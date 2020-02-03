BİZİ TAKİP ET...

Sitede ara...

Basın Bülteni

Kısalar Bölümü Akbank Sanat İşbirliğiyle Ayvalık’ta!

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden İlk Sürpriz: Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin büyük ilgi gören bölümü Kısalar, bu yıl Akbank Sanat sponsorluğunda gerçekleşecek. 14-20 Eylül tarihleri arasında 5. yaşını kutlayacak festival, Türkiye’den ve dünyanın farklı coğrafyalarından kısa filmleri bir araya getirerek kısa film üretiminin güncel örneklerine odaklanacak.

Sinemanın en dinamik, yenilikçi ve yaratıcı alanlarından kısa metraj filmlerin oluşturduğu Kısalar seçkisine dört yıldır büyük önem veren Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bu sene Akbank Sanat sponsorluğunda sinemaseverlerle buluşuyor. Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 2027 yılında 23. kez düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali ile sinemacılara büyük bir alan açan Akbank Sanat’ın katkılarıyla kapsamını daha da genişletiyor. Festival, yeni yönetmenlerin ilk işlerinden usta sinemacıların kısa çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze sunacak olan Kısalar bölümü ile sinema profesyonelleri, genç sinemacılar ve sinemaseverler için ilham verici bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Türkiye ve Dünya Sinemasından Güçlü Hikâyeler Ayvalık’ta Buluşacak

Biçimsel arayışları, cesur anlatıları ve özgün bakış açılarıyla dikkat çeken yapımlardan oluşan Kısalarseçkisinde bu yıl ilk kez, Türkiye’den kısa metraj film üretiminin öne çıkan örneklerinin yanı sıra uluslararası festivallerde övgü toplamış, farklı coğrafyaların kültürlerini ve hikâyelerini barındıran uluslararası kısa metraj filmler de yer alacak. Böylece festival, kısa film alanında uluslararası bir paylaşım, keşif ve buluşma zemini oluşturacak, dünyadan sinemacıları da ağırlayacak.

Sinemanın geleceğine yön verecek yaratıcı sesleri ve kısa metraj filmlerin gelişimini destekleyen Akbank Sanat’ın katkılarıyla düzenlenecek gösterimler, festival boyunca sinemaseverlere zengin bir seyir deneyimi sunacak. Kısa metraj filmin sunduğu yaratıcı olanakları görünür kılan programda yer alacak filmler; kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerde üretilmiş, ulusal ve uluslararası festivallerde dikkat çeken yapımlardan oluşacak. Gösterimlerin ardından gerçekleştirilecek yönetmen söyleşileri ve soru-cevap seansları sayesinde, sinemaseverler ve sinemacılar bir araya gelerek filmlerin üretim süreçlerini ve kısa filmin güncel dinamiklerini konuşma fırsatı bulacaklar. 

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde Akbank Sanat sponsorluğunda düzenlenecek Kısalar bölümünde yer alacak filmler ve programdan detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

Bunları da beğenebilirsiniz...

Gezdim, Gördüm, Doydum

Şef Restoranında Kahvaltı: Gasto Street & Local Food

Topağacı’nda yeni yapılan bir apartmanın altına, tam olarak MOC’un sağına konumlanan Gasto Street & Local Food adından da anlaşılacağı gibi yerel sokak lezzetlerini şık...

03 Şubat 2020

Liste

80’lerin En Güzel 100 şarkısı

80'ler dendiğinde akla ilk gelen şey o dönemin şarkıları olsa gerek. O dönemin bir başka alameti farikası da tüm yurdu saran Betamax, sonrasında da...

11 Mart 2015

Bana Onun Portre-sini Getirin

Bir film artisti vuruldu: Uğur Güçlü’nün kısa ve hazin Yeşilçam macerası

Tarık Akan’ın, Ediz Hun’un, Hülya Koçyiğit’in, Necla Nazır’ın, Oya Aydoğan’ın, Selda Alkor’un, Tamer Yiğit’in, Süleyman Turan’ın, Gülşen Bubikoğlu’nun, Ajda Pekkan’nın… Bu isimler ilk kez...

25 Nisan 2012

Liste

Tüm Zamanların En İyi 15 Türkçe Rock Şarkısı

Sırf o güzel şarkıları bir kez daha anmak adına yaptığımız Tüm Zamanların En İyi 15 Türkçe Rock Şarkısı araştırmasının bir parçası oldular.

15 Haziran 2015

Copyright © 2008 - 2026 Ters Ninja

  • Bizi takip et