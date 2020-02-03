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Basın Bülteni

Sinemada hiçbir şey tek kullanımlık değildir

2.El Film Festivali ve Fantasturka deneyimi, Sürdürebilirsin Film Festivali ile Ankara’ya dönüyor.

2.El Film Festivali ile Fantasturka – Türk İşi Fantastik ve Korku Filmleri Festivali’ni hayata geçiren ekibin deneyiminden doğan Sürdürebilirsin Film Festivali, 7–8 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara CerModern’de izleyiciyle buluşacak.

Sürdürebilirsin Kültür ve Ekoloji Derneği tarafından düzenlenen festival; yeni üretilmiş filmlerin yanında daha önce gösterilmiş, yeterince görünürlük bulamamış veya zamanla dolaşımdan çıkmış yapımları yeniden seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Geçmişten bugüne 15 festival edisyonu

2007–2016 yılları arasında 10 edisyon düzenlenen 2.El Film Festivali – Ön Elemede Elenmiş Filmler Festivali, başka festivallerin ön elemelerinde elenmiş filmleri yeniden izleyiciyle buluşturdu. “Ön elemede elenmiş film kötü film değildir” düşüncesiyle bir seçici kurul kararının filmin yolculuğunu sona erdirmemesi gerektiğini savundu.

2011’de başlayan Fantasturka – Türk İşi Fantastik ve Korku Filmleri Festivali ise Türk sinemasının uzun süre göz ardı edilen fantastik, korku ve bilimkurgu mirasını yeniden beyaz perdeye taşıdı. Kült filmleri, dönemin tanıklarını ve yeni kuşak sinemacıları aynı programda buluşturdu.

Ankara ve İstanbul’da toplam 15 edisyon düzenlenen iki festivalin ortak noktasında aynı düşünce vardı: Bir filmin dolaşımdan çıkması, değerini kaybettiği anlamına gelmez.

Filmler, görüntüler ve malzemeler yeniden dolaşıma giriyor

Sürdürebilirsin Film Festivali bu düşünceyi filmlerin ötesine taşıyor. Bir yapım sırasında ortaya çıkan kullanılmamış görüntülerin, seslerin, fikirlerin, dekorların, kostümlerin ve yaratıcı emeğin de tek kullanımlık olmadığını savunuyor.

Festival; tamamlanmış filmleri seyirciyle buluşturmanın yanında yarım kalan projelere, alternatif kurgulara ve yeni üretimlere kaynak olabilecek film malzemelerine alan açmayı hedefliyor.

Festivalin ilk program başlıkları şöyle planlanıyor:

  • Yeni Dolaşım: Yeni üretilmiş kısa ve uzun metrajlı filmler
  • Yeniden Dolaşım: Daha önce gösterilmiş veya zamanla dolaşımdan çıkmış yapımlar
  • Yarım Kalanlar: Tamamlanmak veya yeni iş birlikleriyle buluşmak için alan arayan projeler
  • Film Kompostu – İkinci Kurgu: Kullanılmamış görüntülerin yeni üretimlere kaynak olacağı özel program

Festivalde kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel yapımlara yer verilecek. Filmlerin konusunun doğa veya ekoloji olması gerekmeyecek. Sinemasal değer ve özgünlüğün yanında üretim koşulları, kaynakların kullanım biçimi ve filmin yeniden dolaşıma katkısı da değerlendirilecek.

Düşük bütçe veya sınırlı imkan tek başına bir değer sayılmayacak. Festival, yoksunluğu değil; eldeki kaynaklarla kurulan yaratıcı ve sorumlu ilişkiyi görünür kılacak.

Festival, seçkiye aldığı filmlerle ilişkisini tek bir gösterimle sınırlandırmamayı amaçlıyor. Uzun vadede filmlerin hak sahiplerinin izniyle yeniden izleyiciye ulaşabileceği kürasyonlu bir çevrim içi gösterim alanının kurulması hedefleniyor.

Festival kendi etkisini de değerlendirecek

Festival; malzeme kullanımından ulaşıma, basılı işlerden ikramlara ve atık yönetimine kadar kendi organizasyon biçimini de sürdürülebilirlik yaklaşımının parçası olarak ele alacak.

Gereksiz basılı materyallerin azaltılması, mevcut malzemelerin yeniden kullanılması, yerel iş birliklerinin geliştirilmesi, atıkların ayrıştırılması ve uygun organik atıkların yeniden toprağa kazandırılması hedefleniyor.

Sürdürebilirsin Kültür ve Ekoloji Derneği tarafından hayata geçirilen festival, kültür ile ekoloji arasındaki ilişkiyi sinema üzerinden görünür kılmayı ve gösterim sonrasında da devam eden bir festival modeli oluşturmayı amaçlıyor.

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