keşfedilmemiş sularda destansı bir yolculuğa çıkar.

Lanetli Sembol (08/07/2022)

Altı yıl önce dini bir tabuyu yıkmasının ardından lanetlenen Lee Jo-nan, şimdi kızını kendi yaptıklarının sonuçlarından korumalıdır.

Kalplerimiz Bir (29/07/2022)

Azimli bir şarkıcı ve söz yazarı ile bir deniz subayı, olanca farklılıklarına ve tüm zorluklara rağmen birbirlerine âşık olur.

Paula ve Jojo (11/07/2022)

Paula, âşık olup Berlin’deki çılgın flört maceralarını geride bırakan en yakın arkadaşı Jojo’nun düğününü sabote etmek için elinden geleni yapar.

NETFLIX BELGESELLERİ

Neredesin D.B. Cooper? (13/07/2022)

1971’de bir hava korsanı, bir çanta dolusu çalıntı parayı alarak paraşütle uçaktan atladı ve yakayı kurtardı. Yıllar sonra bu kişinin kimliği hâlâ gizemini koruyor.

Street Food: ABD (26/07/2022)

Street Food’un bu sezonunda Amerikalı aşçılar, mangal ustaları, taco ve burrito yapan şefler ve mutfaktaki kahramanlar ön plana çıkıyor.

İnternetin En Çok Nefret Edilen Adamı (27/07/2022)

Bu yeni belgesel dizisi, bir annenin bir porno sitesinin acımasız sahibine karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alıyor.

NETFLIX ÇOCUK & AİLE

Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye (14/07/2022)

Efsanevi savaşçı Po sihirli silahları ele geçirmek, itibarını düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için elit bir İngiliz şövalyesiyle dünyayı dolaşır.

Jurassic World Kretase Kampı: 5. Sezon (21/07/2022)

Popüler serinin dünyasında geçen dizi, genç kampçıların Isla Nublar’ı arkalarında bırakıp yeni topraklarda karşılaştıkları tehditlerle yüzleştikleri yeni sezonuyla geri dönüyor.

LİSANSLI İÇERİK

Fırlama Kızlar (01/07/2022)

Beverly Hills’de yaşayan, çekingen ve içine kapanık görünen öğrencileri tespit edip onları baştan yaratan still ikonu Cher Horowitz, Tai isimli sınıf arkadaşının görünüşünü değiştirmeye karar verir ve hayatında yeni bir sayfa açılır.