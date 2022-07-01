Netflix’e Yeni Gelen Tüm Filmler

Her ne kadar orijinal içerikleriyle tanınsa da Netflix her ay başka yapım şirketlerinin filmlerine de yer veriyor. İşte Netflix Türkiye’nin yayın haklarını aldığı ve Temmuz ayında yayınlayacağı tüm filmlerin listesi:
|Devil
|Şeytan
|01.07.2022
|The Scorpion King 3: Battle for Redemption
|Akrep Kral 3: Kurtarmak İçin Savaş
|01.07.2022
|Buddy Games
|Arkadaş Oyunları
|01.07.2022
|One Day
|Bir Gün
|01.07.2022
|Flight
|Uçuş
|01.07.2022
|Minamata
|Minamata
|01.07.2022
|13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
|13 Saat: Bingazi’nin Gizli Askerleri
|01.07.2022
|The Core
|Kor
|01.07.2022
|The Scorpion King 2: Rise of a Warrior
|Akrep Kral 2: Bir Savaşçının Doğuşu
|01.07.2022
|The Theory of Everything
|Her Şeyin Teorisi
|01.07.2022
|Ex Machina
|Ex Machina
|01.07.2022
|Hitting the Apex
|Zirve Yarışı
|01.07.2022
|Æon Flux
|Aeon Flux: Gelecek Flux’ta
|01.07.2022
|The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor
|Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı
|01.07.2022
|The Spanish Princess: Season 1
|The Spanish Princess: 1. Sezon
|15.07.2022
|The Spanish Princess: Season 2
|The Spanish Princess: 2. Sezon
|15.07.2022
|Irresistible
|Dürüst Aday
|15.07.2022
|Too Close For Christmas
|Noel’e Çok Yakın
|31.07.2022
|Jungleland
|Jungleland: Rüyaya Yolculuk
|31.07.2022
|Cut Throat City
|Zalim Şehir
|31.07.2022