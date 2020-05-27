Çizgi roman uyarlamalarını sık sık beyazperdede görmeye alışık olsak da bizzat çizeri tarafından yönetilen uyarlamalara pek rastlamıyoruz. İşte İstanbul Film Festivali’nin online seçkisinde izleme fırsatı bulduğumuz “5 Kusursuz Sayıdır (5 é il numero perfetto)” bu nadir örneklerden biri.

Igort namıyla tanınan İtalya’nın ünlü çizgi roman yazarı Igor Tuveri, klasik film-noir estetiğiyle birleştirerek peliküle aktardığı 2002 tarihli çizgi romanında; emekli olmuş bir mafya tetikçisi olan Peppino’nun bayrağı devrettiği oğlunu, kurulan bir pusu sonucu kaybetmesinin intikamını almak için, Napoli’nin karanlık sokaklarında kanla yoğrulmuş bir mücadeleye girişmesini konu alıyor.

Filmin tekinsiz atmosferi yeterince tatmin edici olsa da Igort, tek boyutlu karakterler ile izleyici arasında duygusal bağ kurmayı başaramıyor. Filmin en önemli kozu olan başrol oyuncusu Toni Servillo, film boyunca kusursuz bir performans sergilese de motivasyonu yeterince iyi işlenmediği için karakterle bir türlü özdeşleşemiyoruz. Fiyakalı giyim tarzı ve kurduğu kitap cümleleriyle geleneksel bir gangster tiplemesi olarak karşımıza çıkan Peppino’nun, karısının ölümünün ardından oğluyla yaşadığı dokunaklı ilişkinin yer yer geri dönüşlerle perdeye aktarılması bu kasvetli atmosferde seyirciye nefes alma fırsatı tanısa da karakterleri içine düştükleri plastiklikten kurtaramıyor.

Peppino’nun yanı sıra filmin dikkat çeken bir diğer karakteri ise kendisi de bir tetikçinin kızı olan Rita. Valeria Golina’nin hayat verdiği Rita, Peppino’ya duyduğu ezeli aşkla hem bir nevi femme fatale’ye dönüşerek film-noir’lerde görmeye alışık olduğumuz kadın etkisini yaratıyor hem de filmin en gerçek karakteri oluyor.

Igort’un incelikle işlediği hınzır kara mizahı filmi kurtarmaya yetmese de görüntü yönetmeni Nicolai Brüel’in yadsınamaz katkılarıyla yarattığı büyüleyici çizgi roman estetiği ve Toni Servillo’nun unutulmaz performansı adına, özellikle çizgi roman uyarlamalarına gönül vermiş sinemaseverlerden bir şansı hak ediyor.