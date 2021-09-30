Öykü Palas, yazar Murat Orçan‘ın yayımlanan üçüncü eseri. Savaşın Şafağında Aşk ve Kuşkonmaz romanlarından sonra içinde yaşayan 19 derin hikâyeyi gün yüzüne çıkarıyor. Birer şiir gibi dökülüyor kelimeler ancak öykünün keskin gücünü arkasına alarak ulaşıyor okura. Zamanın, mekânın ve bağlayıcı unsurların hepsini yok sayarak anlatıyor derdini yazar bu öykülerde. Kimi zaman yalnızlığa dem vuruyor kimi zaman ise bir savaş mağdurunun hislerine tercüman oluyor.

Zamanı olmayan hikayeler bunlar. Yaşanması olası, çoğu hayata tutunmuş öyküler.

Bazen bir lokantanın basık bulaşıkhanesidir bu dünya, bazen de eski bir bağ evinin kadim ağacı. Yaşlı, genç, soğuk, sıcak, hep bizim bağrımızı delen sözleri vardır. Yaşanmışlıklar ne kadar değerliyse o kadar değerli, elini tuttuğumuz kişinin avucumuzdaki son sıcaklığı gibi sonsuz.

Kimi zaman bir kısrak gibi koşan ömrümüzde bir duraksama, bir nefeslik serinlikle gözlerimizi kapatabileceğimiz boşluklar, kelimelerle bir araya geldi.

Özgeçmiş

03.03 1986 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Pazarlama Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. 2009 yılından beri bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışmakta.

Edebiyata ilgisi tiyatro ile başladı. Tiyatro ile 2003 yılından beri aktif olarak ilgilenmekte. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da özel gruplarda ve şehir tiyatrolarında görev aldı.

Tiyatro yaptığı dönemde edebiyata olan ilgisi arttı. Okuduğu ve oynadığı oyunlarda, karakterleri tahlil etme ve yorumlama fırsatı oldu. Birçok kurs ve atölye çalışmasına katılarak kendini geliştirmeye çalıştı. Radyo ve TV’de bazı projelerde yer aldı.

Eserleri

Savaşın Şafağında Aşk – 2016 – Roman

Kuşkonmaz – 2018 – Roman

Öykü Palas – 2021- Öyküler

Aşk-ı Mevzu – Tiyatro Oyunu

Ayna Kırıldığında – Tiyatro Oyunu