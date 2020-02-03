Kısalar Bölümü Akbank Sanat İşbirliğiyle Ayvalık’ta!

Sinemanın en dinamik, yenilikçi ve yaratıcı alanlarından kısa metraj filmlerin oluşturduğu Kısalar seçkisine dört yıldır büyük önem veren Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bu sene Akbank Sanat sponsorluğunda sinemaseverlerle buluşuyor. Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 2027 yılında 23. kez düzenlenecek Akbank Kısa Film Festivali ile sinemacılara büyük bir alan açan Akbank Sanat’ın katkılarıyla kapsamını daha da genişletiyor. Festival, yeni yönetmenlerin ilk işlerinden usta sinemacıların kısa çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze sunacak olan Kısalar bölümü ile sinema profesyonelleri, genç sinemacılar ve sinemaseverler için ilham verici bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Türkiye ve Dünya Sinemasından Güçlü Hikâyeler Ayvalık’ta Buluşacak

Biçimsel arayışları, cesur anlatıları ve özgün bakış açılarıyla dikkat çeken yapımlardan oluşan Kısalarseçkisinde bu yıl ilk kez, Türkiye’den kısa metraj film üretiminin öne çıkan örneklerinin yanı sıra uluslararası festivallerde övgü toplamış, farklı coğrafyaların kültürlerini ve hikâyelerini barındıran uluslararası kısa metraj filmler de yer alacak. Böylece festival, kısa film alanında uluslararası bir paylaşım, keşif ve buluşma zemini oluşturacak, dünyadan sinemacıları da ağırlayacak.

Sinemanın geleceğine yön verecek yaratıcı sesleri ve kısa metraj filmlerin gelişimini destekleyen Akbank Sanat’ın katkılarıyla düzenlenecek gösterimler, festival boyunca sinemaseverlere zengin bir seyir deneyimi sunacak. Kısa metraj filmin sunduğu yaratıcı olanakları görünür kılan programda yer alacak filmler; kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerde üretilmiş, ulusal ve uluslararası festivallerde dikkat çeken yapımlardan oluşacak. Gösterimlerin ardından gerçekleştirilecek yönetmen söyleşileri ve soru-cevap seansları sayesinde, sinemaseverler ve sinemacılar bir araya gelerek filmlerin üretim süreçlerini ve kısa filmin güncel dinamiklerini konuşma fırsatı bulacaklar.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde Akbank Sanat sponsorluğunda düzenlenecek Kısalar bölümünde yer alacak filmler ve programdan detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.