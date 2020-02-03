Yıldızlar Altında, Denizin Kıyısında

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri 5. Yaşını Kutluyor!

Beş yıldır Ayvalık’ın gelenekselleşen kültür sanat etkinliklerinden biri olan film gecelerinde; dünya festivallerinde dikkat çeken, Oscar ve Altın Küre’den ödüllerle dönen, Cannes, Berlin, Venedik ve Toronto film festivallerinde prömiyerini yapan yılın en yeni yapımları izleyiciyle buluşacak. Ayvalık Belediye Binası’nın denize nazır bahçesinde kurulacak açık hava sinemasında yapılacak gösterimler her akşam saat 21.30’da başlayacak. Bu sinema keyfine, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin geleneksel kahve ikramı eşlik edecek.

Deniz kenarında, yıldızlar altında sinema keyfi yaşamak ve 5. yıl coşkusuna ortak olmak isteyenler için biletler Biletix ve Biletinial web siteleri üzerinden 1-11 Temmuz tarihleri arasında ön satışa sunulacak. 11 Temmuz’a kadar sürecek ön satışta biletler 300 TL’den, 11-19 Temmuz tarihleri arasında ise hem kapıdan hem de Biletix ve Biletinial üzerinden 350 TL’den satın alınabilecek.

Açık Hava Film Geceleri, 11 Temmuz akşamı Oscar ödüllü usta yönetmen Chloé Zhao’nun imzasını taşıyan büyüleyici dönem draması Hamnet ile başlayacak. Maggie O’Farrell’ın New York Times en çok satanlar listesindeki romanından uyarlanan film, Shakespeare’in zamansız başyapıtı Hamlet’e ilham veren, büyük bir trajedi ile sınavdan geçen, gözler önüne serilmemiş aşk hikâyesini anlatıyor. Altın Küre’de En İyi Drama Filmi dâhil iki ödül kazanan, Oscar’da 8, BAFTA’da ise 11 adaylıkla dikkat çeken yapımda; William Shakespeare’e Paul Mescal hayat verirken, eşi Agnes’ı canlandıran ve bu rolüyle Oscar, Altın Küre ve BAFTA ödülü kazanan Jessie Buckley performansıyla devleşiyor. Kadrosunda Emily Watson ve Joe Alwyn’in de yer aldığı filmin yapımcıları arasında Sam Mendes ve Steven Spielberg gibi isimler bulunuyor.

12 Temmuz akşamı, Marslı’nın yazarı Andy Weir’ın romanından uyarlanan bilimkurgu türündeki Kurtuluş Projesi / The Project Hail Mary beyazperdede olacak. Phil Lord ve Christopher Miller’ın yönettiği filmin senaryosu Drew Goddard’a ait. Film, evinden çok uzaktaki bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş hâlde uyanan fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace’in hikâyesini anlatıyor. Hafızası yerine geldikçe, güneşin sönmesine neden olan gizemli bir maddeyi çözmek ve dünyayı yok olmaktan kurtarmak zorunda olduğunu fark eden Grace, beklenmedik bir dostluk sayesinde bu mücadeleyi tek başına vermek zorunda kalmıyor. Filmin başrollerini Ryan Gosling ve Sandra Hüller paylaşıyor.

13 Temmuz’da usta yönetmen François Ozon’un dünya edebiyatının en büyük klasikleri arasında yer alan Albert Camus’nün ikonik eserinden uyarladığı Yabancı / The Stranger, Ayvalık’ta gösterilecek. 1938 Cezayiri’nde geçen hikâye, otuzlu yaşlarının başında, annesinin cenazesinde tek bir damla gözyaşı dökmeden ertesi gün normal hayatına ve ilişkilerine geri dönen Meursault’nun, komşusu Raymond yüzünden trajik bir olaya sürüklenmesini konu alıyor. Camus’nün topluma ve hayata yabancılaşmış bu kült karakterinin hikâyesi, Ozon’un kaynak metne büyük bir saygıyla yaklaştığı rejisiyle sinemaseverlere muhteşem bir seyir deneyimi sunuyor. Film, dünya prömiyerini 2025 Venedik Film Festivali’nde yaptı.

