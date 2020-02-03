Ayvalık Film Festivali’nde Genç Sinemacılara Ödül

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Kurukahveci Mehmet Efendi ile üç yıldır süren iş birliğini bu yıl bir adım ileri taşıyarak “Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü”nü vermeye başlıyor. İlk veya ikinci filmini çeken bir yönetmene verilecek ödül, kariyerlerinin başındaki yetenekleri desteklemeyi ve onları yeni filmler üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

200 bin TL değerindeki ödülü kazanacak yönetmen; sinema yazarı ve festival program direktörü Alin Taşçıyan, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, yönetmen ve kurgucu Cem Kaya, Sinematek/Sinema Evi Genel Koordinatörü ve yönetmen Elif Ergezen, yönetmen ve senarist Pelin Esmer’den oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek.

“Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü” İlk Kez Verilecek

Sinemanın yeni seslerini ve sinemaya yeni adım atan isimleri festivalin ilk yılından bu yana desteklemeye önem veren Ayvalık Uluslararası Film Festivali, beşinci yılında Kurukahveci Mehmet Efendi katkılarıyla bu desteği yeni bir ödülle güçlendiriyor. 200 bin TL değerindeki ödülle Ayvalık Uluslararası Film Festivali sinemanın geleceğini şekillendirecek yeni kuşak yönetmenlerin yaratıcı yolculuklarına katkı sunmayı hedefliyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi, Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ne verdiği destek ile yıllara dayanan ortak hafızasını geçmişten aldığı güçle yeni nesillere aktarırken kültür ve sanatın birleştirici gücüne katkı sunmayı sürdürüyor. İlk kez 1933 yılında kullandığı “Kahve İçen Yorulmaz” mottosunu şimdi kültür-sanat alanına da taşıyan Kurukahveci Mehmet Efendi, eski Türk filmlerinin restorasyon çalışmalarıyla film ve müzik gösterilerini de kapsayan katkılarıyla kültür tarihini yeni nesillere aktarmaya devam ederken, yeni üretimleri de teşvik ediyor. Bu kapsamda; Kurukahveci Mehmet Efendi, Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin sanat dolu dünyasına eşlik ederken Ayvalık’ın kültürel birikimini ve atmosferini geleceğe taşıyan buluşmaya ortak oluyor ve genç sinemacıları “Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü”yle destekliyor.

Alin Taşçıyan, Berkay Ateş, Cem Kaya, Elif Ergezen ve Pelin Esmer’in yer aldığı seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda belirlenecek “Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü” ilk veya ikinci filmini gerçekleştiren bir yönetmene verilecek. Kariyerlerinin başında kendine özgü bir sinema dili kurmaya başlayan yetenekleri desteklemeyi amaçlayan, adını “Kahve İçen Yorulmaz” sözünden alan ödül, sinemada yolun başındaki yönetmenlerin üretme enerjisine, merakına ve sinema tutkusuna alan açıyor.

Ödülün sahibi; 16 Eylül 2025 – 1 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye’de vizyona girmiş veya ulusal ya da uluslararası festivallerde gösterilmiş kurmaca uzun metrajlı filmlerin yönetmenleri arasından belirlenecek. İlk veya ikinci filmini gerçekleştiren yönetmenlerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Festival tarafından ön elemeye tabi tutulan filmler seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ödülü kazanan yönetmen kurulun yapacağı toplantı sonucunda belirlenecek.

“Kahve İçen Yorulmaz Geleceğin Sinemacıları Ödülü”, 14 Eylül akşamı saat 20.30’da Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek festival açılış töreninde sahibine takdim edilecek.