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Basın Bülteni

Üç Bin Yıllık Bekleyiş’ten Yeni Fragman

Mad Max: Fury Road’dan yedi yıl sonra George Miller’a kavuşuyoruz.

George Miller’ın yeni filminin fragmanı yayınlandı. Filmin basınla paylaşılan bilgi notu şu şekilde:

Büyük beğeni toplayan “Mad Max: Fury Road”dan yedi yıl sonra George Miller, epik aşk filmi “Üç Bin Yıllık Bekleyiş”in yönetmen koltuğuna geri döndü.

İngiliz yazar A. S. Byatt’ın 1994 tarihli “The Djinn in the Nightingale’s Eye” adlı kısa öyküsünden uyarlanan “Üç Bin Yıllık Bekleyiş”de Tilda Swinton, bir kavanoza hapsedilmiş bir Cin (İdris Elba) ile karşılaşan parlak bir bilgin Alithea rolünde. İstanbul’da bir otel odasında uzun bir sohbet sırasında Cin, Alithea’nın özgürlüğünü kazanmasına yardım etmesi halinde üç dileğini yerine getirmek için onunla bir anlaşma yapar. Alithea’nın dilekleri, zaman içinde yirmi yıl atlamayla sonuçlanır, bu arada birbirleri için beklenmedik duygular geliştirir.

Tilda Swinton, Idris Elba, Pia Thunderbolt, Berk Öztürk’ün kadroda yer aldığı filmin vizyon tarihi 16 Eylül 2022 olarak belirlendi.

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