14 Temmuz akşamı yıldız oyuncular Zendaya ve Robert Pattinson’ın başrollerini paylaştığı, şimdiden yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Drama / The Drama seyirciyle buluşacak. Evlilik haftalarında olan mutlu bir nişanlı çiftin, geçmişten gelen beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinde verdikleri büyük sınavı konu alan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini daha önce festivalde İlgi Manyağı filmi gösterilen Kristoffer Borgli üstleniyor. Filmin güçlü yapımcı kadrosunda ise çağdaş sinemanın dâhi yönetmenlerinden Ari Aster yer alıyor.

Fatih Akın’ın merakla beklenen yeni tarihî draması Amrum, 15 Temmuz akşamı gösterilecek. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve Alman Film Ödülleri’ne En İyi Film dâhil 6 dalda aday gösterilen yapım, 1945 baharında, İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde Almanya’nın kuzeyindeki Amrum adasında geçiyor. 12 yaşındaki Nanning’in, Nazi sempatizanı hamile annesine yardım etmek için tehlikeli sularda fok avlayıp çiftlikte çalışırken Hitler’in düşüşüyle sarsılan dünyasını anlatan film; bir çocuğun gözünden ahlaki çöküşü, masumiyeti ve şefkati sorguluyor. Filmin başrollerinde bu filmdeki performansıyla dikkat çeken çocuk oyuncu Jasper Billerbeck’e Diane Kruger eşlik ediyor.

16 Temmuz akşamı, bu yıl İsviçre’nin Oscar adayı olarak seçilen sürükleyici dram ve gerilim filmi Gece Vardiyası / Late Shift beyazperdede olacak. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan Petra Volpe imzalı film, personel yetersizliğiyle boğuşan bir İsviçre hastanesinde çalışan hemşire Floria’nın, yoğun bir gece vardiyasında baskı altında yaptığı kritik bir hata sonrası kontrolden çıkan dakikalarını anlatıyor. Sağlık sektöründeki zorlukları ve insani fedakârlıkları Leonie Benesch’in olağanüstü performansıyla gözler önüne seren film, yüksek temposuyla dikkat çekiyor.

Pop müziğin kralı Michael Jackson’ın yaşamı ve mirası, 17 Temmuz akşamı sinemaseverlerle buluşacak. Jackson 5’ın solisti olduğu çocukluk yıllarından dünya çapında bir ikona dönüştüğü zirveye kadar hem sahne arkasındaki dramatik hayatını hem de en ikonik performanslarını beyazperdeye taşıyan Michael filminde, ünlü sanatçıya yeğeni Jaafar Jackson hayat veriyor. Antoine Fuqua’nın yönettiği, senaryosunu John Logan’ın yazdığı biyografik ve müzikal yapımın kadrosunda Miles Teller ve Colman Domingo gibi yıldızlar yer alıyor.

Moda dünyasının ikonik kraliçesi Miranda Priestly ve unutulmaz ekibi yirmi yıl sonra Şeytan Marka Giyer 2 / The Devil Wears Prada 2 ile beyazperdeye geri dönüyor. 18 Temmuz akşamı gösterilecek film, dijital çağın gölgesinde Runway dergisini kurtarmaya çalışan Miranda Priestly ile eski asistanı Andy Sachs’ın, artık sektörün zirvesinde güçlü bir rakip olarak karşılarına çıkan Emily Charlton’a karşı verdikleri güç mücadelesini anlatıyor. Filmde, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci ikonik karakterleriyle New York’un ışıltılı sokaklarına geri dönüyor. İlk filmin yaratıcı ekibinden yönetmen David Frankel ve senarist Aline Brosh McKenna’yı yeniden buluşturan bu eğlenceli devam filminde kadroya Kenneth Branagh ve Simone Ashley gibi yeni popüler isimler de eşlik ediyor.

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 19 Temmuz akşamı izleyiciye, John Wick’in yaratıcısı Derek Kolstad ile başroldeki Breaking Bad yıldızı Bob Odenkirk’ün birlikte kaleme aldığı polisiye gerilim Normal ile veda edecek. Sıra dışı yönetmen Ben Wheatley’nin yönettiği film, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nin Geceyarısı Çılgınlığı bölümünde yaptı. Karanlık bir atmosfere sahip olan yapımda Odenkirk, Minnesota’nın sakin görünen Normal kasabasına geçici şerif olarak atanan, geçmişi sırlarla dolu Ulysses karakterine hayat veriyor. Ters giden bir banka soygununun ardından kasaba eşrafının kirli sırlarını açığa çıkararak tüm şimşekleri üzerine çeken Ulysses’in hikâyesi, film gecelerine temposu yüksek bir final yaptıracak.