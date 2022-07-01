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Netflix - Film

Netflix’e Yeni Gelen Tüm Filmler

Netflix orijinal içeriği olmayan Temmuz 2022 filmleri.

Her ne kadar orijinal içerikleriyle tanınsa da Netflix her ay başka yapım şirketlerinin filmlerine de yer veriyor. İşte Netflix Türkiye’nin yayın haklarını aldığı ve Temmuz ayında yayınlayacağı tüm filmlerin listesi:

DevilŞeytan01.07.2022
The Scorpion King 3: Battle for RedemptionAkrep Kral 3: Kurtarmak İçin Savaş01.07.2022
Buddy GamesArkadaş Oyunları01.07.2022
One DayBir Gün01.07.2022
FlightUçuş01.07.2022
MinamataMinamata01.07.2022
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi13 Saat: Bingazi’nin Gizli Askerleri01.07.2022
The CoreKor01.07.2022
The Scorpion King 2: Rise of a WarriorAkrep Kral 2: Bir Savaşçının Doğuşu01.07.2022
The Theory of EverythingHer Şeyin Teorisi01.07.2022
Ex MachinaEx Machina01.07.2022
Hitting the ApexZirve Yarışı01.07.2022
Æon FluxAeon Flux: Gelecek Flux’ta01.07.2022
The Mummy: Tomb of the Dragon EmperorMumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı01.07.2022
The Spanish Princess: Season 1The Spanish Princess: 1. Sezon15.07.2022
The Spanish Princess: Season 2The Spanish Princess: 2. Sezon15.07.2022
IrresistibleDürüst Aday15.07.2022
Too Close For ChristmasNoel’e Çok Yakın31.07.2022
JunglelandJungleland: Rüyaya Yolculuk31.07.2022
Cut Throat CityZalim Şehir31.07.2022

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