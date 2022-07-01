Netflix’e Yeni Gelen Tüm Filmler

Her ne kadar orijinal içerikleriyle tanınsa da Netflix her ay başka yapım şirketlerinin filmlerine de yer veriyor. İşte Netflix Türkiye’nin yayın haklarını aldığı ve Temmuz ayında yayınlayacağı tüm filmlerin listesi:

Devil Şeytan 01.07.2022 The Scorpion King 3: Battle for Redemption Akrep Kral 3: Kurtarmak İçin Savaş 01.07.2022 Buddy Games Arkadaş Oyunları 01.07.2022 One Day Bir Gün 01.07.2022 Flight Uçuş 01.07.2022 Minamata Minamata 01.07.2022 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 13 Saat: Bingazi’nin Gizli Askerleri 01.07.2022 The Core Kor 01.07.2022 The Scorpion King 2: Rise of a Warrior Akrep Kral 2: Bir Savaşçının Doğuşu 01.07.2022 The Theory of Everything Her Şeyin Teorisi 01.07.2022 Ex Machina Ex Machina 01.07.2022 Hitting the Apex Zirve Yarışı 01.07.2022 Æon Flux Aeon Flux: Gelecek Flux’ta 01.07.2022 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı 01.07.2022 The Spanish Princess: Season 1 The Spanish Princess: 1. Sezon 15.07.2022 The Spanish Princess: Season 2 The Spanish Princess: 2. Sezon 15.07.2022 Irresistible Dürüst Aday 15.07.2022 Too Close For Christmas Noel’e Çok Yakın 31.07.2022 Jungleland Jungleland: Rüyaya Yolculuk 31.07.2022 Cut Throat City Zalim Şehir 31.07.2022