Ayvalık’ta Filmlerin Ötesine Uzanan Bir Etkinlik Programı

Festivalin etkinlik programı “Kent Hafızası” başlıklı konuşmayla başlayacak. Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi’nin ortak yürüteceği “Ayvalık’ta Bir Sinema” projesi İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’ndan hibe almaya hak kazandı. Bu proje, Ayvalık’ın kültürel hafızasında önemli bir yeri olan Vural’a yeniden sinema salonu işlevini kazandırmayı hedefliyor. 15 Eylül saat 16.00’da ASKEV Sera’da düzenlenecek konuşmada, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, mimar Fatih Kurunaz, İnci Vural ve Azize Tan Vural Sineması’nın geçmişini ve kent hafızasındaki yerini ele alacak, mimarı Bilge Kıray’ın öneminden bahsedecek; ayrıca Avrupa Birliği desteğiyle ilgili yapılması planlananlar Ayvalıklılarla paylaşılacak.

15 Eylül’de saat 18.00’de Fabrika Ayvalık’ta, Hollanda Eye Filmmuseum işbirliğiyle hazırlanan Harika Çiçekler / Fantastic Flowers seçkisi izleyiciyle buluşacak. 1906-1920 yılları arasında üretilen farklı kısa sessiz filmlerden oluşan gösterim öncesinde küratör Elif Rongen, “Harika Çiçeklerin Rengi Solmasın” başlıklı bir konuşma yapacak ve sinemanın erken dönem renklendirme tekniklerinin günümüz dijital sinemasına nasıl aktarıldığını anlatacak. Konuşmanın ardından gösterilecek sessiz filmlere müzik küratörü Kornelia Binicewicz DJ performansıyla eşlik edecek.

16 Eylül’de saat 18.00’de Fabrika Ayvalık’ta gerçekleşecek “Tekinsiz İstanbul’un Korkulu Mekânları” başlıklı konuşmada yazar Şaziye Karlıklı İstanbul’un 1950’li yıllardaki korku mekânlarından yola çıkarak Drakula İstanbul’da filmine farklı bir perspektiften bakacak. Atlas Post Prodüksiyon’dan Ahmet Hızarcı da filmin oldukça zorlu restorasyon sürecinden bahsedecek. Konuşmanın ardından saat 19.30’da, Kurukahveci Mehmet Efendi desteğiyle Sinematek/Sinema Evi tarafından restore edilen Drakula İstanbul’da, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin kahve ikramı eşliğinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bu yıl festivalde gösterilen uzun metraj yerli filmleri “Orta Sınıflar Nereye Gidiyor?” başlıklı bir bölümde topladık. 17 Eylül saat 16.00’da ASKEV Sera’da gerçekleştirilecek konuşmada akademisyen Polat Alpman, senarist-yönetmen Arda Ekşigil, Karanlıkta Islık Çalanlar filminin yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu ve Sarı Zarflar filminin senarist ve yapımcılarından Enis Köstepen, festival program danışmanı Fatih Özgüven moderatörlüğünde festival programındaki yerli filmlerde öne çıkan orta sınıf temsillerini ve orta sınıfların içinde bulunduğu krizi farklı yönleriyle tartışacak.

18 Eylül’de festival programında sinema ve ekoloji ekseninde bir başka buluşma gerçekleşecek. Saat 16.00’da ASKEV Sera’de düzenlenecek “Gaiaporosis: Müştereklerin Tüketilmesi” başlıklı konuşmada, Bremen Sanat Üniversitesi ve Lahey’deki Kraliyet Sanat Akademisi’nde Medya Teorisi ve Görsel Kültür dersleri veren Prof. Dr. Füsun Türetken ile sanatçı/yönetmen Angela Melitopoulos, hammadde çıkarımı yoluyla dünyanın maddi olarak tükenmesini ve dijital iletişimin altyapıları ve ekonomileri aracılığıyla demokratik yaşamın aşınmasını konuşacak. Türetken’in hazırladığı bölüm kapsamında Lucretia Martel’in Bizim Toprağımız, Ursula Biemann ve Paulo Tavares’in Orman Kanunu, Angela Melitopoulos’un Geçişler ile Yeşim Ustaoğlu ve Selen Heinz’ın Kuru Taşın Başı filmleri gösterilecek.

Aynı akşam saat 20.30’da Pür Cunda’da, festival kapsamında özel bir konser gerçekleşecek. Yönetmenliğini Caner Kaya’nın yaptığı ve Türkçe sözlü rock müziğin kült gruplarından Bulutsuzluk Özlemi’nin hikâyesini anlatan Yaşamaya Mecbursun! belgeseli vesilesiyle grup 18 Eylül akşamı Pür Cunda’da sahne alacak. Saat 20.30’da başlayacak konserin biletleri Biletix ve Biletinial üzerinden 13 Eylül’e kadar 1.200 TL, 14 Eylül’den itibaren 1.500 TL’den satılacak. Yaşamaya Mecbursun! belgeselinin gösterimi ise 17 Eylül’de Fabrika Ayvalık’ta gerçekleştirilecek.

19 Eylül’de saat 16.00’da ASKEV Sera’da festival programındaki kısa filmler üzerine bir konuşma düzenlenecek. “Cesur ve Yeni Kısa” başlıklı buluşmada, farklı anlatım biçimleri ve kullandıkları dille dikkat çeken kısa film yönetmenleri, Akbank Sanat Kısa Film Festivali Sanat Yönetmeni Senem Erdine moderatörlüğünde kısa filmlerin yöneldiği yeni anlatım biçimlerini tartışacak. Festivalin bu yıldan itibaren Akbank Sanat işbirliğiyle yerli ve yabancı kısa filmleri bir araya getiren Akbank Sanat ile Kısalar bölümü kapsamında düzenlenecek konuşma, kısa film üreticileri için yeni bir buluşma alanı oluşturma hedefinin de bir parçası olacak.

Festival programındaki animasyon filmlere odaklanan “Animasyon: Mumyaların Hayal Görmeye Gittiği Yer” başlıklı konuşma ise 20 Eylül saat 14.00’te ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Sinema yazarı ve çevirmen Kutlukhan Kutlu, bu yıl altı filmden oluşan özel animasyon bölümünden yola çıkarak animasyonun sinemada ulaştığı yaygınlığı, sunduğu özgürlüğü ve farklı öykü, tema, biçim ve kültürlerle kurduğu ilişkiyi ele alacak.

Ayrıca 16 Eylül 18.00’de Rauf Denktaş’ta gösterilecek Sandra Wollner’in yönettiği Her Defa / Everytime filminin ardından sinema yazarı Müge Turan ve yine 16 Eylül’de saat 21.00’de Vural Sineması’nda gösterilecek Ata Yurdu / Fatherland filminin ardından festival program danışmanı Fatih Özgüven seyircilerle sohbet edecek.

Festival Mekânları ve Biletler

Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenecek açılış gecesiyle başlayacak festivalde gösterimler bu yıl Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık’ta, söyleşi ve konuşmalar ASKEV Sera’da gerçekleşecek. Ayvalık Uluslararası Film Festivali için biletler 5 Eylül’de Biletix ve Biletinial siteleri üzerinden ve Fabrika Ayvalık’ta açılacak gişeden satışa çıkacak. Bilet fiyatları 5-13 Eylül tarihleri arasındaki ön satış döneminde indirimli 200 TL, tam 250 TL; 14 Eylül’den itibaren indirimli 250 TL, tam 300 TL olacak. Açılış gecesi biletleri 500 TL’den satışta olacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Ayvalık Belediyesi, Kurukahveci Mehmet Efendi, Akbank Sanat, Kürşat Ayvalık, Macaron Kolonyaları, MacaronMuhallebicisi, OGM Pictures, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Asteros Film, Ayvalıkzade, Whub Your Social Watch Hub, Küçük Han, Çöp Madam, Hollanda Konsolosluğu, Institut Français, Avusturya Kültür Ofisi, Tarabya Kültür Akademisi’nin değerli destekleri ve festival dostları Fatma-Mustafa Kürşat, Emine Öz, Tibet Akhuy, Mis Güleryüz-Şerif Kaynar, Esra Başak, Eren Tapan, Duygu Çapkın-Ufuk Öztürk, Tuvan Yalım, Hakan Ergir, Muammer Brav ve Kemal Ural’ın katkılarıyla gerçekleşecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin basın sponsorları ise Açık Radyo, Ajandakolik, Altyazı, Anka Haber Ajansı, Aposto, Ayvalık Magazin, Bağımsız Sinema, Bant Mag, Beyazperde, Bianet, Birgün, Bu Hafta Ne İzlesem?,Dadanizm, Dizidoktoru, Episode, Fil’m Hafızası, Gazete Ayvalık, Gazete Pencere, Kutsal Motor, Kültür Sanat Gazetesi, Milliyet Sanat, the Magger ve Üretim Kaydı.