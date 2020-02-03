5. Yaşını Kutlayacak Ayvalık Film Festivali Afişine Ressam Arif Buz İlham Veriyor!

Ayvalık Uluslararası Film Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da, dünyanın dört bir yanından gelen filmleri ve sinemacıları kentin sokaklarında, meydanlarında ve sinema salonlarında izleyiciyle buluştururken, bulunduğu coğrafyanın kültürel mirasıyla bağ kurmaya devam ediyor. Kentin gündelik yaşamını, insanlarını ve sokak kültürünü kendine özgü anlatımıyla tuvale taşıyan

Arif Buz’un resimleri, bu yıl festivalin kutup yıldızı olacak.

Festival afişinde yer alan, Ayvalık’ın eşsiz coğrafyasının yanında birlikte yaşamanın, gündelik hayatın izlerini de süren bu eser, yalnızca Ayvalık’ın yazına açılan bir pencere değil; kentin hafızasına, insanlarına ve yaşam kültürüne duyulan saygının da simgesi. Denizde yüzenler, sahilde serinleyen aileler, atlar, köpekler, seyyar satıcılar, çocuklar… Her biri Ayvalık’ın yaşayan hikâyesinin bir parçasını anlatan, Kadri Kaya’nın fotoğrafladığı bu eser, Erdem Yılmaz’ın görsel tasarımıyla afişe yansıdı. Festival, Ayvalık’ın kültürel kimliğini kayıt altına alan güçlü bir görsel miras bırakan Arif Buz’un sanatına saygıyla, onun renklerini ve insan sevgisini tüm festival alanlarına taşıyacak.

Tuvale Taşınan Ayvalık: Arif Buz’un Sanatı

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde 1957 yılında doğan Arif Buz, yaşamı boyunca bu coğrafyanın insanlarını, sokaklarını ve gündelik hayatını resmetti. Akademik bir sanat eğitimi almadan geliştirdiği özgün diliyle, Ayvalık’ın arka sokaklarını, taş evlerini, at arabalarını, balıkçılarını, pazarlarını, esnafını ve Roman mahallelerini tuvaline taşıdı, gündelik hayatın gizli kahramanlarını samimi ve güçlü bir dille yeniden canlandırdı. Onun resimleri, yalnızca bir kenti betimlemekle kalmıyor; kentin hafızasını, ritmini ve dostane insan ilişkilerini gözler önüne seriyor. Bugün eserleri, yalnızca sanatsal değerleriyle değil, Ayvalık’ın yaşam kültürünün ipuçlarını veren sağlam tanıklıklarıyla da önem taşıyor. Arif Buz’un tuvallerindeki Ayvalık, kusursuz bir manzara olarak değil; sokaklarında hayatın sürdüğü, çocuk seslerinin, emeğin, dostluğun iç içe geçtiği canlı bir kent olarak karşımıza çıkıyor.

Atölyesi ile kuaför dükkânı At Arabacılar Meydanı’nda aynı binada yer alan Arif Buz, yıllar boyunca üretimini kentin tam kalbinde sürdürdü, resimlerinin ilhamını Ayvalık’tan aldı. Atölyesi yıllar boyunca sanatçıların, dostların ve Ayvalıklıların buluştuğu yaşayan bir mekâna dönüştü. Resimlerindeki figüratif anlatım, güçlü renkler ve kullandığı farklı malzemeler, onun kendine özgü görsel dilini oluştururken; eserleri Ayvalık’ın değişen ve değişmeyen yüzlerini sergileyen birer kültürel tanıklık niteliği kazandı.

2022 yılında aramızdan ayrılan Arif Buz‘un eserleri bugün hâlâ Ayvalık’ın hikâyesini anlatmayı sürdürüyor. 14-20 Eylül tarihleri arasında beşinci yaşını kutlayacak olan Ayvalık Uluslararası Film Festivali de, onun renklerini ve bakışını izleyicilerle buluşturarak, kentin yaşayan kültürüne ve sanat mirasına saygı duruşunda bulunuyor. İlerleyen günlerde festivale dair bilgileri ve programdan ilk filmleri paylaşmaya devam edeceğiz.