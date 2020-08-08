Bu Hafta Ne İzlesem -10

Merhaba,

10. bülteni sizinle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bu kısa sürede sıfırdan bir şey üretip hiç ummadığımız kadar çok insana ulaştık. Ortak paydamız filmler ve diziler, amacımız en iyileri paylaşmak. Abone olan, okuyan, destekleyen herkese teşekkürler. Kaçırdığınız sayılar varsa tıklayın:1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bağımsız sinemalar da zincirler de yarın, aldıkları Covid-19 önlemleriyle açılıyor. İki katlı, kapıları kontrol edilmeyen, bileti olmayanların bile fuayesinde rahatça gezebildiği çok salonlu devasa komplekslerde önlemler nasıl denetlenecek ya da kurallar kaç gün sonra gevşeyecek, göreceğiz. Bağımsız salonların bu noktada da öne çıkacağını ve güven sağlayacağını düşünüyoruz.

Geçen hafta Beyoğlu Sineması’nın dijital gazetesi 1989 ile ilgili paylaşımımız büyük ilgi gördü. Bu hafta da bu e-postayı 1989 yazarak cevaplayan ilk kişiye 6 aylık abonelik hediye edeceğiz.

Keyifli okumalar.

Netflix

Love on the Spectrum: Netflix aşka bakışınızı değiştirecek yeni bir dizi yayınladı. Otizm Spektrumundaki kişilerin (artık Bozukluk demiyoruz) birbirini bulup yakınlaşmasına yardım eden bir TV programı bu. İzlerken; ilişkilere bakışınızı sorgulamanız, internette partner ararken sizi kısıtlayan tek tip güzellik anlayışınızı gözden geçirmeniz ve belki de duvarlarınızı yıkmaya karar verip gerçek aşkla aranızdaki mesafeyi azaltmanız olası. Henüz izlememiş olanlara, gözlerinden kalp çıkan emojiler atarak bahsedeceksiniz.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu yapımcısının yarattığı negatif algı ve olumsuz eleştiriler nedeniyle gişede aradığını bulamamıştı. Sinemada izlemeyi tercih etmemesine rağmen başroldeki Hayat Van Eck’in performansını ve milli sporcumuzun hayatını merak edenler için film yarından itibaren Netflix’te olacak. Mehmet Açar’ın eleştirisi de burada.

35 yıl sonra gelen devam filmi Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı görüntü yönetmeni Roger Deakins’in 14. kez aday olduğu Oscar ödülünü ilk kez kazanmasını sağlamıştı. Türkiye’deki sinemalarda şirketi Sony’nin kararıyla çıplaklığı törpülenmiş otosansürlü kopyasından görebildiğimiz filmi bakalım bugün Netflix’te olması gerektiği şekilde izleyebilecek miyiz?

MUBI

MUBI Türkiye bu hafta Yeni Brezilya Sinemasına ve Locarno Film Festivaline odaklanıyor. Sıra dışı filmlerle farklı deneyimler yaşamak isteyenler için, örneğin bu haftaki filmlerden birinin konusu şu: “Üç yıl evvel dul kalmış hırslı kadın yazar, çalışırken masasında bir papağan ve bir tabak çiğ et bulundurur.” 20 yılını sürgünde geçiren Portekizli bir şairin memleketlisiyle yazışmalarını konu eden ödüllü bir biyografi izlemek isteyenler için de adres elbette MUBI.

Haftanın geniş kitlelerce benimsenecek filmiyse köktendincilik üzerine kışkırtıcı işi Öğrenci (2016) ile Filmekimi hitine dönüşen Rus yönetmen Kirill Serebrennikov’un sonraki filmi Yaz (2018) olacak. Rus Rock müziğinin öncülerinden Viktor Tsoy’un, akıl hocası ve onun eşiyle yaşadığı üçlü aşk hikayesini anlatan filmi Cahiers du Cinéma dergisinin Top 10 listesinde yer bulmuştu.

Sizi birçok iyi filmle tanıştıracak MUBI’yi denemek isterseniz bu e-postayı MUBI yazıp cevaplayan ilk 6 kişiden biri olun ve 1 aylık üyelik kazanın.

BluTV

“Bir adamın kötülük yapmasından çok, onca insanın iyilik yapmaya cesaret edememesine dikkat çekmek gerekir.”

