Üçüncü Katta Cinayet: Fransız Usulü Arka Pencere

Fransız yapımı Üçüncü Katta Cinayet / Le Crime du 3e étage, karşı apartmandaki komşunun bir cinayet işlediğinden şüphelenen Hitchcock tutkunu Colette (Laetitia Casta) ve François (Gilles Lellouche) çiftinin amatör dedektifliğe soyunmasını konu alıyor. Yönetmenliğini Rémi Bezançon’un yaptığı film, ilk bakışta klasik bir “komşu gözetleme” temalı polisiye gibi görünse de kısa sürede sinema tarihine göz kırpan ironik bir anlatıya dönüşüyor. Bezançon, polisiye gerilimi romantik komedi öğeleriyle harmanlarken, izleyiciyi hem gizemli bir suça hem de bir evliliğin çözülme ve yeniden inşa sürecine tanık ediyor.

Colette karakterinin bir Hitchcock uzmanı olması anlatının temel gerilim kaynağını oluşturuyor. Colette’in karşı apartmandaki komşunun cinayet işlemiş olabileceğine dair şüphesi, seyircinin de olaylara bu perspektiften bakmasını sağlıyor. Böylece izleyici yalnızca bir gözlemci olmaktan çıkarılarak Colette’in paranoyasına ortak ediliyor.

Öte yandan filmdeki dedektiflik araştırmasının ciddi bir polisiye atmosfer yerine zaman zaman absürt ve mizahi bir tonda ilerlemesi, filme türler arası geçiş imkanı sağlıyor. Colette ve François’nın amatörce yürüttüğü soruşturma, klasik suç filmlerindeki profesyonel dedektif anlatısını ters yüz ederken, filmin dramatik gerilimini azaltmak yerine oyunbaz bir ton katıyor.

Filmin güçlü yanlarından biri de evlilik ilişkisini merkezine yerleştirmesi. Giriştikleri amatör soruşturma, çiftin hayatına hareket getirerek rutinleşmiş ilişkilerini yeniden canlandırıyor. Colette ve François, komşularını gözetlerken aynı zamanda birbirlerini yeniden görmeye başlıyor. Bu açıdan film, “şüpheyi” yalnızca bir olay örgüsü unsuru olarak değil, karakter gelişiminin katalizörü olarak da kullanıyor.

Sonuç olarak Üçüncü Katta Cinayet, Hitchcock referansları, türler arası geçişleri, ve mizahi polisiye yaklaşımıyla benzerleri arasında öne çıkan bir yapım. Filmde, Hitchcock sinemasına verilen açık referanslar, yalnızca bir suç hikâyesi anlatmakla kalmıyor aynı zamanda sinema izleme alışkanlığının gerçeklik algısını nasıl etkilediğine dair bir tartışma da sunuyor.