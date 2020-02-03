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Adana Altın Koza’nın Belgesel Film Yarışması finalistleri belli oldu

26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde 33.sü gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Türkiye’den yılın önemli belgesellerini buluşturduğu Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı. 66 belgeselin başvurduğu yarışmada bu yıl, 6’sı dünya prömiyeri olmak üzere toplam 8 film, Altın Koza heyecanına ortak olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması finalistleri belli oldu. 66 başvurunun gerçekleştiği yarışmada bu yıl, 6sı dünya prömiyeri olmak üzere toplam 8 film jüri karşısına çıkacak.

8 belgesel Altın Koza heyecanında

Mümin Barış’ın Bay Okan, Güneş Terkol’un Epipe”, Salih Tuncer Singin’in Hızır7Gün”, Hüseyin Kete’ninKağıdın Sesi”, Sezen Kayhan’ın Mor Menekşeli Kadınlar”, Fuzule Tezcan’ın Sende Bana Rastladım”, Gamze Terra’nın Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” ve Aylin Kuryel’in Stella ile 8 Mart” adlı filmleri bu yıl finalist olarak belirlendi.

6 belgesel dünya prömiyerini Adanada yapacak

Yarışmada yer alan Bay OkanEpipe”Kağıdın Sesi”Mor Menekşeli Kadınlar”Sende Bana Rastladım” ve Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli” adlı belgeseller dünya prömiyerlerini 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

Belgeseller usta jüri karşısına çıkacak

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisinde bu yıl; gazeteci ve yazar Ecevit Kılıç, sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Rezan Yeşilbaş, yönetmen Sibel Karakurt ile yönetmen ve belgeselci Talha Eyüboğlu ile yer alıyor.

Yarışmada yer alacak belgeseller ise, sinema yazarı Burçin Yalçın, yönetmen lten Taranç ve sinema yazarı Necla Algan’dan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Festival coşkusu 01 Burda AVM’de yaşanacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin film gösterimleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 01 Burda AVM’de gerçekleştirilecek. Festivalle kurduğu güçlü bağla geleneksel bir sinema deneyimi sunan 01 Burda AVM’de filmler, CinemaPink by Maximum salonlarında izleyiciyle buluşacak.

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