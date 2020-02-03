Adana Altın Koza’da jüriye Zuhal Olcay başkanlık edecek

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı.

Jüri başkanı Zuhal Olcay

1983’te “İhtiras Fırtınası” ile başladığı sinema kariyerinde “Amansız Yol”, “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Gizli Yüz”, “Sahte Cennete Veda”, “Medcezir Manzaraları” ve “Hiçbiryerde” filmleriyle ödüller kazanan; tiyatro sahneleri, ekranlar ve müzik albümleriyle iz bırakan usta oyuncuve şarkıcı Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı jüride, sektörün başarılı isimleri bir araya geliyor.

Jüride; “Soğuk”, “Albüm”, “Tatlım Tatlım”, “Cebimdeki Yabancı” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Canım Ailem”, “Ulan İstanbul” ve “Şahsiyet” gibi televizyon ve dijital yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Barda”, “Köpek”, “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gibi filmlerinin yanı sıra “Kulüp”, “Terzi”, “Yalancı”, “Dilek Taşı” ve “Delikanlı” gibi ekran projeleri ve tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla öne çıkan oyuncu Salih Bademci, ilk uzun metrajı “Zerre” ile Moskova Film Festivali’nde En İyi Film dahil pek çok ödül kazanan, “Gölgeler İçinde” ve “Kül” adlı filmlerinin yanı sıra “Zeytin Ağacı” adlı dizisiyle de tanıdığımız yönetmen ve senarist Erdem Tepegöz, “Güz Sancısı” ve “Gölge” filmlerinin ve “İkinci Bahar”, “Yabancı Damat”, “Ihlamurlar Altında”, “Hatırla Sevgili”, “Bu Kalp Seni Unutur mu?” gibi televizyon tarihine geçen yapımların senaryolarında imzası bulunan senarist Nilgün Öneş, Cannes’da Altın Palmiye kazanan “Kış Uykusu”, “Bir Zamanlar Anadolu’da”, “Üç Maymun”, “İklimler” gibi Nuri Bilge Ceylan sinemasının simge yapımları ile “Issız Adam”, “Kelebeğin Rüyası”, “Sarmaşık” gibi ödüllü filmlerin dünyaca tanınan görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ve sinema eleştirisi, film incelemeleri ve akademik çalışmalarıyla bağımsız sinema ortamına katkı sunan sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor.

Başvurular 17 Ağustos’a kadar devam ediyor

Festival hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışma kategorilerine başvurular da devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması başvuruları altinkozaff.org.tr adresinden kabul edilirken; Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması başvuruları ise FilmFreeway üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tüm kategoriler için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026.

33. Adana Altın Koza Film Festivali

26 Eylül-4 Ekim 2026

FESTİVAL TAKVİMİ

17 Ağustos 2026, Pazartesi

Yarışma Başvuruları için Son Gün

26 Eylül 2026, Cumartesi

Festival Açılış Töreni

3 Ekim 2026, Cumartesi

Büyük Ödül Töreni ve Kapanış