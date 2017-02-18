Geçen yıl Veşarti ile festivalin Keşif yarışmasının galibi olan Ali Kemal Çınar’ın üçüncü uzun metrajlı filmi Genco bu yıl Ev bölümünde gösteriliyor. Diyarbakır’da vegan yemekler satan bir kafe işleten ve beş yaşından beri ufak doğaüstü güçleri olan Ali Kemal’in otuz beş yaşında bir gün güçleriyle ilgili gerçeği öğrenmesi ve yaşanan talihsizliği düzeltme çabasına girmesini konu eden yapım, benim diyen yerli komediden daha komik ve baştan sona yitirmediği keskin mizahıyla oldukça eğlenceli. “İlk Kürt Süper Kahraman Filmi” olarak tanımlanan Genco’nun incelikle ördüğü metni aynı zamanda insanoğlunun güç hırsı üzerine çok şey söylüyor. Aslında filmin amacı güldürmek değil, yaşananların yarattığı doğal bir mizaha sahip. Hiçbir karakter çıkıp espri yapmıyor, mizah senaryonun hamurunda var ve bu yüzden de çok kıymetli. Sıradan insanların başına gelen sıra dışı olayların onları nasıl etkileyebileceği üzerine görüp görebileceğimiz en gerçeğe yakın tepkiler hikayeye yedirilmiş. Ali Kemal Çınar seyirciyi etkileyecek dönüm noktalarının peşine düşüp yalınlığı hasarlamak yerine gerçeklerin içine bakmayı tercih etmiş.

Her filmiyle teknik becerisini artırsa da, karşımızdakinin olanaksızlıklar içinde Diyarbakır’da kendi başına film yapan bir adamın ürünü olduğunu unutmamak gerek. Yazan, yöneten, oynayan, kurgulayan ve verdiği röportajlarda “Ali Kemal’in maceraları devam edebilir” diyen, gerçekten de gösterildiği bölüme uygun “Ev” filmleri yapan Ali Kemal Çınar’ın filmleri pahalı post prodüksiyon işlemlerinden geçmiyor diye burun kıvırmak yerine dünyasını anlamaya çalışıp içine girmeye özen göstermeliyiz. Karşımızda bu coğrafyanın en iyi diyalog yazarlarından biri var. Kanepelere oturttuğu oyuncularını sabit planla çekip süslü numaralara başvurmadan 80 dakika boyunca izletebilen kaç tane Kürt ya da Türk senarist var, sorarım size.

Film sonrası söyleşide gelen sorulardan birine “Anlatmaya değer bir hikayem olursa Genco’nun devam filmleri gelebilir, bilirsiniz süper kahramanlara tek filmle yetinmeyi sevmez” diyen Ali Kemal Çınar’ın filmini !f kapsamında görme şansınız varken kaçırmayın. Umarız önceki filmlerinin aksine dağıtımcı bulur, yoksa Genco da gömülü bir hazine olarak bir köşede kaderine terk edilecek çünkü.