35. İstanbul Film Festivalinde Jüri Özel Ödülü kazanan Brady Corbet’in ilk filmi The Childhood Of A Leader (Bir Liderin Çocukluğu) bu motto üzerinden hayali bir faşist liderin çocukluğuna inerek, izleyiciyi kötülüğün ve insan doğasının karanlık ve ürpertici taraflarında dolaştırıyor. İzlerken şunu düşünmeniz olası: Belki bir gün biz de bir liderin çocukluğuna yakından bakmak isteriz. Robert Pattinson ve Bérénice Bejo başrollerde. İzleyin.

iTunes/Apple TV

Universal Pictures’ın AMC ile yaptığı yeni anlaşmaya göre ABD’de filmler artık sinemada gösterime girdikten sadece 17 gün sonra iTunes’da yayınlanabilecek. Şimdiye kadar bu süre 75 gündü. Türkiye’de ise yasal süre 5 ay ama bakalım pandemi sonrası bu ne kadar değişecek çünkü 65 yaş üstü gibi belirli kesimlerin sinemaya daha az gideceği öngörülüyor.

Gerçekleştirilen son Cannes Film Festivalinde dakikalarca ayakta alkışlanıp Jüri Ödülü kazanan, Fransa’yı Altın Küre ve Oscar’da temsil eden Sefiller gibi, sosyokültürel seviyesi yüksek seyirciye hitap eden bir film pandemi öncesi bile sinemada 12223 biletli izleyici bulabilmişken, şimdilerde evde, sinemadan daha çok talep göreceği görüşündeyiz. Kiralama seçeneklerinin yaygınlaşması ve vizyon tarihinden çok sonraya bırakılmaması doğru bir hamle gibi görünüyor.

Festival Scope

Birçok uluslararası festivalin çevrimiçi gösterimlerini yaptığı Festival Scope, 19. Transilvanya Film Festivalini kutlamak için 3 filmin biletlerini ücretsiz sundu. 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün ile adını duyurup Mezuniyet ile Cannes’da En İyi Yönetmen seçilen Cristian Mungiu’nun zor bulunan ilk uzun metrajı Occident de bunlardan biri. Hemen ücretsiz biletinizi alın ve beş gün içinde istediğiniz zaman izleyin. Biletler sınırlı sayıda, acele edin.

IMDb Pro

İşte IMDb’nin bu haftaki listeleri:

1- Yaza özel 3 aşk filmi: Princess Cyd (2017), Plus One (2019) ve Premature (2019).

2- Ağustos’ta dijital platformlara gelecek 19 film ve dizi.

3- 2020 Emmy adayları karakter galerisi.

4- Lisede geçen dizi ve filmlerden sevdiğiniz oyuncuların şimdiki halleri.

5- Hatırlamaya değer makyaj çalışmaları.

Hangi Diziye Sarsam?

“Çok duydum ama sıra gelmedi” dediğimiz dizilerden Succession için vakit tamamdır. HBO’nun ödül avcılarından olmasına rağmen ülkemizdeki bilinirliği sınırlı kalan dizide, medya devi bir ailenin yaşadıklarını izliyoruz. İlk bölümde beyin kanaması geçiren kodaman patron ve çevresindeki binbir çeşit insanı nefis senaryolara konu eden dizi, sallanan kamera kullanımıyla başlarda itici gelebilir fakat bir süre sonra bu ödüllü tercihin gerçekçiliğe katkısını kabul edeceksiniz.

Değişen dünya düzeni, medya, yeni medya, dijitale direnen geleneksel basın ve ana akım medyanın siyasete etkisini işlevsiz aile üzerinden anlatan diziyi BeIN CONNECT ile yasal olarak izleyebilirsiniz. Üyelik ilk ay ücretsiz. Bitirdikten sonra Defne Akman’ın Ekranella’daki şu yazısını okuyabilirsiniz.

Her Hafta Bir Klasik İzle

Hayatın yakıcı gerçekliğini perdeye taşıyarak sinema tarihine yön veren Yeni Gerçekçilik akımının en büyük temsilcilerinden Vittorio De Sica‘nın fakirlik destanı Bisiklet Hırsızları, İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra içine düştüğü sefaleti ve onurlu insanların hayata tutunma çabasını güçlü bir şekilde betimleyen, ölümsüz bir başyapıt. Siyah ile beyazın ahenkli dansının bile gölgeleyemediği karanlık hikayenin finali ise yürek ağrıtan cinsten, izleyenin unutması ne mümkün!

Bu haftalık da bu kadar. Katkılarından dolayı Eralp Alper, Güzin Tekeş, Ozan Ünlükoç, Tanju Baran, Beyoğlu Sineması ve MUBI Türkiye’ye teşekkür ederiz.

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Görüş ve önerilerinizi bu e-postayı yanıtlayarak ya da Ters Ninja sosyal medya hesaplarından bize iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle.