Ayvalık Programı Belli Olmaya Başladı

2022’den beri eylül ayında yılın en yeni yapımlarını ve sinemacıları Ayvalık’ta buluşturan festival programından açıklanan ilk filmler yılın en çok konuşulacak yapımlarından bazılarını barındırıyor. Pedro Almodóvar’ın yeni filmi Buruk Noel / Bitter Christmas / Amarga Navidad, Sandra Wollner’ın Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış Ödülü’nü kazanan filmi Her Defa / Everytime, Paweł Pawlikowski’ye Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Ata Yurdu / Fatherland, Rodrigo Sorogoyen’in yönettiği En Sevdiğim / The Beloved / El ser querido, Radu Jude imzalı Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi / The Diary of a Chambermaid / Le journal d’une femme de chambre ve Valeska Grisebach’ın Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü kazanan filmi The Dreamed Adventure / Das geträumte Abenteuer festival kapsamında Ayvalık izleyicisiyle buluşacak.

Programdan İlk Filmler

İspanya sinemasının usta yönetmeni Pedro Almodóvar, prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve En İyi Film Müziği ödülünü kazanan filmi Buruk Noel / Bitter Christmas / Amarga Navidad ile otobiyografik anlatılarına geri dönüyor. 2004 yılında bir reklam yönetmeni olan Elsa’nın uzun bir hafta sonunda yaşadıklarını, 2026 yılında ise bir senarist ve yönetmen olan Raúl’ün kaleme aldığı senaryoyu iki ayrı zaman diliminde birbirine bağlayan film, kurmaca ile gerçeğin sınırlarında ilerliyor; ilham ile yaşam arasındaki ince çizgiyi ve otobiyografik anlatının sınırlarını sorguluyor.

Avusturyalı yönetmen Sandra Wollner’ın yönettiği Her Defa / Everytime bu yıl Cannes Film Festivali’nin en çok ses getiren filmlerinden biri oldu. Gösterildiği Belirli Bir Bakış bölümünde büyük ödüle layık görülen bu sarsıcı film, trajik bir kaybın ardından zamanın ve gerçekliğin kırıldığı gerçeküstü bir sürece odaklanıyor. Erkek arkadaşı Lux ile birlikteyken hayatını kaybeden Jessie’nin ardından annesi ve kız kardeşinin kurmaya çalıştığı hassas düzen, Lux’un yeniden ortaya çıkmasıyla altüst olur. Suçluluk, yas ve affedilme duygularıyla boğuşan üçlünün hiç gerçekleşmemiş bir aile tatili için çıktıkları yolculuk; vicdan azabı, yas ve zamanın donduğu bir hayal deneyimine dönüşür.

Ida ve Soğuk Savaş filmleriyle tüm dünyaya adını duyuran Paweł Pawlikowski, yeni filmi Ata Yurdu / Fatherland ile siyah-beyaz üçlemesini tamamlıyor ve savaş sonrası Avrupa’nın karmaşası içinde kimlik, aile, aşk ve suçluluk temalarını kendine özgü yalın ve parçalı anlatımıyla ele alıyor. Pawlikowski’ye Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran film, Nobel ödüllü yazar Thomas Mann ile oyuncu, yazar ve ralli pilotu kızı Erika’nın Soğuk Savaş’ın en yoğun dönemlerinden biri olan 1949 yazında çıktıkları yolculukta geçiyor. Thomas Mann’ın on altı yıllık sürgünün ardından döndüğü ülkesi Almanya’nın bölünmüş gerçekliğiyle ve kendi ailesindeki derin çatlaklarla yüzleşmesini takip eden filmin başrollerini Sandra Hüller ve Hanns Zischler paylaşıyor.

Rodrigo Sorogoyen’in Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan filmi En Sevdiğim / The Beloved / El ser querido, geçmişin kapanmamış yaralarıyla yüzleşen bir baba-kız hikâyesini sinemanın kendisi üzerine bir anlatıyla iç içe geçiriyor. Hem sinema kariyeri hem de şiddet ve aşırılıklarla dolu geçmişiyle efsaneleşmiş yönetmen Esteban Martínez, yeni projesinde kızı Emilia’ya bir rol teklif eder. Film setinde başlayan bu buluşma, baba ve kız arasında yıllardır paylaşılmamış bir yakınlığı doğururken geçmişin derin kırgınlıklarını da su yüzüne çıkarır. 65 mm’den 8 mm’ye, siyah-beyaz görüntülerden dijital ve Mini DV formatına uzanan farklı tekniklerle çekilen, Javier Bardem ve Victoria Luengo’nun başrollerini üstlendiği film, aile bağları, sinema ve geçmişle hesaplaşma üzerine yoğunlaşıyor. Javier Bardem filmde, kariyerindeki en iyi performanslardan birini sergiliyor.

Romanya sinemasının Altın Ayı ödüllü yönetmeni Radu Jude’nin Octave Mirbeau’nun aynı adlı eserinden ilham alan yeni filmi Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi / Diary of a Chambermaid / Le journal d’une femme de chambre, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yaptı. Film, Bordeaux’da burjuva bir ailenin yanında çalışan genç Rumen kadın Gianina’nın hikâyesi üzerinden göçün ekonomik olduğu kadar duygusal ve ailevi sonuçlarına odaklanıyor. Kızı Romanya’da ondan uzakta büyüyen Gianina, bir yandan işverenlerinin oğluna bakarken diğer yandan amatör bir tiyatro topluluğuyla Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi’nin uyarlamasında rol almak için provalara katılır. Jude, Noel yaklaşırken kızıyla yeniden bir araya gelme umudunu besleyen Gianina’nın yalnızca telefon üzerinden sürdürebildiği bu ilişki aracılığıyla özlem, mesafe ve aile bağları üzerine dokunaklı bir hikâye anlatıyor.

Be My Star ve Western gibi filmleriyle tanınan Valeska Grisebach’ın yeni filmi The Dreamed Adventure / Das geträumte Abenteuer, Bulgaristan’ın güneydoğusundaki ücra bir sınır kasabasında geçiyor. Filmde, derin duygusal bağlar paylaştığı bir adama yardım etmek isterken yasa dışı bir sevkiyatın ortasında kalan bir kadının hikâyesini izliyoruz. The Dreamed Adventure / Das geträumte Abenteuer, tehlikeli bir maceranın peşinde coğrafi ve ahlaki sınırları aşarken bireyin kendi arzuları ve geçmişiyle yüzleşmesini etkileyici bir atmosferle aktarıyor. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin ana yarışmasında yapan ve burada Jüri Ödülü’ne layık bulunan çarpıcı film hem seyirci hem de eleştirmenlerin beğenisini toplayarak festivalin bu yıl öne çıkan yapımları arasında yer aldı.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali programında yer alan diğer filmler ve etkinlikler önümüzdeki günlerde açıklanacak.